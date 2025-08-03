Baltijas balss logotype

Сколько ж можно? Латвийцы разочарованы погодой этим летом - опрос 1 1177

Наша Латвия
Дата публикации: 03.08.2025
BB.LV
Сколько ж можно? Латвийцы разочарованы погодой этим летом - опрос
ФОТО: Unsplash

Из-за резко меняющихся этим летом погодных условий 24% жителей Латвии отменили или изменили свои летние планы, свидетельствуют данные опроса, сообщает LETA.

Одновременно 53% респондентов, то есть каждый второй, признали, что погода этим летом их разочаровала.

Холодный июнь и нестабильные погодные условия - частые ливни, высокая влажность, - в июле значительно повлияли на повседневную жизнь и привычки людей в организации досуга. Данные опроса показывают, что наибольшее разочарование погодой летом испытали в Латгалии — об этом заявили 69% опрошенных, в Земгале — 58%, а в Риге — только 47%.

Латгалия также выделяется самым высоким процентом жителей, которым пришлось скорректировать планы на отдых — об этом сообщили 35% опрошенных. В Риге этот показатель составил 18%, в Курземе — 27%.

Опрос был проведён исследовательским агентством "Norstat Latvija" с 14 по 24 июля текущего года. В нём приняли участие 1005 экономически активных жителей Латвии.

Читайте нас также:
#погода
1
2
1
0
1
5

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го августа

    Эт да...🙄 Длительно кемпить на природе этим летом мерзотно-влажность такая, что вещи в палатке начинают уже ко второй неделе плесневеть. Кожа, синтетика...пофиг что. Всё равно, если полежитит дня 4 без тормошения, начинает плесневеть. Тьфу.

    16
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 134
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 936
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 853
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1050

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 4
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 7
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 19
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 14
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 21
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 22
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 4
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 7
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео