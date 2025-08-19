Baltijas balss logotype
«В Латвии ты никому не нужен — система сгнила!» — музыкант разочарован после тяжёлой аварии 4 2056

Наша Латвия
Дата публикации: 19.08.2025
BB.LV
facebook.com/martins.bergmanis

facebook.com/martins.bergmanis

ФОТО: Facebook

«О завершении моей аварии (в марте)! Позвонили из полиции, сказали, что дело закрыто, а у меня — незначительные телесные повреждения. Страховая выплатила гораздо меньшую сумму, чем я заплатил за машину, и так далее. Машину я продал не страховой. Что я могу сказать о ситуации, если кто-то из вас окажется в такой же? Ты никому не нужен», — написал в социальной сети Facebook музыкант Мартиньш Бергманис, сообщает LA.LV.

Он продолжил: «Если сам не будешь “копать” — ничего не решится. Ты никогда не узнаешь, кому и какое заявление адресовать. Один ты никогда не справишься. Тебе придётся доказывать страховой, зачем тебе была нужна магнитно-резонансная томография, шина на шею и так далее.

Понятно, что ты получишь столько, сколько можно дать по минимуму. Медицина — ниже всякой критики. Везде нужно ждать каких-то мистических очередей, а если заплатишь — пожалуйста, хоть завтра. Сейчас тоже жду магнитный резонанс по поводу грыжи — жду. Никому и никогда не пожелаю оказаться в такой ситуации.

Вся эта система “сгнившая” и не создана для того, чтобы пострадавшему было всё ясно и удобно. Если бы у меня не было людей, друзей, которые помогают с идеями, заявлениями, советами — я бы сдался. И даже сейчас всё больше и больше не верю, что мы, я, ты — здесь кому-то нужны.

Я не виню ни одного полицейского, ни одного медика. Я просто говорю — никому не пожелаю пережить такую ситуацию. Бюрократия и лабиринты коридоров нашей страны для обычного человека — непроходимы и непобедимы. Сил и здоровья вам, нам!»

#медицина #латвийские знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    19-го августа

    У Абу Мери всё в порядке, он не жалуется . Печально что у нас всё так происходит.

    12
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го августа

    Наконец до сознания латышей дошло то, о чём они мечтали веками.

    45
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    19-го августа

    О, неужели дошла аксиома-"родина тебя кинет, сынок. всегда". Поздравляю с прозрением.

    59
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    19-го августа

    Между прочим, зацените одеяло на пикче. Советское. Лет, наверное 40 которому уж, минимум. Антиквариат. Наверное, на нём где то штамп от минздрава ссср остался... Раньше помечали казённое бельё подобным образом...🙄

    26
    1
Читать все комментарии

