Baltijas balss logotype

Дети есть, денег нет: с 1 июля часть рижан не получит пособия по рождению ребенка 6 2800

Наша Латвия
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Дети есть, денег нет: с 1 июля часть рижан не получит пособия по рождению ребенка

Что именно изменится: для получения денег вводится ценз проживания в городе — не менее 12 месяцев хотя бы для одного из родителей, пояснили в Рижском самоуправлении.

Нюансы с декларацией родителей

Рижская дума приняла поправки к обязательным правилам самоуправления, согласно которым с 1 июля 2025 года устанавливается размер пособия при рождении ребенка, а также вносятся изменения в порядок его назначения.

Главное изменение касается адреса декларированного места жительства. С 1 июля пособие будет назначаться только в том случае, если хотя бы один из родителей — заявитель — был официально зарегистрирован на административной территории Рижского самоуправления не менее 12 месяцев до рождения ребенка.

Это условие распространяется и на базовое пособие в размере 150 евро на одного новорожденного. До сих пор такое требование отсутствовало.

Таким образом, если ребенок родится после 1 июля, но ни один из родителей не был зарегистрирован в Риге в течение минимум 12 месяцев, это пособие не будет выплачиваться, так как относится к добровольной инициативе самоуправления.

Аналогично, если после 1 июля родятся двойня или тройня, но родители не были зарегистрированы в Риге 12 месяцев, пособие от самоуправления им также не положено. Тем не менее все государственные гарантированные пособия они получат.

О сроках и суммах

Пособие можно запросить в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, установления опеки или усыновления. При подаче заявления важно учитывать: сумма пособия определяется на момент рождения ребенка, а не его регистрации.

Размеры пособия при рождении ребенка с 1 июля 2025 года:

  • при рождении двух детей в одних родах — 4500 евро;

  • при рождении двух детей, если в семье уже трое и более детей — 6000 евро;

  • при рождении трех и более детей в одних родах — 7500 евро;

  • при рождении одного ребенка — 150 евро, а с 1 января 2026 года — 450 евро;

  • если новорожденный ребенок родился экстремально недоношенным (менее 32 недель беременности — то есть 31 неделя и 6 дней или меньше), дополнительно выплачивается 1500 евро.

Рижский социальный центр определяет правомочность этой доплаты на основании медицинского документа с указанием точной недели и дня беременности.

Сотрудники загса доказательства преждевременных родов не собирают — их обязан предоставить сам заявитель при обращении в Социальную службу.

Читайте нас также:
#детские пособия
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
4
0
2
9
0
4

Оставить комментарий

(6)
  • К
    Кайзер
    29-го июня

    Будущее Европы, совершенно очевидно, это ислам ! Без тупорылых в правительстве и гомосеков на улицах. Аллах велик !

    35
    3
  • Лк
    Летучий корабль
    29-го июня

    Демография в упадке? Рожают мало в Латвии? Граждане-товарищи! Это пипец!

    Вчера был гей-парад, а завтра урезают пособия на рождение детей по очередной бюрократической квоте.

    Логику здесь искать бесполезно. А впрочем...Ведь суслик где-то там - но ты его не видишь.

    47
    2
  • A
    Aleks
    29-го июня

    Силиня министру финансов :Куда ты поедешь нас,проклятый старец?

    • Я сам заблудился ребята-пиз...ц. Вот приблизительно так проходят заседания правительства,судя по результатам.
    27
    2
  • A
    Aleks
    Aleks
    29-го июня

    Силиня министру финансов :Куда ты ведёшь нас...

    15
    2
  • A
    Aleks
    29-го июня

    Как говорит всегда правительство -У нас особая страна и особый путь-в пропасть.

    28
    2
  • Д
    Дед
    29-го июня

    Это просто страна дикарей. Они никогда не слышали,что законы и правила не работают назад? Это можно ввести, только для тех, которые с момента принятия, проживут 12 месяцев без регистрации в Риге. Но наверное на латышский язык, такие международные юридические нормы, обязательные к исполнению. не переводятся.

    48
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 790
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 989
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 411
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня 579

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 8
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 16
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 19
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 29
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 56
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 52
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 8
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 16
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео