Столбики Стакиса живут и побеждают! Открылся гениальный замысел бывшего градоначальника

Как показало время, за казавшимися бесполезной затеей дорожными столбиками стоит грандиозная "зеленая идея": ограничить движение, чтобы в этих местах город зарос зеленью и превратился в джунгли!
Экс министр Обороны Атис Пабрикс опубликовал в сети Х это фото. И высказал идею:
-Установлены знаменитые столбики, теперь рядом с ними создаётся естественная зелёная зона, и историческое покрытие тоже от этого выигрывает. Рига развивается...
А что - не так разве? Лозунг прогрессивной общественности "сделаем Ригу хутором" в действии...
Хотя есть и другие мысли:
-Целью было отнять место -у машин. Эх, куда девать отнятое – ума не приложишь.
-Мужчина в синей рубашке, похоже, переходит дорогу в неположенном месте, нарушая правила. В этом, конечно же, виноваты и знаменитые столбы.
-О нет! Переход стал безопаснее благодаря «знаменитым столбам». Как плохо! Наверняка нигде в Европе подобного не увидишь.
Ielika slavenos stabiņus, tagad veidojas dabiska zaļā zona un gan jau vēsturiskajam bruģim arī nāk par labu. Rīga attistās. pic.twitter.com/DWyR5jo29F— Artis Pabriks (@Pabriks) July 28, 2025
Оставить комментарий(1)