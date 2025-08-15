Baltijas balss logotype
«Пусть алкоголь будет очень дорогим! Те, кто захочет, всё равно будут пить» - эксперт

Наша Латвия
Дата публикации: 15.08.2025
grani.lv
«Пусть алкоголь будет очень дорогим! Те, кто захочет, всё равно будут пить» - эксперт

Депутат Сейма, председатель Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска в эфире программы TV24 Ziņu TOP заявила, что «необходимы более строгие ограничения и повышение налогов, чтобы снизить доступность алкоголя и защитить общество от рисков для здоровья и безопасности».

По её словам, парламентская комиссия подсчитала, что расходы государства на лечение заболеваний, вызванных алкоголем, составляют около 600 млн евро в год.

«Алкоголь как фактор риска является одной из главных причин практически всех болезней», — подчеркнула депутат, отметив, что последствия могут включать и эпилепсию. Она пояснила, что эпилептический приступ, вызванный алкоголем, может произойти в любой момент, в том числе за рулём автомобиля, что способно создать угрозу не только для самого водителя, но и для окружающих.

В качестве мер по сокращению потребления Козловска предложила запретить продажу алкоголя на автозаправках, ограничить торговлю слабоалкогольными напитками и повысить налоги на крепкий алкоголь — как акциз, так и НДС.

#алкоголь #мнения
Оставить комментарий

(4)
  • lo gos
    lo gos
    15-го августа

    Она просто сама запойная, и муж у неё алкоголик, бодяжит самогон.

    4
    1
  • З
    Злой
    15-го августа

    Ролики доступны в ютубе

    1
    3
  • З
    Злой
    15-го августа

    Будем гнать сами, очень хорошо получаются пиво, медовуха кальвадос, водка и спирт, наборы можно купить где хотите

    2
    2
  • NB
    Nose Bose
    15-го августа

    к чему это лицемерие? Если алкоголь опасен - запретите совсем. Зачем эти лицемерные полумеры? :)

    23
    2
Читать все комментарии

Видео