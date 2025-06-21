"В деревне в окрестностях Цесиса лисёнок пришёл полакомиться из миски Тайзера", — сообщил порталу tv3.lv очевидец по имени Арманд. Он прислал видео, на котором детёныш лисы ест из большой собачьей миски, время от времени настороженно оглядываясь по сторонам, но на человека с камерой даже не обращает внимания.

Зоолог и руководитель отдела коммуникации Латвийского Национального музея природы Инта Ланге отмечает, что это видео вызывает у неё тревогу. Прежде всего, съёмка явно велась с безопасного расстояния, скорее всего из окна, потому что лисёнок ни разу не посмотрел в сторону человека. Специалистку также насторожил вопрос, была ли миска во дворе оставлена специально и не является ли происходящее постановкой.

"На этот раз позволю себе быть довольно резкой. Не каждый оставляет на ночь на улице собачью еду, зная, что поблизости есть лисы", — говорит специалист, добавляя, что дикое животное не подошло бы к миске, если бы рядом находилась собака.

На видео — малыш из нынешнего помёта, который, вероятно, уже покинул семью и теперь сам ищет себе еду. Где пищу легче достать, туда животное и идёт, ведь оно ещё не стало умелым охотником.

"Конечно, людям это нравится, пока он маленький и миленький — всё кажется очень симпатичным. Беда в том, что животное протаптывает дорожку к человеку, а затем вырастает и начинает хозяйничать в садах и дворах. Тогда мы уже недовольны, нас раздражает назойливая лиса, и мы начинаем звать охотников, чтобы от неё избавиться", — предупреждает Ланге.

Специалист советует вовсе не оставлять у дома или поблизости ничего съедобного, включая пищевые отходы — их лучше даже не класть в компост. Любое животное выберет место, где еда доступна свободно, и это касается не только лис.

"Честно говоря, в своей практике я не знаю ни одного случая, когда приручение дикой лисы с помощью еды и её приход к человеку заканчивались бы хорошо, — подчёркивает Ланге. - Или сосед отравит, или под машину попадёт, или собака загрызёт, или охотник придёт на помощь".

Ланге также указывает, что среди весенних помётов лис почти всегда крайне высокая смертность. Иногда из пяти лисят выживает только один, а иногда — ни одного. Именно поэтому численность лис в Латвии не увеличивается значительно: большинство не переживает свою первую весну, осень или зиму.

Малыши часто не понимают, где опасность, они могут провалиться, быть загрызены собаками или сбиты автомобилем. Вмешательство человека в этот жёсткий процесс выживания лисёнка может лишь причинить животному больше страданий, предупреждает Ланге.