Baltijas balss logotype

Школы закрывают двери: среднее образование в Латвии становится привилегией 15 4980

Наша Латвия
Дата публикации: 26.07.2025
BB.LV
Школы закрывают двери: среднее образование в Латвии становится привилегией
ФОТО: dreamstime

Если бы латвийское образование было оперой, то 2025 год стал бы для него роскошной финальной арией — трагичной, надрывной и, как положено в лучших традициях жанра, с неожиданным поворотом сюжета.

Вместо оваций — коллективное разочарование. Вместо занавеса — строгие профтехдвери с табличкой "Добро пожаловать, если не попал в 10–й класс".

Гимназия? Простите, все занято

Казалось бы, что может быть банальнее? Учебный год заканчивается, подростки сдавали экзамены, родители нервно курили на балконе, школы готовились к приему учеников — и вдруг…

"Мест нет" — сурово ответила система. И если вам показалось, что это ошибка или недоразумение — расслабьтесь. Это был тщательно подготовленный ход. Возможно, даже не один. И, конечно, не ошибка. Словно где–то в министерских недрах долго и с удовольствием играли в шахматы с демографией, пока не съели ферзя под названием "массовое среднее образование".

В результате сотни, если не тысячи девятиклассников по всей Латвии остались без места в 10–х классах. Потому что "у вас же балл не самый высокий, правда?". Потому что "мы ориентируемся на качество, а не на количество". Потому что "профессия — это тоже достойно". Так что теперь, дорогие подростки, забудьте про старшую школу и вэлкам в ПТУ, они же профессиональные образовательные учреждения, с обновленными логотипами, новыми брошюрами и все тем же советским флером.

Кто виноват и что они теперь с этим будут делать?

Официальные лица, конечно, были искренне удивлены. Некоторые — в меру, другие — на публику. В Рижской думе качали головами, будто впервые слышат, что число заявок превышает количество мест. В Министерстве образования многозначительно молчали, потом напомнили, что вообще–то давно предупреждали: старшая школа — это не для всех. Подразумевается: умные, красивые, спортивные — проходите. Остальные — пожалуйста, в соседний кабинет, где вас научат месить бетон, укладывать плитку, стричь волосы и — как бонус — не мечтать слишком громко.

А пока общество разогревалось на летнем солнце и в интернете, родители писали петиции, учителя пытались понять, кого они все–таки учили девять лет, а абитуриенты–неудачники осваивали новое словечко — "непроходной". Оно быстро стало символом сезона, вроде пляжной надувной утки, только без легкости и без шансов на плавание.

Блиц–опрос: а было ли что–то хорошее?

Безусловно. Система профобразования наконец–то получила свое минутное звездное время. Она — как дальняя бедная родственница, которую забыли на свадьбу пригласить, но потом вспомнили и решили, что именно она спасет праздник. Вложились в рекламу, покрасили стены, придумали слоган в духе "Рабочий — звучит гордо!", записали трогательные видео с молодыми сварщиками, которые с воодушевлением говорили о будущем. И надо признать — местами даже получалось убедительно.

Однако не все поверили в этот педагогический прием. Многие подростки оказались психологически не готовы к резкому повороту с "будущего психолога" на "будущего автомеханика". А родители — тем более. Они еще не отошли от реформы школ–партнеров, а тут — опаньки — у вашего ребенка не просто нет школы, у него еще и якобы есть выбор, которого, по сути, нет.

Латышского языка много не бывает

Пока дети искали, куда приткнуться, учителя латышского языка радостно хлопали в ладоши. В 2025–м продолжилась масштабная латвинизация всего и вся. Новые стандарты, новые методички, новые требования. Казалось, сама латышская грамматика вдруг осознала свою значимость и решила: теперь выучат меня все. Даже в детском саду дети стали засыпать под слова lokatīvs и celtniecība.

Кстати, часть детей из русскоязычных семей в этом году в очередной раз стали невольными участниками политико–лингвистического эксперимента: как долго можно учиться, не понимая, что от тебя хотят? Оказалось — довольно долго. Учителя, особенно в регионах, между строк признавались: "Да мы сами половину этих терминов не знали, пока не пришло распоряжение".

Учителя уходят. Или… бегут?

