Под блокировку попали еще девять сайтов с «российской версией истории»

Наша Латвия
Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
Под блокировку попали еще девять сайтов с «российской версией истории»
ФОТО: Unsplash

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) принял решение ограничить доступ к ещё девяти интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду, сообщает LETA со ссылкой на опубликованное сообщение в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

В сообщении поясняется, что совет получил письмо от другого компетентного государственного учреждения о проведённой проверке сайтов gazetazemlya.ru, donday.ru, konstcvr.ru, veteransrussian.ru, dongau.ru, amursu.ru, pskgu.ru, spb.myhistorypark.ru и gtrkmariel.ru.

Предположительно, проверку проводила Служба государственной безопасности (СГБ). В письме указано, что указанные сайты распространяют одностороннюю и тенденциозную информацию о войне России против Украины, мобилизуют информационную и общественную поддержку российских солдат, воюющих в Украине, легитимизируют принадлежность незаконно оккупированных и аннексированных украинских территорий к России, укрепляют благоприятное для России восприятие истории, а также формируют позитивное отношение к России в целом.

По мнению СГБ, это может негативно повлиять на сплочённость латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность и поддержку Латвией Украины в вопросах её независимости, суверенитета и территориальной целостности.

NEPLP и СГБ установили, что на указанных сайтах распространяется искажённая и ложная информация о событиях в России и мире, включая войну в Украине, оправдывается вторжение России в Украину и поддерживается присоединение украинских территорий к России.

Также зафиксированы материалы о так называемой «специальной военной операции» в Украине, поданные в соответствии с российской пропагандой, а публикуемая информация направлена против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.

Ранее NEPLP уже неоднократно принимал аналогичные решения об ограничении доступа к сайтам, распространяющим российскую пропаганду.

#пропаганда
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
    Злой
    18-го августа

    Ребята, неужели действия этой бесполезной организации действительно на кого-то влияют? Мне кажется там работают глубоко наивные люди которые думают что действительно у кого-то что-то пропало для просмотра.

    Алексей Зиновьев
    18-го августа

    Спасибо за очередную рекламу.

    Ехидный
    18-го августа

    если запрещают , значит контраргументов "российской версии истории нет !!! делаем вывод - истину глаголят !!!

    Сарказм
    Ехидный
    18-го августа

    Отличный вывод, учитывая что в РФ любая иная версия истории WWII кроме официальной не то что запрещена, а уголовно преследуема ("оправдание нацизма"). Точно так же, как и любая правда о войне с Украиной.

