Наша Латвия
Дата публикации: 29.07.2025
Столбики Стакиса живут и побеждают! Открылся гениальный замысел бывшего градоначальника

Как показало время, за казавшимися бесполезной затеей дорожными столбиками стоит грандиозная "зеленая идея": ограничить движение, чтобы в этих местах город зарос зеленью и превратился в джунгли!

Экс министр Обороны Атис Пабрикс опубликовал в сети Х это фото. И высказал идею:

-Установлены знаменитые столбики, теперь рядом с ними создаётся естественная зелёная зона, и историческое покрытие тоже от этого выигрывает. Рига развивается...

А что - не так разве? Лозунг прогрессивной общественности "сделаем Ригу хутором" в действии...

Хотя есть и другие мысли:

-Целью было отнять место -у машин. Эх, куда девать отнятое – ума не приложишь.

-Мужчина в синей рубашке, похоже, переходит дорогу в неположенном месте, нарушая правила. В этом, конечно же, виноваты и знаменитые столбы.

-О нет! Переход стал безопаснее благодаря «знаменитым столбам». Как плохо! Наверняка нигде в Европе подобного не увидишь.

  • Е
    Ехидный
    29-го июля

    лучшее применение этим столбикам - собрать их все в кучу и засунуть Стакису в дырсу !!!

    33
    1

Видео