2025 год стал переломным и в кадровом вопросе. Старое поколение педагогов, уставшее от реформ, э–дневников, постоянной отчетности и вечного "еще чуть–чуть потерпите", начало массово уходить в поля. В смысле — на дачи. Или в Литву, где, как поговаривают, у учителей хотя бы есть зубы (не в метафорическом, а в стоматологическом смысле: там медстраховка покрывает даже пломбы).

Молодые педагоги, которые могли бы прийти на смену, по–прежнему редки, как пунктуальные автобусы в Риге. Да и мотивации у них немного: зарплата скромная, поддержки минимум, а благодарность — виртуальная. Только лайки под фото в интернете: "Я — учитель, и этим все сказано". Но мы–то знаем: этим не все сказано. Этим все оплакано.

А что же министерство?

Министерство образования продолжает гнуть свою линию. Образование должно быть конкурентоспособным, современным, цифровым, ориентированным на рынок труда — кто бы спорил! Но на практике выходит, как в школьной столовой: рецепты отличные, а есть это все невозможно.

В министерских пресс–релизах царят бодрость и оптимизм: открываются новые программы, внедряются цифровые платформы, повышается квалификация. Только вот в реальности у школ отваливаются крыши, у детей — мотивация, а у родителей — терпение.

Профтех или профанация?

И все же главный вопрос 2025 года — это не только про нехватку мест в 10–м классе. Это про то, что мы на самом деле считаем образованием. Если мы хотим обществу внушить, что поступить в ПТУ — это не шаг назад, а просто другой маршрут, то нужно быть честными и начать с себя. С зарплат. С преподавателей. С практики. С уважения.

А пока — это не альтернатива, это эвакуация. С выданным в спешке рюкзачком и указанием: "Идите туда, мы потом что–нибудь придумаем". Но дети — это не статистика, а живые подростки с мечтами.

Нехорошо получилось

Скандал с поступлением в 10–е классы оказался таким громким, что его услышала премьер–министр ЛР Эвика Силиня. Она приказала навести порядок. Но почему–то обратилась со строгими указаниями не в Министерство образования, а в Рижскую думу.

"Я обсудил ситуацию с мэром Риги Клейнбергсом — необходимо срочно искать решения. Многие дети и родители в настоящее время не уверены, были ли они приняты в какие–либо учебные заведения. Эту ситуацию необходимо немедленно решить, сотрудничая со школами и привлекая родителей, одновременно повышая ясность в отношении возможностей дальнейшего образования после начальной школы. Каждый ребенок и родитель должны знать, где будет учиться их ребенок. Такая неопределенность недопустима", — завила Силиня.

Татьяна МАЖАН

Читайте нас также:
#образование #школа
25
7
1
6
3
36

Оставить комментарий

(15)
  • Р
    Рина
    27-го июля

    Ну, в Советское время после девятого класса уходили только те, кто не "тянул" и не хотел учиться. В моем классе из 29 учеников только 4-ро ребят пошли учиться на водителя, в школе, кстати, был урок "АВТОДЕЛО", и у меня права были уже в 17 лет. Остальные окончили 10-й класс. Не все , конечно, были медалистами и хорошистами, но 20 человек получили высшее образование о котором мечтали.А теперь все не так- школьникам НЕ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ УЧИТЬСЯ ДАЛЬШЕ! Вот и всё! А будет ли человек, которому НАВЯЗАЛИ профессию того же сварщика , повара или швеи и т. д. хорошим работником? Будет ли он доволен жизнью и верить в лучшее?? Вот вам депрессии, алкоголизм , наркомания, некрепкие семьи и безотцовщина, разложение общества. Несчастливый человек никому не принесет добра. УВЫ!.

    15
    3
  • Лк
    Летучий корабль
    Рина
    27-го июля

    Была ещё и оказывается "разнарядка сверху": объединяем два старших класса в один - остальных выгоняем, если кто сам не захотел уйти в ПТУ и решил вдруг учиться дальше.

    Вот такая правда. Сам под это попал. 1989 год.

    6
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го июля

    Дорогие выпускники! Плюйте на это государство и уезжайте побыстрее пока не завязались на социальные выплаты. Сын моих знакомых, ещё десять лет назад, когда окончил среднюю школу сказал:"Что угодно только не Латвия!". Сейчас кардиолог одной из ведущих больниц. А дальше с образованием в Латвии будет только хуже. Это превратится в бизнес, кредиты и зависимость. Т.е. в образование как в США -- бизнес!!! По другому современные власти Латвии не умеют.

