Baltijas balss logotype

«Врачи просто обманывают»?: Цены стоматологов не оставляют равнодушных 1 2134

Наша Латвия
Дата публикации: 06.07.2025
kasjauns.lv
«Врачи просто обманывают»?: Цены стоматологов не оставляют равнодушных

Визит к стоматологу у многих латвийцев вызывает не только страх боли, но и серьезные финансовые опасения. Все чаще в социальных сетях появляются истории, в которых пациенты делятся своим возмущением — не столько качеством, сколько ценами на лечение, пишет Otkrito.lv.

Недавняя публикация одной женщины вызвала бурную реакцию — десятки комментариев, в которых люди рассказывают свои личные стоматологические «драмы».

«Пошла лечить зуб — в итоге все плохо. Чистят каналы, зуб полностью сточили, чтобы добраться до них. Заплатила 235 евро. Потом надо пломбировать каналы — еще 250 евро. А потом ставить керамическую вкладку — еще 550 евро. Будь проклята взрослая жизнь. Следующий зуб просто надо будет вырывать», — написала женщина.

Многие в комментариях выразили солидарность. Один пользователь саркастично заметил: «Зубы давно переоценены — да здравствует жизнь без них!» Другой подытожил: «Это все равно дешевле, чем имплант», — имея в виду, что установка искусственного зуба обходится еще дороже. А уехавший в Канаду поделился своими затратами: «Канал — $2600, керамика — $1600. Это мои расходы за последние три месяца. Смотрю на Латвию с завистью».

Однако даже серьезные инвестиции не гарантируют успеха. «Через два года появилась микротрещина в корне, началось воспаление, пил антибиотики, в итоге удалили за 100 евро и наложили швы. Можно было делать операцию, чистить корень — но гарантий нет никаких», — рассказал один из пользователей. Многие соглашаются: даже после дорогого лечения часто приходится удалять зуб и ставить имплант. «Я никуда в жизни не вложила столько, сколько в один зуб!» — признается женщина.

Некоторые делятся не только финансовыми, но и эмоциональными переживаниями: «Я панически боюсь стоматологов — до слез. Один зуб начал болеть... Прочитала комментарии — стало еще страшнее». Другие с иронией отмечают: «После посещения стоматолога фраза "улыбка ничего не стоит" — только от тех, кто у стоматолога никогда не был». Особое беспокойство вызывает то, что пациенты часто не могут проверить необходимость тех или иных манипуляций.

«Иногда кажется, что стоматологи просто обманывают — пациент же не может проверить, что и сколько на самом деле надо лечить. У мужа было то же самое — десятки приемов и космические суммы. Сменил стоматолога — и все: ни цен, ни лишних процедур. Проблем нет», — делится женщина.

Читайте нас также:
#медицина #цены
7
2
0
15
1
16

Оставить комментарий

(1)
  • К
    Кайзер
    6-го июля

    Что характерно, в Белоруссии цены в три раза ниже, а специалисты даже лучше.

    28
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 792
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 991
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 411
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня 580

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 11
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 17
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 21
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 32
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 58
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 52
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 11
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 17
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео