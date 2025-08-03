Сколько ж можно? Латвийцы разочарованы погодой этим летом - опрос

Из-за резко меняющихся этим летом погодных условий 24% жителей Латвии отменили или изменили свои летние планы, свидетельствуют данные опроса, сообщает LETA.

Одновременно 53% респондентов, то есть каждый второй, признали, что погода этим летом их разочаровала.

Холодный июнь и нестабильные погодные условия - частые ливни, высокая влажность, - в июле значительно повлияли на повседневную жизнь и привычки людей в организации досуга. Данные опроса показывают, что наибольшее разочарование погодой летом испытали в Латгалии — об этом заявили 69% опрошенных, в Земгале — 58%, а в Риге — только 47%.

Латгалия также выделяется самым высоким процентом жителей, которым пришлось скорректировать планы на отдых — об этом сообщили 35% опрошенных. В Риге этот показатель составил 18%, в Курземе — 27%.

Опрос был проведён исследовательским агентством "Norstat Latvija" с 14 по 24 июля текущего года. В нём приняли участие 1005 экономически активных жителей Латвии.