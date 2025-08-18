Baltijas balss logotype
«Почему здесь все так дорого?» Эстонцы сделали вывод - в Латвию стоит ехать только за одним

Наша Латвия
Дата публикации: 18.08.2025
kasjauns.lv
«Почему здесь все так дорого?» Эстонцы сделали вывод - в Латвию стоит ехать только за одним

"Почему здесь все так дорого?" – удивился мой старший ребенок после посещения магазина популярной сети в Лимбажи. Это был не единственный раз, когда нас удивляли цены во время путешествия по Северной Латвии, целью которого было выяснить, стало ли выгоднее закупаться у южных соседей после повышения НДС в Эстонии.

Так начинает свой рассказ главный редактор издания Maa Elu Райна Мартинсоне. Мы предлагаем ознакомиться с ее публикацией о впечатлениях от поездки в Латвию.

Преимущество местных товаров

«Сразу признаюсь – мне трудно сравнивать цены: раньше я держала в голове примерные цены на повседневные продукты, но сейчас каждое изменение вызывает удивление.

В Эстонии НДС для всех товаров одинаков – 24 процента, в то время как в Латвии система сложнее. Стандартная ставка – 21 процент, она применяется к большинству продуктов питания, а также к другим товарам и услугам. Сниженная ставка в 12 процентов действует на детское питание, книги, медикаменты, гостиничные услуги и централизованное отопление. Еще ниже – 5 процентов – применяется только к свежим овощам и фруктам, выращенным в Латвии.

Наш маршрут начинался в Пярну, и границу мы пересекли через пункт Ярцен. Первую короткую остановку, чтобы купить воду и перекусить, мы сделали в Немме, в магазине Grossi. Сразу могу сказать: из всех мест, где мы закупались во время поездки, этот магазин оказался самым дешевым. В Латвии наша первая остановка была в небольшом магазине Top в Мазсалаце. По уровню цен он напоминал сельские магазины в глубинке Эстонии – по сравнению с городскими сетевыми магазинами было ощущение, что «все так дорого!». Однако акций было много, и цены на товары со скидкой были сопоставимы со средними ценами в городских магазинах Эстонии. Здесь мы купили только немного сладостей для младшего члена семьи.

В Вентспилсе мы зашли в продуктовый магазин Mego. Старая поговорка о том, что в Латвии кофе дороже, чем в Эстонии, все еще актуальна. Хотя и у нас цена за упаковку кофе заметно выросла, латвийские цены все равно поражают – любителям кофе в Латвии живется нелегко. Полкило Paulig Classic стоило 8,99 евро (обычная цена – более 10 евро), упаковка такого же размера Löfbergs – 15,29 евро, а Jacobs – 14,49 евро.

Шоколад Laima (90 грамм) со скидкой стоил 2,29 евро, без скидки – 3,39 евро. Самая дешевая куриная грудка продавалась со скидкой за 4,19 евро/кг (обычная цена – 5,29 евро/кг). Краковская колбаса латвийского производства (450 г) продавалась по 2,89 евро за упаковку (обычная цена – 3,69 евро). Плавленый сыр (200 г) стоил более двух евро. Самое дешевое молоко в пакете со скидкой – 0,87 евро, обычная цена – 1,09 евро.

Следующая остановка была в Цесисе с его прекрасным старым городом, где нас – туристов из летней столицы Эстонии Пярну – приятно удивили цены в кафе. Реклама уличного питания в разных городах также свидетельствовала о сравнительно доступных ценах – по крайней мере, по сравнению с Пярну.

Можно ехать только за...

В Лимбажи мы решили заехать в магазин, который есть и в нашем районе Пярну, поэтому у нас есть хорошее представление о ценах.

Как уже говорилось в начале, магазин оказался удивительно дорогим, хотя некоторые продукты были доступны по весьма выгодной цене, поэтому продукты на несколько дней мы купили именно там. Например, килограммовый ржаной хлеб стоил 99 центов, батон 300 грамм – 39 центов. Удивило то, что в продуктовых магазинах продавали свежие местные бобы - килограмм по акции стоил 1,55 евро (обычная цена – 4,99 евро).

Если цель поездки – сэкономить на еде, то особого смысла ехать в Латвию нет. Но с алкоголем другое дело. Площадка у магазина Super Alko возле пограничного пункта в Айнажи была забита автомобилями с эстонскими и финскими номерами.

Оставить комментарий

(3)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    19-го августа

    Я купила лекарство за 7 евро, в интернете посмотрела, а в России такое стоит 1 евро. С аптеками надо что-то делать, без 40 евро не купить ничего

    27
    0
  • E
    Elena
    18-го августа

    Применение в Латвии НДС в размере 5% к местным овощам фруктам - это ошибочная информация. 12% - таким налогом сейчас облагается эта позиция.

    65
    6
  • ОВ
    Оби Ван
    18-го августа

    Райна, мы сами в ахуе. Но силыня говорит, что цены снижаются. Только не уточнила где и на что. А если ты не согласен, значит путинист.

    122
    4
Читать все комментарии

