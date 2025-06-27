Чтобы не разбежались: недооцененным медикам в Латвии постараются платить по 2462 евро в месяц

Будет введено жесткое регулирование по распределению дополнительного финансирования на оплату труда медперсонала, сообщило Министерство здравоохранения.

В лечебных учреждениях, оказывающих оплачиваемые государством стационарные услуги здравоохранения, в дальнейшем будут применяться единые руководящие принципы по увеличению оплаты труда, предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам Кабинета министров.

Почему до сих пор применялись разрозненные руководящие принципы, в правительстве не сообщили.

Ранее уже не раз возникали скандалы из–за разных по размеру зарплат примерно одинаковых специалистов в рамках одного лечебного учреждения. После чего возникали дискуссии о причинах благоволения руководства к отдельным личностям.

Сколько в деньгах?

В дальнейшем увеличение оплаты труда больше не будет регулироваться внутренними правилами каждого учреждения или договорами с Национальной службой здравоохранения (НСЗ), указывает Минздрав.

Впредь каждое медицинское учреждение будет направлять дополнительное финансирование на увеличение оплаты труда медперсоналу, у которого средняя месячная оплата труда за оказание стационарных услуг в последние 12 месяцев не превышает двух средних зарплат по стране, подчеркивает Минздрав.

Отметим, что средняя зарплата в Латвии после вычета налогов составляет около 1231 евро. Две зарплаты — 2462 евро. Таким образом, оклады повысят тем медикам, которые получают меньше этой суммы.

Чтобы не разбежались

Внедрение этих изменений Минздрав обосновывает необходимостью удержанию рабочей силы в больницах. Для этого нужен сбалансированный рост зарплат для всех категорий занятых, особенно для медицинских работников, получающих более низкую зарплату "по сравнению с необоснованно завышенными зарплатами отдельных медработников", отмечают в министерстве.

Без соблюдения принципов пропорциональности, при котором дополнительные выделенные средства государственного бюджета распределяются на увеличение оплаты труда медработников в стационарных учреждениях, существует риск существенного отставания роста оплаты труда для одной группы работников от того, что получают работники в других структурных подразделениях больницы или других группах профессий. Это, в свою очередь, может мотивировать работников к смене рабочего места, обосновывает цель изменений Минздрав.

Мысли — очевидные. Странно, что чиновникам потребовались годы, чтобы реализовать их на практике.

Кроме того, поставлена зарплатная цель: для медперсонала, оказывающего оплачиваемые государством услуги стационарного здравоохранения, минимально необходимая оплаты труда составляет по меньшей мере две средние зарплаты по стране (2462 евро). При этом не говорится, когда эта цель будет достигнута.

А что происходит сейчас

По просьбе bb.lv в Минздраве раскрыли зарплаты латвийских медиков.

Так, с 1 января этого года среднемесячная заработная плата:

врачей и функциональных специалистов была установлена в размере 2304 евро,

медицинских работников и лиц, осуществляющих уход за больными, а также помощников функциональных специалистов — 1388 евро,

лиц, осуществляющих медицинский уход и уход за больными, — 925 евро.

Врачи выходят на пенсию, а новых нет

Фоном к этому идет тревожная статистика: врачей не хватает.

К примеру, из 1206 семейных врачей, у которых заключен договор с Национальной службой здоровья, уже 366 достигли пенсионного возраста, и еще 172 его достигнут в ближайшие пять лет.