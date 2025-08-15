«Пусть алкоголь будет очень дорогим! Те, кто захочет, всё равно будут пить» - эксперт

Депутат Сейма, председатель Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска в эфире программы TV24 Ziņu TOP заявила, что «необходимы более строгие ограничения и повышение налогов, чтобы снизить доступность алкоголя и защитить общество от рисков для здоровья и безопасности».

По её словам, парламентская комиссия подсчитала, что расходы государства на лечение заболеваний, вызванных алкоголем, составляют около 600 млн евро в год.

«Алкоголь как фактор риска является одной из главных причин практически всех болезней», — подчеркнула депутат, отметив, что последствия могут включать и эпилепсию. Она пояснила, что эпилептический приступ, вызванный алкоголем, может произойти в любой момент, в том числе за рулём автомобиля, что способно создать угрозу не только для самого водителя, но и для окружающих.

В качестве мер по сокращению потребления Козловска предложила запретить продажу алкоголя на автозаправках, ограничить торговлю слабоалкогольными напитками и повысить налоги на крепкий алкоголь — как акциз, так и НДС.