    35
    2
  • К
    Кайзер
    26-го июля

    Ну что-ж, неплохо - неплохо. Как в анекдоте, про день независимости в Африке. "Школу и больницу мы сожгли, а учителя с врачом - сожрали !"

    50
    2
  • А
    Андрей
    26-го июля

    "рецепты отличные, а есть это все невозможно." Отличный афоризм, но только он подходит и для этой статьи!!! Тема - не раскрыта!!! Хочется спросить Татьяну МАЖАН, - в чём причина такой ситуации? Многим не понятною. Сказано: "Мест нет!" А почему? Почему в прошлом году хватало? Что поменялось? Потому что резко сократили финансирование? А на каком основании? а) по данным статистики прошлых лет? Покажите статистику? Кто анализировал эту статистику? Кто предложил резко сократить количество мест? Решения принимают конкретные люди! б) просто план такой у государства? Да? Тогда документ в студию! Кто предложил такой план (передвинуть часть школьников в ПТУ, например)? Когда? Ну не 31 мая же?! Кто профукал? Кто поддержал? Кто не оченил последствия? в) Повысился проходной балл? Тогда об этом должны были также знать заранее и готовиться. Но и тут - где конкретика? Какой балл был в прошлом году, какой в этом? Сколько школьников сдало на проходной балл? Сколько подали заявки? г) Просто система регистрации и учёта барахлит? Где технические показатели? Что и как не так? Долго орабатывается заявка? Система неправильно считает? А в прошлом году всё было как надо? Почему сбой? Почему не ведётся вручную?

    Короче, - ТЕМА НЕ РАСКРЫТА!

    39
    5
  • С
    Сарказм
    Андрей
    26-го июля

    Так серьезный анализ и поиск причин не был целью этой статьи изначально. Фианасирование не сокращалось (наоборот). Главная проблема как я понял что в этом году полностью убраны территориальные критерии, а также препочтение тем, кто учился в конкретной школе до 9 класса. В результате в рижские школы ломанулись дети со всей Латвии, предполагая, что в Риге их лучше подготовят к ВУЗу. Ну и + миоая привычка подавать документы сразу в 5 школ, все это вместе породило жуткий дефицит мест конкретно в Риге. Теперь вот будут думать как исправить.

    10
    3
  • Лк
    Летучий корабль
    Андрей
    26-го июля

    Какой Вы нудный

    3
    7
  • MI
    Marija Ivanova
    26-го июля

    Ну в целом после 9 класса двоечникам в школе нечего три года штаны протирать. Чудес не случится, все мы это сто раз видели. В советское время было меньше уроков в день и 10 лет, то же самое. Пту, Курсы, кто не блистает талантами в академическом смысле, могут раньше начать строить карьеру. В конце концов сантехники и мебельщики очень хорошо зарабатывают, это достойные профессии и профессионалы на расхват, очереди из клиентов. Ну будет меньше бесконечных психологов и менеджеров, не вижу проблем.

    25
    6
  • A
    Aleks
    26-го июля

    Раньше из дебила делали человека,а сейчас из человека-дебила. неужели не понятно до сих пор кто пришел к власти в 1991?Этим людям нужны рабы,а не умные люди,притом они этого совершенно не скрывают и в открытую говорят о своих планах .Один Давид Булочник из США чего стоит .И совершенно не успокаивает,что это происходит во многих странах постсоветского пространства ,но Эстония с Литвой смогли устоять пока.А как убрали Лансбергов ,то устоят точно.Эстонцы сразу не дали им разгуляться и не допустили их адептов до власти,хотя эти люди появились в странах Балтии в 1992 году,а в России только при Путине в 2000.

    47
    8
  • Д
    Дед
    26-го июля

    Правильно, эти оккупанты пришли и пытались дикарей научить и образовать, но дикари всегда выберут свой путь и вернутся к тому счастливому времени, которое зовется Ульмановская Латвия. С непереизбираемым вождем, без дорог, электричества, школ, больниц, с судом, который судит, так как сказал вождь, а не по цивилизованным законам. А зачем таким образованные люди? Вдруг, поймут, что можно жить цивилизованно.

    122
    6
  • С
    Сарказм
    Дед
    26-го июля

    Окстись дед, это когда у оккупантов избираемые вожди были? Или суд, который судил по закону, а не по указке? Или автобаны? Или больницы для "простых" не напоминающие хлев для скота? Учитель фигов, вас самих из варварства и мракобесия еще тащить и тащить...

