Дети есть, денег нет: с 1 июля часть рижан не получит пособия по рождению ребенка

Что именно изменится: для получения денег вводится ценз проживания в городе — не менее 12 месяцев хотя бы для одного из родителей, пояснили в Рижском самоуправлении.

Нюансы с декларацией родителей

Рижская дума приняла поправки к обязательным правилам самоуправления, согласно которым с 1 июля 2025 года устанавливается размер пособия при рождении ребенка, а также вносятся изменения в порядок его назначения.

Главное изменение касается адреса декларированного места жительства. С 1 июля пособие будет назначаться только в том случае, если хотя бы один из родителей — заявитель — был официально зарегистрирован на административной территории Рижского самоуправления не менее 12 месяцев до рождения ребенка.

Это условие распространяется и на базовое пособие в размере 150 евро на одного новорожденного. До сих пор такое требование отсутствовало.

Таким образом, если ребенок родится после 1 июля, но ни один из родителей не был зарегистрирован в Риге в течение минимум 12 месяцев, это пособие не будет выплачиваться, так как относится к добровольной инициативе самоуправления.

Аналогично, если после 1 июля родятся двойня или тройня, но родители не были зарегистрированы в Риге 12 месяцев, пособие от самоуправления им также не положено. Тем не менее все государственные гарантированные пособия они получат.

О сроках и суммах

Пособие можно запросить в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, установления опеки или усыновления. При подаче заявления важно учитывать: сумма пособия определяется на момент рождения ребенка, а не его регистрации.

Размеры пособия при рождении ребенка с 1 июля 2025 года:

при рождении двух детей в одних родах — 4500 евро;

при рождении двух детей, если в семье уже трое и более детей — 6000 евро;

при рождении трех и более детей в одних родах — 7500 евро;

при рождении одного ребенка — 150 евро, а с 1 января 2026 года — 450 евро;

если новорожденный ребенок родился экстремально недоношенным (менее 32 недель беременности — то есть 31 неделя и 6 дней или меньше), дополнительно выплачивается 1500 евро.

Рижский социальный центр определяет правомочность этой доплаты на основании медицинского документа с указанием точной недели и дня беременности.

Сотрудники загса доказательства преждевременных родов не собирают — их обязан предоставить сам заявитель при обращении в Социальную службу.