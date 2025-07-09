Сотовое оповещение в Латвии обещают использовать только в случае реальной угрозы

В Латвии продолжается работа над внедрением системы сотового оповещения, которая позволит жителям оперативно получать предупреждения в случае реальной угрозы. Министр внутренних дел Рихард Козловскис в передаче TV3 «900 секунд» подчеркнул, что цель этой системы — не создавать помех в повседневной жизни, а своевременно информировать об опасных ситуациях, например, наводнениях или сильных штормах, когда объявлено оранжевое или красное предупреждение.

Козловскис отметил, что предупреждения на телефоны жители будут получать только при реальной угрозе, например, во время наводнения или шторма, если объявлено оранжевое или красное предупреждение.

«Цель не в том, чтобы использовать сотовое оповещение в повседневном режиме, а в том, чтобы обеспечить эффективное информирование именно в случае угрозы», — пояснил министр, добавив, что даже кнопочные телефоны без интернета смогут получать оповещения, если находятся в зоне покрытия мобильного оператора.