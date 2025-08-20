Осадок остался: как датский бизнес зарабатывает на патриотизме жителей Латвии

«Решила недавно побаловать себя чем-то вкусным, зашла в супермаркет, в отдел, где продавалось варенье. Баночек было много, в основном импортные, но были и латвийского производства.

Решила отдать предпочтение нашему товару: как-то «своим» доверия больше, да и патриотизм взыграл – пусть деньги достанутся местным производителям!

Рассмотрев дома этикетку, ахнула: оказалось, что варенье это… датское! Позвонила на указанный на этикетке телефон, и мне сотрудница объяснила, что варенье действительно произведено в Дании, но по рецепту, разработанному на латвийском предприятии...

Скажу откровенно: очень огорчилась. По сути, товар привлек меня именно этикеткой, по которой можно было понять, что он произведен на латвийском предприятии, а на деле оказался таким же импортным, как и остальные. Разве это не обман покупателя»?

От редакции:

Согласно статье 3 Закона о защите прав потребителя (Patērētāju tiesību aizsardzības likums), права потребителя считаются нарушенными, если (перевод автора):

«1) при приобретении товара или получении услуги, цифрового содержания или цифровой услуги не соблюдается свобода выбора потребителя и выраженная им воля;

не соблюдается принцип равноправия договаривающихся сторон и условия договора являются несправедливыми; не обеспечена возможность получения всесторонней и полной информации о товаре, услуге, цифровом содержании или цифровой услуге, либо о цене товара, услуги, цифрового содержания или цифровой услуги. потребителю продан ненадежный или не соответствующий условиям договора товар либо оказана ненадежная или не соответствующая условиям договора услуга; плата за покупку и вес или мера определены неправильно, а также не обеспечена возможность убедиться в этом; договорные обязательства не выполнены надлежащим образом; потребителю не предоставлена возможность реализовать право отказа, отмены заключенного договора, изменения условий заключенного договора или иное законное или договорное право; не выдан документ, удостоверяющий сделку».

Съездив в указанный читательницей супермаркет, мы действительно обнаружили упомянутый ею товар, однако и на магазинном ценнике, и на этикетке было четкое указание, что товар произведен именно в Дании. Правда, информация о том, что товар импортный, было напечатано мелкими буквами, в то время как название латвийского бренда буквально бросалось в глаза.

Формально все условия соблюдены, так что обманом потребителя это назвать нельзя. Но, как говорилось в старом анекдоте, осадок остался...