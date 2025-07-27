Около восьмой части бюджета столицы расходуется на поддержку тех, кому сейчас трудней всего. В 2025 году на социальные расходы главного города Латвии запланировано потратить 149 394 497 евро.

Социальное управление Департамента благосостояния самоуправления Риги обобщило тенденции последнего времени.

Получателей меньше, денег больше

За два года — с 2022–го по 2024 год, население Риги сократилось с 679 115 до 672 509 человек. Однако на фоне 7–тысячного уменьшения численности горожан количество получающих социальную поддержку из муниципального бюджета упало куда значительней — с 43 586 человек, до 30 840. Значит ли, что мы стали жить лучше?

На самом деле сокращение на 30% произошло за счет гражданских жителей Украины, искавших у нас прибежища. Если в 2022 году соцпособия в Риге имело 17 161 человека из данной категории, то в прошлом году только 6251. А вот доля получателей от населения в целом стоит, как мертвая — 5,2%.

При этом надо отметить впечатляющую совокупную сумму всех 13 социальных бюджетных программ Риги — в 2024 году было 157 152 784 евро (в 2022 году — 117 992 203 евро), из них для украинских иммигрантов потратили 8 908 578 евро (13 423 799). Сначала кажется, что рост действительно существенный, но если мы сравним цены на базовые продукты в 2–3 года назад и сейчас, то выйдет, что добавка обнулится, если не в минус пойдет.

Учреждения постоянного ухода

Город занимается длительным социальным уходом и социальной реабилитацией в соответственных учреждениях, которые гордо именуют — институтами. Целевыми группами здесь являются люди пенсионного возраста, лица с инвалидностью I и II групп, которым необходим домашний уход до 25 часов в неделю — для чего получатель должен оформить свое согласие.

В Риге имеется 3 центра социального ухода на 610 мест, принадлежащих самоуправлению, а также еще 13 организаций, обеспечивающих 530 мест по договорам закупки с муниципалитетом, плюс 67 "договорных организации общего типа", куда самоуправление перечисляет 500 евро на человека и где находятся еще 1208 клиентов. Наконец, есть 15 партнеров "семейного типа", куда посылают 800 евро для клиента — это еще 564 места.

Услуга от муниципалитета, по регламенту, должна обеспечивать — проживание в соответственных бытовых условиях; 4–разовое питание; белье, одежду и обувь; выполнение лечебного плана у семейного врача и специалистов; проведение свободного времени, культурные мероприятия и духовный уход по конфессиональной принадлежности. Плюс — "помощь лицу в решении индивидуальных социальных проблем".

Очередь в дом престарелых

Чтобы получить данные услуги, рижане должны обращаться в Социальную службу по месту жительства, сотрудники которой проводят оценку заявления. Потенциального клиента заносят в очередь, выписывают направление, производят оплату. Очередей существует несколько — своя в муниципальный институт, своя в договорную или ваучерную организации. За передвижением можно следить онлайн на сайте Департамента благосостояния.

По состоянию на начало II квартала 2025 года в Риге на очереди стояло 542 человека (годом ранее — 631 человек), из них львиная доля — 371 человек — желала попасть именно в муниципальные центры социального ухода. При этом самоуправление уже сейчас обеспечивает домашний уход для 43% этой категории.

Основанием для предоставления социального ухода служат:

Справка семейного врача о состоянии здоровья, куда внесены упоминания о функциональных нарушениях и острых инфекционных заболеваниях (например, туберкулез в активной стадии), которые могут повлиять на порядок предоставления услуг.

Рекомендации доктора по уходу и профилактике, включая информацию о принимаемых медикаментах, аллергиях, специальном меню и т.д.

Заключение психиатра о состоянии душевого здоровья и возможных противопоказаниях к получению соцуслуги.

Документы о доходах, если лицо должно осуществлять платеж за услугу.

Вот с последнего места — поподробней: ничто у нас не делается просто так, и обычно клиент платит 85% из собственной пенсии. Далее, город добавляет 500 или 800 евро, если человек переезжает в партнерский (ваучерный) соццентр. Если же и эти суммы недостаточны, то разницу доплачивают родственники или прочие поддерживающие лица.

Рижан вывозят из Риги

Некоторые проблемы вызывает нахождение ряда партнерских организаций — вне Риги и даже Рижского региона. Клиенты, дождавшись своей очереди, вдруг узнают, что им предложено отправляться, так сказать — на лоно природы. Не все с этой перспективой согласны, и оттого на 1738 мест в ваучерных институтах приходится всего 1666 постояльцев. Город идет навстречу — в 2024 году в центре "Межциемс" создали 22 приближенных к семейным условиям мест для людей с деменцией, а в центре "Гайльэзерс" — 33 места.

В прошлом созыве Рижской думы куратором социальной сферы был нынешний мэр Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные"). Под его чутким руководством первое место среди всех статей расходов соцсферы столицы стали — услуги по месту жительства, их бюджет за 2024 год оплатил на 61 598 674 евро; социальные же пособия составили вдвое меньшую сумму — 31 346 048 евро.

Своя логика в этом есть: возьмет вот малоимущий, да и пропьет выданную сумму. А так, если выдать сначала "доброму самаритянину" (именно в этой организации, кстати, рулит сам В. Клейнбергс), то и предоставляющая сервис структура заработает, и клиенту помощь окажут.

В любом случае, практика — критерий истины, и тот факт, что деятель социального плана сделался мэром, доказывает актуальность сей тематики для нашего города. Остается теперь посмотреть, как дело Клейнбергса продолжит новый председатель Социального комитета Рижской думы Инесе Андерсоне, представляющая "Новое Единство", чей министр финансов Арвилс Ашераденс проводит драконовскую политику бюджетных сокращений…

В целом же, при оценке социальных потребностей рижан, мы всегда должны учитывать существенную разницу между официальной статистикой и реальным положением вещей. Дело в том, что значимая часть пожилых и больных людей в силу своих психологических особенностей не желает присутствия "чужих в доме", делая исключение, как правило, для медработников. Им и приходится волей–неволей выполнять социальные функции.

А вообще, никто не отменял роли ближайших родственников — нужны именно близкие, которых заменить не сможет даже профессиональный сервис.

СЕРВИС НА ДОМУ

Среди новых возможностей для рижских сениоров, оплачиваемых самоуправлением, выделяются: предоставление горячих обедов на дому, провожатый ассистент, кнопка безопасности. Для тех, кто с компьютером и смартфоном на "ты", предоставляется видеовизит соцработника.