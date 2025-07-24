Baltijas balss logotype

Поторопитесь: в девяти рижских средних школах еще доступны свободные места

Наша Латвия
24.07.2025
Поторопитесь: в девяти рижских средних школах еще доступны свободные места

В рижских муниципальных средних школах продолжается формирование 10-х классов, и на данный момент свободные места еще доступны в девяти школах столицы, сообщило Управление внешней коммуникации Рижской думы.

Подать заявление на свободные места в 10-й класс можно в Рижской 9-й средней школе, 13-й средней школе, 21-й средней школе, 25-й средней школе, 31-й средней школе, 33-й средней школе, Рижской средней школе имени Райниса, Рижской средней школе имени Рейнхольда Шмелинга и Рижском лицее Броцес.

Подать заявление можно, подав его лично в соответствующей школе или отправив электронно.

Ситуация со свободными местами постоянно меняется, поэтому рижское самоуправление призывает следить за информацией на сайтах этих школ.

При этом необходимо учитывать, что в большинстве школ 10-е классы уже полностью сформированы, и изменения происходят только тогда, если кто-то из зачисленных школьников меняет свое решение.

Ранее один из вице-мэров признал, что при необходимости рижское самоуправление может открыть еще три-пять 10-х классов в школах.

Тем временем родители учеников продолжают критиковать хаотичный процесс приема в средние школы Риги. В соцсетях шквал недовольства в связи с этим: не должно быть так, что подросток в конце июля все еще не знает, где продолжит учебу.

  • А
    Андрей
    24-го июля

    "Ситуация со свободными местами постоянно меняется, поэтому рижское самоуправление призывает следить за информацией на сайтах этих школ."

    Рижское самоуправление когда-то пробовало найти внятную информацию на сайтах школ? Так что же получается - за процессом принятия в 10-е классы никто не следит, кроме самих школ? 21-й век, панимаешь! Хутор медленно преврашался в болото, где оставались только жуки и лягушки?

