Во вторник над Памятником Свободы пролетит американский бомбардировщик

Во вторник, 19 августа, стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в сопровождении истребителей союзных стран выполнит низкий пролёт над территорией Латвии, и примерно в 12:00 будет виден над Памятником Свободы в Риге, сообщили агентству LETA в Пресс-службе Министерства обороны.

Во время пролёта американский бомбардировщик будет лететь в едином строю с истребителями JAS-39 Gripen ВВС Венгрии и Швеции. Этот многонациональный пролёт подчёркивает сплочённость союзников и скоординированность операций военно-воздушных сил для обеспечения региональной безопасности.

«Безопасность стран Балтии и восточного фланга НАТО — краеугольный камень всей евроатлантической безопасности. Такие пролёты со стороны США и союзников ясно демонстрируют присутствие НАТО в регионе, трансатлантическое единство и коллективную решимость укреплять безопасность стран Балтии», — отметил министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные).

Низкий пролёт является частью миссии Bomber Task Force Europe, которая усиливает приверженность США обеспечению безопасности в Балтийском регионе и на всём восточном фланге НАТО. Пролёт также демонстрирует единство НАТО и готовность реагировать на любые вызовы.

Минобороны уточняет, что время пролёта может измениться в зависимости от погодных условий или оперативных требований.

Как ранее писало агентство LETA, 16 мая также планировался низкий пролёт стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress над Латвией, в том числе над Памятником Свободы в Риге, однако он был отменён из-за плохих погодных условий.