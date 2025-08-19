«О завершении моей аварии (в марте)! Позвонили из полиции, сказали, что дело закрыто, а у меня — незначительные телесные повреждения. Страховая выплатила гораздо меньшую сумму, чем я заплатил за машину, и так далее. Машину я продал не страховой. Что я могу сказать о ситуации, если кто-то из вас окажется в такой же? Ты никому не нужен», — написал в социальной сети Facebook музыкант Мартиньш Бергманис, сообщает LA.LV .

Он продолжил: «Если сам не будешь “копать” — ничего не решится. Ты никогда не узнаешь, кому и какое заявление адресовать. Один ты никогда не справишься. Тебе придётся доказывать страховой, зачем тебе была нужна магнитно-резонансная томография, шина на шею и так далее.

Понятно, что ты получишь столько, сколько можно дать по минимуму. Медицина — ниже всякой критики. Везде нужно ждать каких-то мистических очередей, а если заплатишь — пожалуйста, хоть завтра. Сейчас тоже жду магнитный резонанс по поводу грыжи — жду. Никому и никогда не пожелаю оказаться в такой ситуации.

Вся эта система “сгнившая” и не создана для того, чтобы пострадавшему было всё ясно и удобно. Если бы у меня не было людей, друзей, которые помогают с идеями, заявлениями, советами — я бы сдался. И даже сейчас всё больше и больше не верю, что мы, я, ты — здесь кому-то нужны.

Я не виню ни одного полицейского, ни одного медика. Я просто говорю — никому не пожелаю пережить такую ситуацию. Бюрократия и лабиринты коридоров нашей страны для обычного человека — непроходимы и непобедимы. Сил и здоровья вам, нам!»