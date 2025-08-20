Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Осадок остался: как датский бизнес зарабатывает на патриотизме жителей Латвии 10 1856

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2025
BB.LV
Осадок остался: как датский бизнес зарабатывает на патриотизме жителей Латвии

«Решила недавно побаловать себя чем-то вкусным, зашла в супермаркет, в отдел, где продавалось варенье. Баночек было много, в основном импортные, но были и латвийского производства.

Решила отдать предпочтение нашему товару: как-то «своим» доверия больше, да и патриотизм взыграл – пусть деньги достанутся местным производителям!

Рассмотрев дома этикетку, ахнула: оказалось, что варенье это… датское! Позвонила на указанный на этикетке телефон, и мне сотрудница объяснила, что варенье действительно произведено в Дании, но по рецепту, разработанному на латвийском предприятии...

Скажу откровенно: очень огорчилась. По сути, товар привлек меня именно этикеткой, по которой можно было понять, что он произведен на латвийском предприятии, а на деле оказался таким же импортным, как и остальные. Разве это не обман покупателя»?

От редакции:

Согласно статье 3 Закона о защите прав потребителя (Patērētāju tiesību aizsardzības likums), права потребителя считаются нарушенными, если (перевод автора):

«1) при приобретении товара или получении услуги, цифрового содержания или цифровой услуги не соблюдается свобода выбора потребителя и выраженная им воля;

  1. не соблюдается принцип равноправия договаривающихся сторон и условия договора являются несправедливыми;

  2. не обеспечена возможность получения всесторонней и полной информации о товаре, услуге, цифровом содержании или цифровой услуге, либо о цене товара, услуги, цифрового содержания или цифровой услуги.

  3. потребителю продан ненадежный или не соответствующий условиям договора товар либо оказана ненадежная или не соответствующая условиям договора услуга;

  4. плата за покупку и вес или мера определены неправильно, а также не обеспечена возможность убедиться в этом;

  5. договорные обязательства не выполнены надлежащим образом;

  6. потребителю не предоставлена возможность реализовать право отказа, отмены заключенного договора, изменения условий заключенного договора или иное законное или договорное право;

  7. не выдан документ, удостоверяющий сделку».

Съездив в указанный читательницей супермаркет, мы действительно обнаружили упомянутый ею товар, однако и на магазинном ценнике, и на этикетке было четкое указание, что товар произведен именно в Дании. Правда, информация о том, что товар импортный, было напечатано мелкими буквами, в то время как название латвийского бренда буквально бросалось в глаза.

Формально все условия соблюдены, так что обманом потребителя это назвать нельзя. Но, как говорилось в старом анекдоте, осадок остался...

Читайте нас также:
#спрашиваете - отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
38
0
3
2
1
1

Оставить комментарий

(10)
  • A
    Aleksandr
    20-го августа

    Местный товар по всем экономическим правилам должен быть дешевле любого привозного. Если этого нет, то местные производители совсем не патриоты страны, а предатели и лентяи! Они не хотят своё продать, а хотят на этом нажиться!

    33
    1
  • A
    Aleksandr
    20-го августа

    Местный товар по всем экономическим правилам должен быть дешевле любого привозного. Если этого нет, то местные производители совсем не патриоты страны, а предатели и лентяи! Они не хотят своё продать, а хотят на этом нажиться!

    12
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    20-го августа

    Меня больше всего в этом плане фасцинируют товары с фотками Риги на пачках, которые сделаны в Литве :D

    18
    1
  • З
    Злой
    20-го августа

    А я наоборот, большой, волосатый и толстый нашим, а не мои деньги, латышский товар не покупаю с 2022 года.

    22
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    20-го августа

    Ахаха🤣 Такая же херабора случилась и со мной, недавно, покупая дрожжи "ригас раугс". Которые нихрена не оказались "ригас", а шведскими. Продано и просрано всё.

    44
    1
  • З
    Злой
    Волченька Просто Волченька!
    20-го августа

    Даже маленький ребёнок знает что наша дрожжевая фабрика на ганибу дамбис закрыта в угоду ес лет 20, стыдно не знать этого.

    14
    2
  • З
    Злой
    Волченька Просто Волченька!
    20-го августа

    Может вы ещё и сахар нашего производства покупаете?

    19
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го августа

    Разве это не обман покупателя»? -- Нет, это никакой не обман, это та реальность, в которой теперь латышам придётся жить в дальнейшем, окончательно погасив при этом свои национальные чувства при покупке варенья.

    56
    1
  • П
    Процион
    20-го августа

    При чём здесь какой-то договор? Пришёл человек в магазин, увидет, приценился и решил: покупать или нет. Насчёт происхождения товара — отношения между звеньями цепочки от сырья до потребителя настолько запутаны и разнообразны, что отделить латвийский продукт от иностранного трудно или вовсе невозможно. Вот вам ещё пример: сливки CIDO для кофе, в баночках по 10 г. Изготовитель, как указано на упаковке — Германия. Но! Сливки сделаны из латвийского молока, а именно — на молокозаводе Cesvainu piens. Ну и чей это продукт, насколько патриотично или непатриотично его покупать?

    36
    2
  • ВП
    Вася Пупкин
    Процион
    20-го августа

    Cesvaini piens принадлежит немецкой корпорации. В их продукции доля латышей только рабский труд крестьян. Латыши - вы голодранцы и рабы как всегда!

    19
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 229
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 249
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 260
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 511

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 15
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 11
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 19
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 117
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 60
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 67
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 15
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 11
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео