Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латгалии Спрудс обсудит идею создания средней школы с военным уклоном 3 481

Наша Латвия
Дата публикации: 15.08.2025
LETA
В Латгалии Спрудс обсудит идею создания средней школы с военным уклоном
ФОТО: LETA

В продолжение регионального визита в Латгале министр обороны Андрис Спрудс сегодня встретится с военнослужащими Службы государственной обороны (СГО) и обсудит идею создания профессиональной средней школы с военным уклоном, сообщили в Министерстве обороны.

В 8:30 Спрудс посетит в Резекненском крае военную базу "Лузнава", где встретится с военнослужащими СГО.

Затем министр посетит среднюю школу в Малте, где в 10:30 встретится с председателем Резекненской краевой думы Гунтаром Скудрой и директором школы Винере Димпере, чтобы обсудить идею оборонной отрасли о создании профессиональной средней школы с военным уклоном.

В продолжение визита Спрудс отправится в Аглону, где примет участие в мероприятиях дня Вознесения Пресвятой Девы Марии.

Региональный визит в Латгале министр завершит посещением 35-го пехотного батальона Земессардзе в 16 часов в "Литавниеки" Прейльского края.

15 мая этого года Министерство обороны сообщило о намерении создать профессиональную среднюю школу с военной направленностью в Малте Резекненского края, чтобы укрепить патриотическое воспитание молодежи и обеспечить возможности военного образования для молодежи в Латгале. Новая школа будет создана по образцу профессиональной средней школы имени полковника Оскара Калпакса, и ей планируется присвоить имя генерала Петериса Радзиньша. Планируется, что в первый учебный год в новую школу будут приняты до 30 воспитанников.

Читайте нас также:
#армия #школа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
2

Оставить комментарий

(3)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    15-го августа

    всё это-клоунада. и даже по пикче видно, что страна у нас жопа, которая даже (до сих пор) солдата одевает в бессмысленное и бесполезное говно. На эти циплячьи шеи с мёрзлыми харями, торчащие из хамутов-воротников на морозе, смотреть без мата невозможно. Яцкий цирк.

    3
    1
  • lo gos
    lo gos
    15-го августа

    замесарги юные - головы чугунные

    8
    2
  • MiU
    Made in USSR
    15-го августа

    ...cредней школы с военным уклоном... Я так понимаю, что там уклонистов будут готовить...😁

    9
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 226
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 245
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 255
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 508

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 11
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 6
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 14
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 108
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 57
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 64
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 11
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 6
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео