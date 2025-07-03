Синоптики сообщали новости с Западного фронта: холодный фронт начинает пересекать Латвию с запада

Холодный фронт достиг Курземе с запада в четверг днем и к вечеру пересечет остальную часть Латвии, свидетельствует метеорологическая информация.

В течение нескольких часов небо будет затянуто облаками, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится южный и юго-западный ветер, затем западный, порывами до 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха начиная с запада будет быстро понижаться. Ночью она опустится до +9...+15 градусов.

В пятницу в течение ночи будет наблюдаться небольшая переменная облачность, на востоке страны в начале ночи возможны кратковременные ливни и грозы. На севере Латвии на побережье ожидаются порывы западного и северо-западного ветра до 19 метров в секунду.

В последний день рабочей недели небо частично затянут облака, существенных осадков не ожидается. В Видземе и на севере Латгале западно-северо-западный ветер будет порывистым, до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В Риге порывистый ветер понизит температуру воздуха вечером в четверг более чем на десять градусов, ночью она опустится до +14 градусов, а в пригородах - до +12. В пятницу ожидается переменная облачность, без осадков, при умеренном западном, северо-западном ветре воздух прогреется до +20...+21 градуса.