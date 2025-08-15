В Латгалии Спрудс обсудит идею создания средней школы с военным уклоном

В продолжение регионального визита в Латгале министр обороны Андрис Спрудс сегодня встретится с военнослужащими Службы государственной обороны (СГО) и обсудит идею создания профессиональной средней школы с военным уклоном, сообщили в Министерстве обороны.

В 8:30 Спрудс посетит в Резекненском крае военную базу "Лузнава", где встретится с военнослужащими СГО.

Затем министр посетит среднюю школу в Малте, где в 10:30 встретится с председателем Резекненской краевой думы Гунтаром Скудрой и директором школы Винере Димпере, чтобы обсудить идею оборонной отрасли о создании профессиональной средней школы с военным уклоном.

В продолжение визита Спрудс отправится в Аглону, где примет участие в мероприятиях дня Вознесения Пресвятой Девы Марии.

Региональный визит в Латгале министр завершит посещением 35-го пехотного батальона Земессардзе в 16 часов в "Литавниеки" Прейльского края.

15 мая этого года Министерство обороны сообщило о намерении создать профессиональную среднюю школу с военной направленностью в Малте Резекненского края, чтобы укрепить патриотическое воспитание молодежи и обеспечить возможности военного образования для молодежи в Латгале. Новая школа будет создана по образцу профессиональной средней школы имени полковника Оскара Калпакса, и ей планируется присвоить имя генерала Петериса Радзиньша. Планируется, что в первый учебный год в новую школу будут приняты до 30 воспитанников.