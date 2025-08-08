26 июня этого года Совет по конкуренции (СК) решил оштрафовать принадлежащее Марупской самоуправе ООО «Mārupes komunālie pakalpojumi» на 78 055,79 евро за то, что состоятельные владельцы частных домов в Марупе могли бы продолжать поливать сады питьевой водой из-под крана и при этом не платить соответствующую плату за канализацию, пишет nra.lv .

Чтобы выполнить решение СК, марупское муниципальное предприятие должно отказаться от всех запланированных инвестиций, связанных с обеспечением долгожданного доступа к услугам водоснабжения для жителей Спилве, Яунмарупе, Ветрас, Тирайне и Марупе.

Это решение СК и другие её интересные постановления, возможно, остались бы без особого внимания, если бы по коридорам власти в спешке не продвигалось согласование уже единственной кандидатуры на пост председателя СК — Иевы Шмите. 7 января этого года правительство досрочно освободило от должности председателя КП Юриса Гайкиса, который успел назначить исполняющим обязанности главы СК члена совета Карлиса Пигенса, что якобы было нелегитимно.

14 января исполняющей обязанности председателя утвердили директора департамента запрещённых соглашений СК Иеву Шмите. Чтобы понять, почему остальные четыре кандидата были отсечены, достаточно взглянуть на то, какие решения были приняты СК за короткое время её руководства.

Одно из них — принятое между Лиго и Петровым днём — уже вызвало недоумение и резкую реакцию Ассоциации поставщиков услуг водоснабжения и канализации, объединяющей 97% всех таких поставщиков в Латвии.

Краткая предыстория. Руководство Марупе унаследовало традицию позволять жителям использовать питьевую воду из-под крана для полива садов. После вступления Латвии в ЕС стране необходимо было обеспечить качество водопроводной воды, соответствующее требованиям к питьевой воде. Это потребовало крупных инвестиций и повлекло рост тарифов. Была введена система единого тарифа за водоснабжение и канализацию, рассчитываемого по объёму потреблённой воды. Однако в Марупе появились жители, считавшие, что если они поливают свой газон или кустарники водой из-под крана, то платить за канализацию они не обязаны, ведь вода не возвращается в стоки.

Частные дома в Марупе могут позволить себе в основном состоятельные люди, а малоимущие, сохранившие возможность жить в частном доме, летом из крана для полива не льют — каждая капля воды в саду для них стоит денег. Жалобы росли, и дело дошло до СК. В результате за «злоупотребление доминирующим положением» КП под руководством И. Шмите решила оштрафовать «Mārupes komunālie pakalpojumi» на 78 056 евро.

Суть 40-страничного решения СК — фактически продолжать позволять состоятельной части жителей не платить за канализацию при использовании дорогой питьевой воды для полива и при этом игнорировать утверждённые правительством правила — постановление Кабинета министров № 174 от 22 марта 2016 года «Правила оказания и использования общественных услуг водоснабжения».

Критики считают, что правительство оказалось в ловушке, так как теперь должно в срочном порядке решать вопрос об утверждении И. Шмите на посту председателя СК, несмотря на то, что её решения противоречат национальному и европейскому регулированию. В стратегии ЕС по устойчивости водных ресурсов от 4 июня 2025 года экономия питьевой воды названа приоритетом, а полив садов из централизованной системы признан неэффективным использованием ресурса.

Председатель правления Ассоциации водоснабжения и канализации Латвии и член правления «Mārupes komunālie pakalpojumi» Даце Швейде в беседе с nra.lv назвала решение СК тенденциозным и принятым без учёта специфики отрасли. Компания будет оспаривать его в суде, так как, по её словам, в пиковые жаркие дни из-за неконтролируемого полива может не хватить воды для всех, включая нужды пожаротушения, и в итоге платить за ресурсы придётся всем жителям, даже тем, кто не поливает сады.

В письме премьер-министру Эвике Силине, ряду министров и Регулятору общественных услуг Д. Швейде подчеркнула, что выполнение решения СК вынудит отказаться от развития инфраструктуры в пользу обустройства дополнительных источников для полива, а тарифы для всех вырастут. Она назвала ситуацию абсурдной, когда государство фактически наказывает за соблюдение собственного законодательства и принуждает его обходить, ущемляя интересы законопослушных жителей.