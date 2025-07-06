«Врачи просто обманывают»?: Цены стоматологов не оставляют равнодушных

Визит к стоматологу у многих латвийцев вызывает не только страх боли, но и серьезные финансовые опасения. Все чаще в социальных сетях появляются истории, в которых пациенты делятся своим возмущением — не столько качеством, сколько ценами на лечение, пишет Otkrito.lv.

Недавняя публикация одной женщины вызвала бурную реакцию — десятки комментариев, в которых люди рассказывают свои личные стоматологические «драмы».

«Пошла лечить зуб — в итоге все плохо. Чистят каналы, зуб полностью сточили, чтобы добраться до них. Заплатила 235 евро. Потом надо пломбировать каналы — еще 250 евро. А потом ставить керамическую вкладку — еще 550 евро. Будь проклята взрослая жизнь. Следующий зуб просто надо будет вырывать», — написала женщина.

Многие в комментариях выразили солидарность. Один пользователь саркастично заметил: «Зубы давно переоценены — да здравствует жизнь без них!» Другой подытожил: «Это все равно дешевле, чем имплант», — имея в виду, что установка искусственного зуба обходится еще дороже. А уехавший в Канаду поделился своими затратами: «Канал — $2600, керамика — $1600. Это мои расходы за последние три месяца. Смотрю на Латвию с завистью».

Однако даже серьезные инвестиции не гарантируют успеха. «Через два года появилась микротрещина в корне, началось воспаление, пил антибиотики, в итоге удалили за 100 евро и наложили швы. Можно было делать операцию, чистить корень — но гарантий нет никаких», — рассказал один из пользователей. Многие соглашаются: даже после дорогого лечения часто приходится удалять зуб и ставить имплант. «Я никуда в жизни не вложила столько, сколько в один зуб!» — признается женщина.

Некоторые делятся не только финансовыми, но и эмоциональными переживаниями: «Я панически боюсь стоматологов — до слез. Один зуб начал болеть... Прочитала комментарии — стало еще страшнее». Другие с иронией отмечают: «После посещения стоматолога фраза "улыбка ничего не стоит" — только от тех, кто у стоматолога никогда не был». Особое беспокойство вызывает то, что пациенты часто не могут проверить необходимость тех или иных манипуляций.

«Иногда кажется, что стоматологи просто обманывают — пациент же не может проверить, что и сколько на самом деле надо лечить. У мужа было то же самое — десятки приемов и космические суммы. Сменил стоматолога — и все: ни цен, ни лишних процедур. Проблем нет», — делится женщина.