«Цены сошли с ума? Или нас к чему-то готовят?»

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2025
grani.lv
«Цены сошли с ума? Или нас к чему-то готовят?»

Последние дни выдались стрессовым для латвийских покупателей. В одном из супермаркетов появились акционный растворимый кофе по… 24 евро за две банки.

Последние дни выдались стрессовым для латвийских покупателей. В одном из супермаркетов появились акционный растворимый кофе по… 24 евро за две банки.

Однако эта цена, как оказалось, не была пределом! В рекламном буклете другого магазина тот же растворимый кофе уже стоил… 2399 евро за две банки. С картой клиента – 1399 евро. Другие товары в цене кофе не уступали.

«Может, кто-нибудь знает, что случилось с ценами?» – спросил в социальных сетях житель Резекне.

Комментарии оказались ироничными и разнообразными. Многие предположили, что проблема банальна – в ценах забыли поставить запятые. Другие уверяли, что таким образом магазины просто подготавливают покупателей к будущему повышению цен и проводят стратегию постепенного привыкания к инфляции. Третьи шутили: «Это цены на 2026 год!». Нашлись и те, кто винил первоапрельский розыгрыш, хотя предложения из буклета были в силе с 19 по 25 августа этого года.

Информация в рекламном буклете вскоре была исправлена. Но осадок остался: даже 12 евро за банку растворимого кофе кажется слишком высокой ценой. Для многих в Латвии кофе становится роскошью непозволительной.

#цены #продукты
(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го августа

    Для многих в Латвии кофе становится роскошью непозволительной. -- Только не для тех, кто заработал себе многотысячные пенсии продажей цветов и луковиц тюльпанов, упакованных в старые женские чулки на Центральном базаре в Риге, около мясного павильона.

    22
    1

