Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жилищно репрессированные: жильцов денационализированного дома снова выселяют и никакой компенсации? 4 6749

Наша Латвия
Дата публикации: 09.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Жилищно репрессированные: жильцов денационализированного дома снова выселяют и никакой компенсации?

«В свое время мы, как жильцы денационализированного дома, в рамках Закона о помощи самоуправления в решении жилищных вопросов, получили от Рижского самоуправления трехкомнатную квартиру, заключив с Рижской думой бессрочный договор. Пару лет назад договор был переоформлен на «срочный» – то есть на определенный срок. А теперь у нас и вовсе пытаются отобрать квартиру, мотивируя это тем, что количество членов семьи уменьшилось по сравнению с тем временем, когда мы получали эту муниципальную квартиру.

Да, в результате COVID-19 умерли некоторые члены семьи, и в квартире проживает меньше людей. Но, во-первых, не является ли аморальным, что трагедия нашей семьи используется самопрославлением таким образом? А во-вторых: когда мы только получали квартиру от думы, она была, мягко говоря, далеко не в блестящем состоянии. Но поскольку на тот момент договор был бессрочным, мы рассчитывали в ней жить постоянно и вложили серьезные средства, создав для себя определенный уровень комфорта. Теперь же нам предлагается переехать в «малогабаритку» в весьма запущенном состоянии. Может быть, самоуправление в таком случае хотя бы компенсирует наши затраты, вложенные в недвижимость, которую нас сейчас вынуждают оставить?»

Отдел коммуникации Рижской думы

Закон есть закон

Возмущение читательницы по-человечески вполне понятно, равно как и ее нежелание вынужденно переселяться в квартиру меньшей площади. Тем не менее самоуправление осуществляет все действия в соответствии с нормативными актами.

В Обязательных правилах Рижской думы № 141 от 08.06.2022 Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā («О порядке регистрации и оказания помощи в решении жилищных вопросов») предусматривается, что, если количество проживающих в квартире уменьшилось и, в соответствии с критериями, установленными в правилах, лицо (семья) больше не имеет права пользоваться жилым помещением с тремя или более комнатами, Комиссия по аренде жилых помещений Рижского самоуправления может принять соответствующее решение (о продлении / не продлении договора аренды муниципального жилого помещения), а также о предоставлении в аренду лицу (семье), зарегистрированному в 9-м регистре, другого жилого помещения (с меньшим количеством комнат).

В соответствии с законом Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā («О помощи в решении жилищных вопросов») самоуправление предлагает только те жилые помещения, которые пригодны для проживания: то есть помещение, в котором имеется освещение, отопление, а само помещение предназначено для длительного проживания человека и размещения предметов домашнего обихода, а также отвечающее строительным и гигиеническим требованиям.

Договоры аренды жилых помещений, заключенные между арендаторами и Рижским городским самоуправлением, предусматривают обязанность арендатора содержать квартиру и проводить косметический ремонт за свой счет. Материалы и методы, используемые для улучшения квартиры, остаются на усмотрение арендатора, и арендодатель не обязан их компенсировать.

×
Читайте нас также:
#спрашиваете — отвечаем #рижская дума
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
5
1
0
9
2
21

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео