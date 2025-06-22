Конкурс по закупке "Услуги питания для нужд образовательных учреждений Риги" обнаружил удивительное совпадение в предложенной цене — все четыре участника, два из коих являлись объединениями пары фирм, предоставили… одинаковую цену.

И немаленькую — скажем, на кормежку для двух основных школ и двух садиков лот претенденты оценили в 3 280 479,62 евро. В общем, если цены равны, то и порешали все путем лотереи — так и ушли в совокупности 53 миллиона евро, как прощальный поклон мэра и его присных…

Контрольная закупка

Градоначальник у нас пока что от "Нового Единства", эта же партия контролирует Минфин. И там создана рабочая группа по "регулированию сферы и совершенствования практики публичных закупок".

Цель заявлена благородная: "достичь долгосрочно выгодных для государства закупок, эффективного использования бюджета и уменьшить административную нагрузку". Нужны "свободная конкуренция, а также равноправное и справедливое отношение к ним", "эффективное использование средств заказчика, максимально уменьшая его риск".

Золотые слова! Но что на практике? Ну нет, конечно, просто так совпало — и фирмы, в названиях которых есть и слово Restaurants, и Media — попросту долго просчитывали возможные расходы, и, послюнявив карандаш, пришли к выводу, что окормление рижской Гризинькалнской средней школы И. Г. Гердера будет стоить никак не меньше 1 250 990 евро 40 центов в году.

Вашему автору как раз довелось закончить сие учебное заведение рядом с парком 1905 года в начале перестройки. Оно тогда еще было 43–й средней школой, только что построенной. И кто бы тогда мог представить, что в нашей столовой будет вращаться миллион с четвертью долларов! Ну да, таскали поварихи после работы сумки с кухни. Так что ж — они сейчас этим не занимаются, в годину рыночной экономики, и с частной фирмы?

Между прочим, по данным 2024 года, в Гризинькалнской средней школе наличествовало 627 учеников. Соответственно в год на каждого учащегося выделяется почти 2000 евро на питание. За вычетом четырех каникулярных месяцев и всевозможных проектных недель получим 8 месяцев. Учитывая еще два выходных дня в неделю получим, что школьник имеет "чистых" 170 дней в году.

Таким образом, получим более конкретную цифру — 11,7 евро в день. Причем это себестоимость школьного обеда. И тут, как Станиславскому, хочется сказать — не верю! Ибо всякий раз после того, как мой сын–старшеклассник приходил домой, я интересовался — чем же на сей раз кормили? Выяснялось, что обеды — маленькие и по вкусу так себе. Выручало лишь то, что почти всякий раз кто–то из отсутствующих забывал отменить порцию…

Но на десятку с лишним при оптовых–то закупках у нас можно купить килограмм чистой говядины или свинины — и еще на картошку с овощами останется. Хотя тогда пришлось бы отказаться господам коммерсантам от заранее заложенной в конкурсный проект прибыли.

Солидарные цели

Но вернемся к великим задачам Минфина. Ведомство Арвилса Ашераденса делает ставку на "зеленые закупки", "социальные закупки", "инновационные закупки". При этом еще необходимо блюсти уплату налогов, обеспечение санкционного режима и прочие задачи. Всего в Латвии публичные закупки составили в прошлом году 33,6% бюджетных расходов и 13,6% от внутреннего валового продукта.

За 2024 год в стране было объявлено ни много ни мало 11 421 закупок. Причем заключили 21 558 договоров. Общая сумма получилась фантастическая — 9 150 529 284 евро. Причем львиную долю — 3,7 млрд — получило одно–единственное мероприятие "строительные работы основной трассы Rail Baltica в Латвии".

Подавляющее большинство — 53,9% — договоров в Латвии выполняется, как говорится, скорострельно, в течение года. Среди заказчиков лидируют:

учреждения самоуправления;

общества капитала, контролируемые самоуправлением;

государственные учреждения;

общества капитала, контролируемые самоуправлением…

К примеру, рекордсмен по конкурсам — 246 в целом — акционерное общество Latvijas valsts meži, разместило заказов на 81 строительство, 114 поставок услуг и 51 — поставку товаров. Несмотря на то что предприятие обладает собственной немаленькой технической базой.

Затем идет государственное ООО — университетская клиническая больница Паула Страдиня, всего 191 заказ, из которых 11 на стройку, 57 на услуги и 123 на товары. Жаль, конечно, что названная в честь талантливого латышского медика больница никак при этом не достроится.

Тройку лидеров замыкает самоуправление государственного города Даугавпилс — 185 заказов, из коих 54 на стройку, 84 на услуги и 47 на товары. А еще говорят, что Латгалия у нас небогатая…

Мы чествуем победителей капсоревнования

Но вот теперь о тех, кто же выигрывает конкурсы. В отчете Минфина указаны три компании, которые получили наибольшие договорные суммы — и она у всех одинакова, 3 698 883 521 евро. То есть на каждого из троих получается 1 232 961 173,66 евро. И это у нас — BUDIMEX S.A., EIFFAGE Genie Civil S.A.S., RIZZANI DE ECCHER S.P.A. Фирмы соответственно из Польши, Франции и Италии. Все получили по своему "ярду" как раз благодаря Rail Baltica.

Что ж, как говорил классик — завыдоват будэм… Для примера, чтобы осознать масштаб отрыва национального бизнеса — под номером 4 у нас тащится Ceļu būves firma SIA BINDERS c жалкими 228 882 015 евро.

Если же рассматривать по количеству выигрывающих, то здесь вне всякой конкуренции чемпионом выглядит SIA ArborMedical Korporācija — 351 победа в конкурсах. Чуть меньше — 350 раз — выигрывало государственное AS Latvijas autoceļu uzturētājs, а на третьем месте с 267 победами было SIA B.BRAUN MEDICAL. Лекарства и дороги — это наше все!

Минфин посчитал, что, по данным 2024 года, в Латвии более всего из иностранных фирм выигрывают литовцы (212), затем идут эстонцы (154), финны (71), немцы (40) и поляки (32). Но не факт, что государство должно быть именно что из Евросоюза — свой вклад в освоение госбюджета ЛР внесли компании из Турции (24) и Индии (18).

Так что вот так она выглядит, конкуренция в национальном исполнении. Можно ли это назвать свободным рынком? Или, может быть, социальной экономикой? На самом же деле это такой местный гибрид, для коего характерны капитализация прибылей и социализация убытков. Здесь главенствует принцип — рука руку моет. Или: для друзей все, для прочих — закон!

ДОПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Закон о публичных закупках предполагает упрощенную, т. н. допороговую процедуру при закупках на суммы, не превышающие 143 000 евро для товаров и услуг, 5 538 000 евро для строительства.

В прошлом году таковыми воспользовались 606 участников на общую сумму ни много ни мало 440 690 911 евро.