«Мы не получали повестку!» Мать в шоке: сына обвиняют в уклонении от армии

Наша Латвия
Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
«Мы не получали повестку!» Мать в шоке: сына обвиняют в уклонении от армии
ФОТО: LETA

В программу Bez Tabu обратилась мать совершеннолетнего молодого человека, рассказав, что семья неожиданно столкнулась с серьёзными проблемами в связи с латвийскими военными структурами, пишет tv3.lv.

«К нам якобы пришла повестка — заказное письмо, что подтвердил и Государственный центр обороны. Но это письмо мы не получали. Конечно, нигде мы не расписывались», - рассказала Оксана.

По словам женщины, теперь в отношении её сына начато административное производство, и он уже фигурирует как обвиняемый.

«Сначала он был просто лицом, которого хотели привлечь к ответственности, но теперь его уже обвиняют в том, что он не явился», — возмущается мать.

Оксана утверждает, что её сын был и остаётся готов служить в обязательной военной службе, однако даже это не повлияло на изменение статуса дела.

«После якобы получения письма нас вызвали дать объяснения — и мы это сделали. В тот же день, в то же время, когда было назначено. Мы всё объяснили», - вспоминает Оксана.

Женщина твёрдо намерена обжаловать принятое решение. «И наш вопрос сейчас такой: как он может считаться привлечённым к ответственности, если не получил заказного письма?»

Напомним, что примерно два года назад Сейм принял закон о Государственной службе обороны, который предусматривает обязательную службу для каждого гражданина Латвии — мужчины — в течение одного года после достижения 18-летнего возраста. Призыву подлежат мужчины до достижения 26 лет.

#армия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    18-го августа

    Да. да прейльский суд прислал мне решение, но оказывается МОЙ, как сказала судейский секретарь, почтальон не нашел почтового ящика и решение ушло в суд. На почте такого случая не вспомнили. Когда обратился в суд, чтобы продлили срок обжалования приговора, жду решения уже три месяца, наверное опять ящик не могут найти.

    15
    1
  • З
    Злой
    18-го августа

    Мамаша, таким как вы надо бежать впереди паровоза и сына отправлять в долестную латвийскую армию добровольцем!

    22
    17
  • Е
    Ехидный
    18-го августа

    и это только начало !!!скоро как в незалежной на улицах крутить начнут !!!!!

    46
    3
Читать все комментарии

