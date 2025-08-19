Baltijas balss logotype
Рига готовится к зачистке: вице-мэр поручил полиции охоту на нелегальных мигрантов 2 1467

Наша Латвия
Дата публикации: 19.08.2025
BB.LV
Рига готовится к зачистке: вице-мэр поручил полиции охоту на нелегальных мигрантов
ФОТО: LETA

Представляющий Нацобъединение вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс призвал нелегальных иммигрантов в течение месяца покинуть Ригу и Латвию.

Сегодня на пресс-конференции в Рижской думе он заявил, что из-за роста нелегальной миграции рижане стали чувствовать себя на улицах столицы менее безопасно. Если раньше в столице преобладали нелегальные мигранты из стран Средней Азии, то в этом году увеличилось число мигрантов из африканских стран.

Ратниекс напомнил об опыте других европейских стран, таких как Швеция и Франция, отметив, что ситуация с преступностью из-за мигрантов может ухудшиться очень быстро.

"Во имя будущей безопасности мы должны действовать активно", - заявил вице-мэр.

Он сообщил, что в конце сентября муниципальная полиция начнет масштабные рейды для выявления нелегальных мигрантов в Риге.

Как указал начальник муниципальной полиции Юрис Лукасс, если муниципальная полиция выявляет человека без вида на жительство в Латвии, его передают Госполиции или Государственной пограничной охране.

Он сообщил, что из 22 задержанных в этом году нелегальных мигрантов 15 были выходцами из африканских стран. Они были переправлены из Беларуси или России, доставлены в Ригу и оставлены здесь. Часто эти люди дезориентированы и пытаются установить контакты с другими мигрантами.

В прошлом году в столице было задержано 23 нелегальных иммигранта, а в 2023 году - 24. В этом году больше всего без видов на жительство в Риге было задержано лиц из Судана и Эфиопии.

Следует ужесточить правила для легальной иммиграции

Председатель Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Гирт Лапиньш (Национальное объединение) на пресс-конференции заявил, что будет вестись работа над «сужением легальной иммиграции».

В качестве примера он указал, что для получения постоянного вида на жительство требуются знания латышского языка, тогда как для временного — таких требований нет.

В связи с этим «Национальное объединение» через своих представителей в Сейме, где партия находится в оппозиции, планирует предложить поправки к закону. Согласно ним, чтобы продлить временный вид на жительство после года проживания в Латвии, необходимо будет сдать экзамен на знание государственного языка.

По мнению Лапиньша, «самая большая брешь», через которую в Латвию сомнительным образом попадают легальные мигранты, — это образование. Чтобы учиться в вузах Латвии, студенты получают временный вид на жительство, который позволяет им легально въехать в страну. Однако, по его словам, только 10% из этих студентов действительно заканчивают обучение. В итоге вузы «зарабатывают миллионы» на системе, которая открывает путь для въезда мигрантов в Латвию, отметил Лапиньш. Эту проблему обсуждали и в Сейме: представители вузов признали наличие определённых трудностей, но отрицали, что речь идёт о массовом явлении.

После пресс-конференции Лапиньш сообщил агентству LETA, что данные он получил из передачи TV3 «Nekā personīga». В начале этого года «Nekā personīga» сообщила, что, согласно собранным данным о потоке студентов с 2022 года, в Латвии ежегодно обучаются в среднем около 10 500 иностранных студентов, однако обучение завершают примерно 1400.

Лапиньш намерен предложить установить квоты на приём в вузы иностранных студентов из стран, не входящих в Европейский союз. По его мнению, не должно быть ситуации, при которой вуз принимает 10 000 студентов, не являющихся гражданами ЕС.

В свою очередь, мэр Риги Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные»), комментируя информацию о рейдах по выявлению нелегальных мигрантов, заявил агентству LETA, что задачей Муниципальной полиции Риги является обеспечение порядка в городе в сотрудничестве с другими компетентными учреждениями. Усиленный контроль в какой-либо сфере должен быть тщательно обоснован, как это, например, происходит перед началом учебного года, когда полиция уделяет особое внимание безопасности дорожного движения у школ.

Оставить комментарий

(2)
  • 19-го августа

    давно уже пора, наконец-то начали понимать насколько всё серьёзно

    3
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    19-го августа

    Ну некоторые вице-мэры и сами не выглядят как белокурые голубоглазые арийцы. Важно чтобы в процессе зачисток коллеги вице-мэра не привлекли самого вице-мэра.

    37
    4

