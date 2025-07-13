Прощай Nokia! В Латвии отрубают от сети старые мобильники

Baltijas balss logotype

Дата публикации: 13.07.2025
Мобильные операторы в Латвии отключаются от 3G (третье поколение технологии мобильной связи). У отдельных пожилых пользователей со старыми телефонами в связи с этим могут возникнуть проблемы.

В ночь на 27 июня Bite Latvija начала постепенное отключение от сети 3G. Два других оператора, LMT и Tele2, свои 3G-сети уже закрыли.

Операторы оправдываются: формат передачи данных 3G, который появился в Латвии еще в 2004 году, к 2025 году устарел, клиенты эту технологию используют все реже, а для новых телефонов 3G не нужен.

Могут ли возникнуть проблемы со связью? Да! Проблемы могут возникнуть с кнопочными телефонами. Если такое устройство не поддерживает 4G/VoLTE, оно может потерять возможность совершать звонки и отправлять SMS.

В частности, это касается кнопочных телефонов Nokia 105, 110, 130 или Samsung GT-E1200, E2202, B310E. Если на корпусе или в настройках нет упоминания о 4G или LTE – скорее всего, VoLTE не поддерживается.

Проблемы могут возникнуть и у старых моделей смартфонов, которые были выпущены до 2014-2015 годов (например, Samsung Galaxy S3 и старше, LG G2 и старше, Sony Xperia Z1, ZR, M2). У iPhone технология VoLTE появилась только начиная с iPhone 6 (2014 год).

Еще одна проблема: в зонах со слабым покрытием 4G/5G (обычно сельская местность) качество связи может ухудшиться, если 3G там используется как резервная сеть.

Так или иначе, по оценкам мобильных операторов, с проблемами может столкнуться несколько процентов клиентов.

(4)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    14-го июля

    Местами в латвии и независимо от оператора, вообще работает "E" ))))))))))))А теле ваша 2 кричащее, что покрыла и до земного ядра у них зона есть, врёт и не краснеет. И 3GУ ИХ ТОЖЕ ЕСТЬ.... УЖ НЕ ЗНАЮ Я ЧТО ОНИ ТАМ ОТКЛЮЧАЛИ..... СВЯЗЬ КОНЕЧНО ЛУЧШЕ ЧЕМ В ОСТАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ. НО ТОЛЬКО ПОТОМУ-ЧТО ЛАТВИЯ НАМНОГО ПОЗЖЕ НАЧАЛА ВООБЩЕ ЗНАКОМИТЬСЯ С МОБИЛЬНЫМ ИНЕТОМ ... И СООТВЕТСТВЕННО ОБОРУДОВАНИЕ У НИХ НОВЕЕ... ВОТ И ВСЁ...!!!!!!!! ВИДИТЕ КАК ВСЁ ПРОСТО....

    5
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    13-го июля

    Антон Городницкий самый тупой автор наверное, должен быть расстрелян из реактивного г-номёта. Проверяй факты, неуч безмозглый. GSM никуда не денется, звонки и смс вне опасности. В зонах с плохим покрытием как раз 2G и работает.

    104
    12
  • А
    Алекс
    Жан-Марко Фердыщенко
    14-го июля

    Если Городницкий подаст на тебя в суд ха оскорбления,хватит ли у тебя ума заработать денег на оплату морального ущерба?

    4
    14
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    Жан-Марко Фердыщенко
    14-го июля

    Так никаких оскорблений, в первом случае предположение. А во втором холодная констатация факта. Он неуч, поскольку не удосужился перед публикацией проверить факты, что недопустимо для журналиста. А безмозглый потому что не подумал какой эффект возымеет столь широкая публикация непроверенных фактов на людей почтенного возраста которые вдруг решат что останутся без связи, в такую жару можно спровоцировать сердечный приступ. А также серьёзно подвёл портал BB , так как те кто прочел его технически неграмотные писульки может экстраполировать этот уровень на весь портал. Что резонно снизит количество читающих. Так что я ещё был мягок и снисходителен.

    16
    4
Читать все комментарии

