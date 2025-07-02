Baltijas balss logotype

Трагедия в латвийской Опере: вслед за срывом сезона сорвана премьера 1 3826

Наша Латвия
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Фото с репетиции отмененного спектакля. Автор фото - Олег Зернов.

Фото с репетиции отмененного спектакля. Автор фото - Олег Зернов.

На этой неделе Латвийская Национальная опера и балет (ЛНОБ) получила официальное уведомление от представителя творческой команды постановки оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль», сообщили bb.lv в ЛНОБ.

В письме указано, что творческий коллектив под руководством Катарины Вагнер не сможет реализовать постановку в установленный срок в соответствии со своей художественной и режиссёрской концепцией.

Премьера одной из величайших опер всех времён — «Парсифаля» Рихарда Вагнера — была запланирована на октябрь 2025 года.

Представитель творческой команды пишет: «С глубоким сожалением мы вынуждены сообщить, что постановка «Парсифаля», запланированная на октябрь 2025 года, не может быть реализована, как планировалось, поскольку один из членов творческого коллектива покинул проект».

В связи с этим ЛНОБ выражает глубокое сожаление как по поводу содержания данного уведомления, так и по поводу момента его получения — всего за три месяца до запланированной премьеры.

Подготовка к этой постановке с участием международной команды исполнителей продолжалась более года, и сценография и костюмы практически полностью завершены.

Латвийская Национальная опера и балет приносит извинения зрителям, а также выдающемуся составу международных солистов и маэстро Мареку Яновскому, которые готовились к новой постановке.

Деньги за приобретённые билеты будут возвращены.

Как сообщал bb.lv, в связи бюрократической неразберихой ЛНОБ будет вынуждена закрыться на два месяца для проведения строительных работ с целью повышения энергоэффективности здания, построенного в 1863 году как 1-й городской (Немецкий) театр (архитектор Людвиг Бонштедт).

Читайте нас также:
#опера
13
7
0
4
0
7

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го июля

    Российская империя была совсем не против, чтобы в 1863 году был построен как 1-й городской (Немецкий) театр (архитектор Людвиг Бонштедт). На деньги русских купцов построили здание Второго городского (русского) театра в 1902 году. На момент постройки здания оно предназначалось для Второго городского театра («первым» считался Немецкий театр, ныне Латвийская Национальная опера). И в этом случае империя была совсем не против.

    67
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
«Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт». Латвийцы пережили коллективную панику
«Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт». Латвийцы пережили коллективную панику
День семи братьев: почему 10 июля называют «поворотным днём» лета
День семи братьев: почему 10 июля называют «поворотным днём» лета
В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков
В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков 1 127
Продолжается Праздник песни и танца школьников: что будет в четверг
Продолжается Праздник песни и танца школьников: что будет в четверг 217
«Нагреть руки» на рижанах: цены за тепло в Риге выше, чем в Стокгольме! Эксклюзив!
«Нагреть руки» на рижанах: цены за тепло в Риге выше, чем в Стокгольме! 353
Поздравь солдата! Отмечают 106-ю годовщину армии Латвии
Поздравь солдата! Отмечают 106-ю годовщину армии Латвии 174

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 11
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 10
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 52
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 47
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 83
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 93
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 11
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 10
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 52

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео