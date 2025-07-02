Фото с репетиции отмененного спектакля. Автор фото - Олег Зернов.
На этой неделе Латвийская Национальная опера и балет (ЛНОБ) получила официальное уведомление от представителя творческой команды постановки оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль», сообщили bb.lv в ЛНОБ.
В письме указано, что творческий коллектив под руководством Катарины Вагнер не сможет реализовать постановку в установленный срок в соответствии со своей художественной и режиссёрской концепцией.
Премьера одной из величайших опер всех времён — «Парсифаля» Рихарда Вагнера — была запланирована на октябрь 2025 года.
Представитель творческой команды пишет: «С глубоким сожалением мы вынуждены сообщить, что постановка «Парсифаля», запланированная на октябрь 2025 года, не может быть реализована, как планировалось, поскольку один из членов творческого коллектива покинул проект».
В связи с этим ЛНОБ выражает глубокое сожаление как по поводу содержания данного уведомления, так и по поводу момента его получения — всего за три месяца до запланированной премьеры.
Подготовка к этой постановке с участием международной команды исполнителей продолжалась более года, и сценография и костюмы практически полностью завершены.
Латвийская Национальная опера и балет приносит извинения зрителям, а также выдающемуся составу международных солистов и маэстро Мареку Яновскому, которые готовились к новой постановке.
Деньги за приобретённые билеты будут возвращены.
Как сообщал bb.lv, в связи бюрократической неразберихой ЛНОБ будет вынуждена закрыться на два месяца для проведения строительных работ с целью повышения энергоэффективности здания, построенного в 1863 году как 1-й городской (Немецкий) театр (архитектор Людвиг Бонштедт).
Оставить комментарий(1)