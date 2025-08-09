«В свое время мы, как жильцы денационализированного дома, в рамках Закона о помощи самоуправления в решении жилищных вопросов, получили от Рижского самоуправления трехкомнатную квартиру, заключив с Рижской думой бессрочный договор. Пару лет назад договор был переоформлен на «срочный» – то есть на определенный срок. А теперь у нас и вовсе пытаются отобрать квартиру, мотивируя это тем, что количество членов семьи уменьшилось по сравнению с тем временем, когда мы получали эту муниципальную квартиру.

Да, в результате COVID-19 умерли некоторые члены семьи, и в квартире проживает меньше людей. Но, во-первых, не является ли аморальным, что трагедия нашей семьи используется самопрославлением таким образом? А во-вторых: когда мы только получали квартиру от думы, она была, мягко говоря, далеко не в блестящем состоянии. Но поскольку на тот момент договор был бессрочным, мы рассчитывали в ней жить постоянно и вложили серьезные средства, создав для себя определенный уровень комфорта. Теперь же нам предлагается переехать в «малогабаритку» в весьма запущенном состоянии. Может быть, самоуправление в таком случае хотя бы компенсирует наши затраты, вложенные в недвижимость, которую нас сейчас вынуждают оставить?»

Отдел коммуникации Рижской думы

Закон есть закон

Возмущение читательницы по-человечески вполне понятно, равно как и ее нежелание вынужденно переселяться в квартиру меньшей площади. Тем не менее самоуправление осуществляет все действия в соответствии с нормативными актами.

В Обязательных правилах Рижской думы № 141 от 08.06.2022 Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā («О порядке регистрации и оказания помощи в решении жилищных вопросов») предусматривается, что, если количество проживающих в квартире уменьшилось и, в соответствии с критериями, установленными в правилах, лицо (семья) больше не имеет права пользоваться жилым помещением с тремя или более комнатами, Комиссия по аренде жилых помещений Рижского самоуправления может принять соответствующее решение (о продлении / не продлении договора аренды муниципального жилого помещения), а также о предоставлении в аренду лицу (семье), зарегистрированному в 9-м регистре, другого жилого помещения (с меньшим количеством комнат).

В соответствии с законом Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā («О помощи в решении жилищных вопросов») самоуправление предлагает только те жилые помещения, которые пригодны для проживания: то есть помещение, в котором имеется освещение, отопление, а само помещение предназначено для длительного проживания человека и размещения предметов домашнего обихода, а также отвечающее строительным и гигиеническим требованиям.

Договоры аренды жилых помещений, заключенные между арендаторами и Рижским городским самоуправлением, предусматривают обязанность арендатора содержать квартиру и проводить косметический ремонт за свой счет. Материалы и методы, используемые для улучшения квартиры, остаются на усмотрение арендатора, и арендодатель не обязан их компенсировать.