Заваливает ли CSDD экзаменующихся ради прибыли? Инструктор ответил прямо

Дата публикации: 30.07.2025
В передаче TV24 «На линии» один из зрителей открыто задал вопрос: как объективно оценить — он действительно плохой водитель или же Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) намеренно «заваливает» экзаменуемых, чтобы зарабатывать больше на экзаменах? Мужчина рассказал, что уже несколько раз безуспешно сдавал экзамен по вождению категории B. Его интересует — не стало ли это обычной практикой, пишет LA.LV.

На вопрос ответил инструктор по вождению Роналд Бурницкис, подчеркнув: на ситуацию стоит смотреть шире.

«Я бы предложил взглянуть на это иначе, — говорит Бурницкис.

  • На мой взгляд, стоило бы ввести ограничение на количество попыток сдачи экзамена. Сейчас их неограниченное количество — пока не истек трёхлетний срок, можно пробовать снова и снова».

По словам инструктора, часть курсантов отправляются на экзамен сразу после того, как автошкола «даёт зелёный свет», однако не всегда они действительно готовы. Вместо того чтобы основательно подготовиться и усвоить всё необходимое, они полагаются на удачу.

Бурницкис считает, что ограниченное количество попыток мотивировало бы будущих водителей серьёзнее относиться к обучению, а это, в свою очередь, повысило бы общую безопасность на дорогах.

Слишком лёгкий экзамен?

В то же время другой зритель передачи высказал противоположное мнение — по его мнению, экзамен CSDD слишком прост. Он считает, что в него следует включить оценку водительской этики и поведения в нестандартных или рискованных ситуациях.

С этим Роналд Бурницкис не согласен. «Я бы не сказал, что экзамен недостаточно полноценный. Многое изменилось», — подчёркивает инструктор.

Он напоминает, что раньше часть экзамена проходила на специальных площадках, а теперь — в реальных дорожных условиях. Более того, введён этап, на котором необходимо ехать, ориентируясь по навигации.

По его словам, это отличные и полезные изменения, которые внедрила CSDD.

  • З
    Злой
    30-го июля

    В 90-х экзамен был проще, принимающие экзамен сразу видели как кто едет и ездили лучше сейчас всё усложнили, аварии страшнее, около дома или супермаркете машину не поставишь- обязательно поцарапают такие , асы от крутого экзамена цсдд, экзамен сложнее, ездят хуже!

    18
    2

Видео