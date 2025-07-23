Baltijas balss logotype

Прощальный полёт: в Рижском аэропорту трогательно проводили капитана на пенсию 2 3111

Наша Латвия
Дата публикации: 23.07.2025
mixnews.lv
Прощальный полёт: в Рижском аэропорту трогательно проводили капитана на пенсию

Рижский международный аэропорт поделился на своей странице в Facebook душевным, запечатлевшим прощальный полёт капитана авиакомпании airBaltic Александра, который завершил свою карьеру перед выходом на пенсию. Этот трогательный момент стал настоящим событием.

Как рассказали в авиакомпании, капитан Александр посвятил компании 20 лет и 5 месяцев, проведя за штурвалом почти 28 тысяч часов и совершив 4865 рейсов. Его последний полёт стал особенным: в кабине рядом с ним находился его сын Андрей, второй пилот, что добавило событию семейного тепла и символизма.

Александр не просто пилот — для коллег он стал наставником, примером профессионализма и человеком, с которым было комфортно работать. Его спокойствие, щедрость и лидерские качества навсегда останутся в памяти тех, кто делил с ним кабину самолёта. Авиакомпания отметила его вклад тёплыми словами: «Желаем мягких посадок и ясного неба на всех будущих маршрутах, капитан!»

Этот прощальный рейс стал не только личным событием для Александра и его семьи, но и вдохновляющим моментом для всех, кто видел это видео. Авиация — это не только профессия, но и призвание, и такие истории напоминают нам об этом.

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го июля

    А у Александра есть фамилия? Может быть стоило из - за уважения к возрасту и фамилию назвать, ведь капитан далеко не мальчик!

    34
    0
  • П
    Процион
    23-го июля

    Человек заслуживает уважения.

    60
    4

