Baltijas balss logotype

Чтобы не разбежались: недооцененным медикам в Латвии постараются платить по 2462 евро в месяц 3 1268

Наша Латвия
Дата публикации: 27.06.2025
BB.LV
Чтобы не разбежались: недооцененным медикам в Латвии постараются платить по 2462 евро в месяц
ФОТО: LETA

Будет введено жесткое регулирование по распределению дополнительного финансирования на оплату труда медперсонала, сообщило Министерство здравоохранения.

В лечебных учреждениях, оказывающих оплачиваемые государством стационарные услуги здравоохранения, в дальнейшем будут применяться единые руководящие принципы по увеличению оплаты труда, предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам Кабинета министров.

Почему до сих пор применялись разрозненные руководящие принципы, в правительстве не сообщили.

Ранее уже не раз возникали скандалы из–за разных по размеру зарплат примерно одинаковых специалистов в рамках одного лечебного учреждения. После чего возникали дискуссии о причинах благоволения руководства к отдельным личностям.

Сколько в деньгах?

В дальнейшем увеличение оплаты труда больше не будет регулироваться внутренними правилами каждого учреждения или договорами с Национальной службой здравоохранения (НСЗ), указывает Минздрав.

Впредь каждое медицинское учреждение будет направлять дополнительное финансирование на увеличение оплаты труда медперсоналу, у которого средняя месячная оплата труда за оказание стационарных услуг в последние 12 месяцев не превышает двух средних зарплат по стране, подчеркивает Минздрав.

Отметим, что средняя зарплата в Латвии после вычета налогов составляет около 1231 евро. Две зарплаты — 2462 евро. Таким образом, оклады повысят тем медикам, которые получают меньше этой суммы.

Чтобы не разбежались

Внедрение этих изменений Минздрав обосновывает необходимостью удержанию рабочей силы в больницах. Для этого нужен сбалансированный рост зарплат для всех категорий занятых, особенно для медицинских работников, получающих более низкую зарплату "по сравнению с необоснованно завышенными зарплатами отдельных медработников", отмечают в министерстве.

Без соблюдения принципов пропорциональности, при котором дополнительные выделенные средства государственного бюджета распределяются на увеличение оплаты труда медработников в стационарных учреждениях, существует риск существенного отставания роста оплаты труда для одной группы работников от того, что получают работники в других структурных подразделениях больницы или других группах профессий. Это, в свою очередь, может мотивировать работников к смене рабочего места, обосновывает цель изменений Минздрав.

Мысли — очевидные. Странно, что чиновникам потребовались годы, чтобы реализовать их на практике.

Кроме того, поставлена зарплатная цель: для медперсонала, оказывающего оплачиваемые государством услуги стационарного здравоохранения, минимально необходимая оплаты труда составляет по меньшей мере две средние зарплаты по стране (2462 евро). При этом не говорится, когда эта цель будет достигнута.

А что происходит сейчас

По просьбе bb.lv в Минздраве раскрыли зарплаты латвийских медиков.

Так, с 1 января этого года среднемесячная заработная плата:

  • врачей и функциональных специалистов была установлена в размере 2304 евро,

  • медицинских работников и лиц, осуществляющих уход за больными, а также помощников функциональных специалистов — 1388 евро,

  • лиц, осуществляющих медицинский уход и уход за больными, — 925 евро.

Врачи выходят на пенсию, а новых нет

Фоном к этому идет тревожная статистика: врачей не хватает.

К примеру, из 1206 семейных врачей, у которых заключен договор с Национальной службой здоровья, уже 366 достигли пенсионного возраста, и еще 172 его достигнут в ближайшие пять лет.

Читайте нас также:
#медицина #врач #зарплата
6
1
0
2
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    28-го июня

    Как там пела одна казахская группа-,,Нас никто штурмом не брал -Мы ворота сами открыли.... Я бы раньше пошел воевать,но нас очень красиво обули,,, Обули,действительно,красиво .Баррикады,свобода ,независимость,будет жить как старых странах Европы,братство..... В итоге-все получила кучка пришлых проходимцев. Винить не кого-только себя.

    15
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го июня

    Зарплаты медиков в Нидерландах, Дании, Бельгии, Германии и Великобритании находятся в диапазоне 130 000–150 000 EUR в год (до уплаты налогов). 12 500 евро в месяц и Латвия хочет удержать медиков своими 2 462 евро? Самим не смешно?

    17
    4
  • Д
    Дед
    Mr.FGJCNJK
    28-го июня

    Не все так однозначно. Приехав туда нужно в совершенстве знать язык , кроме того, там нужно пройти интернатуру, это , несколько лет. А потом, еще нужно найти работу за такие деньги.

    2
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 789
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 989
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 411
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня 579

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 8
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 15
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 18
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 29
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 56
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 52
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 8
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 15
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео