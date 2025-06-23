"Решение, основанное на личных ценностях и приоритетах"

Инициаторами нововведения, напомним, стали депутаты парламента ЛР: 30.11.2023 в Президиум Сейма поступили поправки к Закону о надзоре за оборотом продовольствия, в аннотации к коим, кроме прочего, указывалось:

"Предлагаемые поправки предусматривают обязанность размещать на ценниках флаг государства происхождения продукта, чтобы потребитель мог легко, удобно и недвусмысленно идентифицировать государство происхождения соответствующего продовольственного товара.

Такое требование повысило бы осведомленность потребителей, позволив им сделать решение, основанное на личных ценностях и приоритетах. Нередко потребителей вводят в заблуждение относительно истинного государства происхождения различных продуктов питания, таким образом, сделанные ими решения могут не отражать истинную волю потребителя.

Происхождение продуктов питания особенно важно в нынешней геополитической ситуации, в которой значительная часть латвийского общества не желает поддерживать государство–агрессора и предлагаемые ими продукты или желает поддержать какое–либо другое государство, в том числе Латвию, производителям которого они симпатизируют".

Указание государства–производителя товара должно было располагаться на видном месте, и используемое в нем буквенное обозначение либо флаг должны были иметь не менее 30% от размера ценника, не менее 3 мм, и могли не превышать 1 см, если размер ценника менее формата A4. В свою очередь, при размере A4 или свыше размер букв или флага должен быть не менее 1 см. Соотношение высоты и ширины флага — 1:2.

Решение депутатов Сейма, скажем так, тоже было "основано на личных ценностях и приоритетах". При своем уровне доходов они, разумеется, в магазине могут придавать первоочередное значение геополитике…

"Если в месте торговли продовольствием не указано государство, где произведен продовольственный продукт, за это предусмотрена административная ответственность и может быть применено предупреждение или денежный штраф", — указывается в отчете Минземледелия. Действительно, впоследствии для 128 коммерсантов проверки закончились делами об административном нарушении — были применены штрафы в размере от 10 до 150 евро, а в 31 случаях обошлись предупреждением.

"Рижское шампанское" потеряло свою государственность. Фото: Facebook.

3425 проверок за полгода

Верные отточенным годами административным практикам власти вели тщательный контроль принятого решения. Продовольственно–ветеринарная служба с 1 сентября 2024 года по 28 февраля 2025–го провела 3425 плановых проверки, в т. ч. 1829 в продовольственных магазинах, 268 на местах торговли продуктами на рынках и 1328 в прочих местах продаж — автозаправочных станциях, киосках, аптеках, а также в сетевой торговле.

Проверки продемонстрировали массовое несоблюдение закона. В 1466 случаях (42,8%) констатировано, что покупателям полностью или частичное не предоставляется информация о государстве происхождения. Главным образом данные имелись о продукции, выпущенной в Латвии.

Наиболее частыми нарушителями были обычные продуктовые магазины (54,3%). В 615 случаях (18%) выяснялось, что информация не соответствует маркировке товара или данным по накладным. Еще в 151 случае (4,4%) указания на государство происхождения были неправильно оформлены. Бдительные проверяющие отметили даже несоответствие пропорций флагов или некорректные сокращения названий государств!

Будем надеяться, на фоне этого поистине безумного времяпрепровождения продовольственно–ветеринарных инспекторов Латвии никто из наших жителей по–настоящему не траванулся некачественными пищевыми продуктами, ради отслеживания чего, собственно, и оплачивают из бюджета содержание данной структуры.

ЕС или не ЕС?

При анализе проделанной работы выяснилось, что на практике торговля действует весьма формально:

"Центр защиты прав потребителей заметил, что потребителей вводит в заблуждение неуказание государства–производителя вообще, вместо этого в ценнике указано "Государство — нет сведений", хотя есть сведения о том, что происхождение товара — Европейский союз. По оценке Центра защиты прав потребителей, потребителям более дружелюбно и объективно было бы указывать соответственно "Европейский союз" и "за пределами Европейского союза", так как это позволило бы потребителю убедиться, существует ли вероятность того, что производитель продуктов питания находится в одном из государств–агрессоров в России или Беларуси".

Вот тут–то, кстати, и здоровая собака зарыта: в силу сложившейся десятилетиями хозяйственной практики товарные позиции, продаваемые под так называемыми частными брендами (в каждой торговой сети свои, как правило, несколько дешевле прочих), заказываются там, где производитель дает самую выгодную отпускную цену. Для маринованных овощей, к примеру, это может быть Вьетнам. Для шоколада — Украина. А теперь, получится, европейски–ценностно–ориентируемый покупатель будет поставлен перед непереносимым, можно сказать, экзистенциальным выбором.

Но бывает и куда более анекдотично: всемирно известный пивной бренд, который всю жизнь ассоциировался с Датским королевством, разводит руками: "Государство — нет сведений". Прямо идут по стопам принца Гамлета…

Провал эксперимента

Самым же забавным является промежуточный итог, который был определен Министерством земледелия по опросу 798 респондентов в социальных сетях. На вопрос:

"Заметили ли вы, что на ценниках указано государство, где продовольственный продукт произведен?" — положительный ответ дали 88,1% респондентов.

Будучи спрошенными: "Повлияла ли информация на ценнике о государстве–производителе продовольственного продукта на ваш выбор?" — "да" ответили 40,9%, а "нет" — 59,1% респондентов.

Что же касается влияния выбора товара, произведенного конкретно в Латвии, то после указания его на ценниках активней стали приобретать только 25,7%. А еще 47,4% указали, что "выбирают по цене, независимо от государства–производителя".

Ну и как вишенка на торте — стали ли латвийцы реже покупать выпущенные в России и Беларуси товары с тех пор, как их стали указывать в ценниках? "Да" сказали 26,1%, "нет" — 30,8%, а "не приобретал до того" — 39,3%.

Нашлись, впрочем, и оригинальные ответы: "В магазинах очень мало произведенных в государствах–агрессорах продуктов и с уменьшением предложения их не выбирают". Или: "Нравятся российские и белорусские продовольственные продукты и их охотней покупал бы больше".

На самом же деле реальность такова: появление или исчезновение конкретного товара зависит в первую очередь от ретробонусов, т. е. возврата части выручки поставщика — продавцу. А если кто не желает откатывать, у того и продукт со временем пропадает, хоть и была это подлинная вкусняшка. Потому ассортимент наших супергипермаркетов не меняется годами, становясь только дороже. Ну и идиотские игры с флажками.