    3
    39
  • Д
    Дед
    Дед
    26-го июля

    Сарказму. Как оказалось, что рай, только в раю. Нигде для всех нет счастья ни в англиях, ни америках. Была бесплатная медицина, которая была доступна и мог надеяться на помощь, было бесплатное образование, и суды судили по закону, конечно с оглядкой на политиков, но беззакония не было. Да и на чинуш управа была. Ни один партийный босс не смог бы так накосячить, как реал и Айр болтик и не сесть в тюрьму.

    55
    2
  • С
    Сарказм
    Дед
    26-го июля

    Дед еще раз окстись, по каким законам судили сталинские тройки, отправившие в лагеря и расстрельные подвалы сотни тысяч? И потом, немецкие концлагеря уничтожения (как и савецкий ГУЛАГ) функционировали строго по законам соответственно нацистской Германии и СССР. Это что, делало их лучше, справедливее и гуманнее? Посто у руля стояли отморозки, принимавшие те законы, которые им требовались (сколь бы дебильными, жестокими и несправедливыми они ни были), а дальше уже да, судили в соответствии с ними И партийные боссы косячили так, что мама не горюй, собсна их решения и угробили СССР, да и как они они могли не косячить, когда страной последние 10 лет рулил недееспособный дом престарелых на выезде, не вылезавший из больниц? Как там с помощью коммунитическому движению в мире на сотни миллионов зеленых президентов, норм инвестиция? Как с милитаризованной доенльзя экономикой, котоаря в конце концов рухнула под тяжестью непомерных трат? Что кто-то там за что-то ответил? Что же касается бесплатной медицины, то в 1984 средняя продолжительность жизни в СССР составлял примерно 67 лет, а в цивилизованном мире (с платной медициной) - почему-то в районе 75, причем у мужчин в СССР она вообще было около 63 лет (и это с учетом Кавказа, где статистика была сильно получше). Как жеж так получилось-то, а? Может, не очень-то эта бесплатная медицина лечила?

    0
    28
  • Д
    Дед
    Дед
    27-го июля

    Сарказму. СССР загнулся, не потому что у власти сидели больные люди, а потому что Горбачев развел людей. Ни один советский человек, даже не мог представить, что то , что говорит глава государства может быть не правдой. Когда новые правители пообещали счастье,в 1991 году, все ломанудись за ними, ведь они, якобы знали новый путь к счастью. Не буду врать и я повелся. А оказалось, что они все, " как можно было не обещать!" Про тройки миллионы ГУЛАГовских, все , как оказывается, ни так и однозначно, тем более, что об этом сказать не могу, не было меня еще. Кстати, при Ульманисе, в процентном соотношении к численности населения, по политическим статьям, в Латвии сидело больше, чем в СССР, а в оплоте демократии США, всегда сидит больше, чем половина, всех сидящих на земном шаре, и сейчас тоже, и смертная казнь там применяется и поныне.

    12
    1
  • С
    Сарказм
    Дед
    27-го июля

    Дед опять же врешь же. Ни один советский человек власти не верил никогда, он точно знал, что она врет, втирает очки, замалчивает и подвергает цензуре (все эти пятилетки в 4 года, коммунизм до 80-го года, постоянные увеличения надоев, выплавки и обмолота - все знали, что это полнейшая чушь). Наиболее развитая часть к тому же читала самиздат и слушала голоса. Про ГУЛАГ - все более чем однозначно, как бы сейчас наследники тех, кто эти тройки создавал не лгут и не изворачиваются. Ну а про ульманисовский ГУЛАГ - это дед уже вообще чистейшая фантазия, тебе кто и где такой бред рассказал-то (кстати, шпионаж и терроризм ты в "политические статьи" у Сталина включил, или сжульничал? А между тем это была одна из наиболее популярных статей для реперссированных. А как с подвергшимися репрессиям кулаками, их вообще репрессировали на основании отдельных законов безо всяких судов, они как, политические? А ведь там речь шла о миллионах людей, если считать с членами семей? А те же приснопамятные депортации из Прибалтики. Они ж тоже в подсчет не попали, их никто вообще не судил, просто списочком и аха. Так что не жонглируй циферками, неубедительно)

    2
    13
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 130
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 926
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 845
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1042

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 7
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 0
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 10
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 9
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 12
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 18
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 7
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 0
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 10

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео