Становится ли Рига все «темнее»? Сначала на улицах появились смуглые мужчины...

Многие заметили, что в Риге (а также в других местах Латвии) в последние годы появилось все больше людей неевропейской внешности с смуглой кожей и говорящих на незнакомых нам языках. Будучи похожими на студентов или курьеров, эта группа людей за короткое время успела приобрести негативный ореол, пишет Харалдс Браунс на портале La.lv.

В сентябре 2024 года в Интернете набрало популярность видео, на котором видно двух темнокожих курьеров, которые обмениваются заказами на улице, и один из них, ухмыляясь, теребит у себя в паху. В социальных сетях люди возмущались гигиеническими нормами иностранных рабочих, а другие саркастически благодарили «прогрессивных», которые «привезли сюда этих свиней и наняли их на работу». С июля этого года все курьеры должны пройти обязательные курсы по гигиене питания, поскольку «существует вероятность, что лица, занятые в сфере обращения с продуктами питания, не обладают необходимыми знаниями в области гигиены питания».

Кроме того, многие темнокожие курьеры прославились тем, что ездили на автомобилях, которые находились в катастрофическом техническом состоянии и, к тому же, имели финские регистрационные номера. CSSD признало: «С помощью фиктивных финских номеров курьеры уклоняются от уплаты штрафов за парковку в запрещенном месте и других нарушений. Это позволяет не платить штрафы за незаконную парковку, радары, не беспокоиться, если случайно поцарапал чью-то машину. За ущерб заплатят из общего гарантийного фонда OCTA, то есть из кармана честных водителей».

В настоящее время ситуация с автомобилями, казалось бы, улучшилась, но число иностранцев продолжает расти. О притоке иммигрантов в Ригу высказался, например, Эдгарс Яунупс, который считает, что в обществе нет ясности о том, сколько в Риге иммигрантов из стран третьего мира, и эта неясность вызывает чувство страха.

Яунпупс также считает, что проблема заключается в «легальных» иммигрантах, которые якобы приезжают в Латвию учиться, но на самом деле находятся здесь, чтобы работать. Эти опасения в марте частично подтвердил начальник Государственной пограничной службы генерал Гунтис Пуятс, который заявил:

«Из 3000 студентов, прибывших в Латвию в прошлом году, только каждый третий продолжает обучение. У большинства – около 2000 человек – вид на жительство аннулирован». В свою очередь, министр внутренних дел указал, что «эти приезжие прибывают якобы для учебы, но их истинная цель – работать здесь на случайных работах и открыть дверь в Европейский Союз для членов своих семей, что в настоящее время разрешено нормативными актами».

Наблюдается, что многие курьеры ездят с закрытыми лицами. Это можно объяснить тем, что каждый двадцатый, или 5% иностранцев в Латвии, находится в стране нелегально, поэтому понятно, почему они скрывают свою личность. «Нелегалы» чаще всего бывшие студенты или рабочие, у которых истек срок вида на жительство, многие из них работают в сфере доставки еды.

Конечно, стоит упомянуть высказывания журналиста Гунтиса Боярса в связи с требованием к курьерам пройти обязательные курсы по гигиене. Боярс, отвечая на эти планы Министерства сельского хозяйства, заявил, что «санитарный минимум» и обучение латышскому языку являются «плохо замаскированными признаками расизма». Элита Вейдемане ответила на высказывание журналиста риторическим вопросом: «Требование мыться и знать латышский язык – это расизм?» Очевидно, что есть и такие члены общества, которые считают, что требовать от отдельных иностранцев мыться или не пачкать еду – это унизительно.

Кто эти люди, которые, казалось бы, наводняют Ригу? Сколько их?

Иностранцы приезжают в Латвию учиться и работать, получая вид на жительство.

Временный вид на жительство — это документ, который выдается в форме удостоверения личности и позволяет иностранцу проживать в Латвии в течение определенного времени. Разрешение необходимо иностранцам, которые хотят проживать в Латвии более 90 дней в течение полугода.

Причины для получения ВВД могут быть следующие: трудовые отношения, учеба, брак, приобретение недвижимости и т. д.

Когда иностранец впервые прибывает в Латвию, он имеет право на получение временного вида на жительство. В зависимости от цели пребывания, она может быть выдана на срок от полугода до 5 лет.

Вид на жительство в Латвии позволяет его обладателю: • свободно перемещаться по странам Шенгенской зоны; • официально работать на территории Латвии; • самостоятельно оформлять приглашения для получения визы близким родственникам из третьих стран; • подать заявление на получение постоянного вида на жительство через 5 лет и гражданства Латвии – через 10 лет.

Какова была ситуация десять лет назад?

В Управлении по вопросам гражданства и миграции доступна информация о видах на жительство. На 1 января 2015 года в Латвии в общей сложности проживало 33 244 иностранца с действующими ВНЖ из 122 стран. По подсчетам, в Латвии с ВНЖ было 13 990 иностранцев из стран Европы*. Из стран, не входящих в Евросоюз, было 19 257 иностранцев.

Десять лет спустя, 1 июля 2025 года, в Латвии было 81640 иностранцев с действительными ВВН из 154 стран. Из стран Европы ВВН было выдано 51 979 иностранцам. Из стран, не входящих в ЕС, — 29 661 иностранцу.

Можно заметить, что количество выданных ВНЖ значительно возросло за последнее десятилетие. Более подробную информацию можно найти в подробном отчете по странам. Значительный рост наблюдается в количестве ВНЖ, выданных гражданам Украины: в начале июля их было 32,3 тысячи. До полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в Латвии было только около 7 тысяч украинцев с ВНЖ.

Незначительно сократилось число граждан России с ВНЖ: в настоящее время их чуть менее 10 тысяч, а до начала полномасштабного вторжения – 10,3 тысячи.

Действительно ли Рига становится «темнее»?

Недавно опубликованная статистика ВВВ свидетельствует о том, что рост числа граждан, прибывших из неевропейских стран, продолжается.

За последние полгода только в Латвии число граждан Индии с действующими ВНЖ увеличилось на 444, достигнув в общей сложности 5689 граждан. На 56 увеличилось также число граждан Пакистана с ВНЖ, достигнув 395. Число граждан Шри-Ланки также увеличилось на 52 человека, достигнув 934.

Число иностранцев не росло равномерно. Число граждан Индии с ВНЖ удвоилось именно за последние пять лет. Аналогичная тенденция наблюдается в группах иностранцев из Узбекистана, Турции, Таджикистана, Камеруна, Шри-Ланки и других стран. Это объясняет, почему рост числа людей с визуально иным внешним видом кажется быстрым и неожиданным, как будто этих людей раньше в Латвии не было.

Мое личное наблюдение таково, что сначала на улицах появились молодые темнокожие мужчины. Со временем на улицах стали появляться и иностранные женщины, затем молодежь, и теперь этих людей можно увидеть, например, в парке, выгуливающих своих собак. Это похоже на цепную миграцию (chain migration), когда иммигранты следуют за другими иммигрантами из своей группы в определенный регион. Первыми были мужчины, которые изучили возможности, предлагаемые Латвией на рынке труда или в сфере образования, они обосновались в Латвии и теперь могут оказать поддержку другим мигрантам, которые отправляются в Латвию.

Официально, например, иностранцы из Индии в Латвии являются работниками (1,3 тысячи) и студентами (около 3,5 тысячи). Вьетнамцы в основном (около 500) получили ВНЖ для работы. В свою очередь, большинство шриланкийцев (около 800) являются студентами. Более подробную информацию можно найти на сайте PMLP.

Демографическая ситуация в Латвии – катастрофическая, но не уникальная

Говоря о демографической ситуации в Латвии, стоит упомянуть подготовленный в этом году Министерством благосостояния информационный доклад «О развитии демографической политики». В этом докладе нарисована очень негативная картина: «Депопуляция, которая в обозримом будущем неизбежна, а также старение населения будут оказывать растущее давление на государственное управление в целом, ослабляя его способность обеспечивать качественное выполнение общественных функций на всей территории страны». Также отмечается: «Согласно прогнозам Евростата, ожидается, что население Латвии будет продолжать сокращаться – с 2022 по 2070 год на треть – до 1,3 миллиона человек». «Система выплат, связанных со старением населения, в основном финансируется из общих (налоговых) доходов. В условиях старения общества небольшое число работающих будет вынуждено обеспечивать выплату пенсий большому числу пенсионеров, а также обеспечивать их потребности в здравоохранении и долгосрочном уходе».

В этом докладе также упоминается, например, что ЕК рекомендует Латвии «при необходимости устранять дефицит рабочей силы с помощью управляемой миграции, которая полностью дополняет использование талантов в ЕС». О том, дополняют ли кебабные и курьеры по доставке еды использование талантов ЕС, пусть решает каждый сам.

Философ и доцент Латвийского университета Артис Свеце высказал мнение, что количество людей имеет значение. С сокращением численности населения «трудно обеспечить процветающую экономику, инновационную технологическую среду, качественные университеты, интеллектуальные журналы или ярко освещенный город». Свеце считает, что создание благоприятных финансовых условий и безопасных условий для семей не будет решением, приводя в пример Скандинавию, где дети все равно не рождаются. В заключение Свеце делает вывод, что он не верит в существенные изменения в рождаемости населения Латвии.

«В результате, на мой взгляд, наша судьба — иммиграция. Все остальное выглядит иллюзиями и самообманом».

Ситуацию определенно не улучшит то, что Министерство благосостояния хотело получить в бюджете на следующий год 150 миллионов евро на меры по поддержке демографии, но было выделено только 80 миллионов. Это происходит в то время, когда Латвия провозгласила своей целью достичь 5% ВВП на оборону и даже планирует подать заявку на получение кредита в размере до 8,4 миллиарда евро для инвестиций в безопасность. Как демография может быть приоритетом, если на ее поддержку выделяется 80 миллионов (которые, по словам министра благосостояния, если государство не сможет обеспечить, то Латвия станет несостоятельным государством), но Латвия способна занять в сто раз больше денег для инвестиций, которые не принесут практически никакой пользы для демографии?

Почему политики ставят приоритетом оборону, а не демографию? Потому что это для них гораздо выгоднее. Оборона актуальна сегодня из-за войны в Украине и позволяет набрать очки популярности перед следующими выборами. А демография рискованна, требует 20 лет до первых результатов, и, возможно, к тому времени партии, находящиеся сейчас у власти, уже окажутся на свалке истории.

Похоже, Риге суждено становиться «темнее» с каждым годом. Мы можем только влиять на то, из какой страны принимать иммигрантов. И в Европе такая ситуация широко распространена: в Лондоне только треть населения составляют белые британцы ; в детских садах Вены 37-41% детей являются мусульманами ; а в Швеции вторым по распространенности языком является арабский, который многие хотят полностью ввести в школах, чтобы детям мигрантов было легче учиться.