Соцсети бурлят: латышские дети общаются на английском на детских площадках

В латвийском сегменте социальных сетей снова разгорелась дискуссия о языковых привычках детей. Родители всё чаще замечают, что на детских площадках и в компании друзей дети разговаривают между собой не на латышском, а на английском языке. Обсуждение началось после публикации пользовательницы @Madry_lv в Threads:

«Знаю, мамы подростков меня сейчас “съедят”, но что происходит? Почему детские площадки полны латышских детей, которые между собой говорят по-английски? Мы боялись, что латышский язык “съест” русский, а теперь надвигается другая крайность», - написала обеспокоенная родительница.

Мнения родителей разделились. Одни признают, что дома строго поддерживают латышский, но за пределами семьи дети выбирают английский. «Моя дочь 9 из 10 книг читает по-английски — даже Шекспира и Хемингуэя. Дома — только латышский, но на улице я этого проконтролировать не могу», — рассказала одна из мам.

Для других это повод для радости. «Моим детям 9 и 4 года, и они тоже часто играют, разговаривая по-английски. Я считаю это отличной возможностью — свободный английский очень пригодится в будущем», — отметила Виктория.

Однако часть родителей видит риски. «Сначала была угроза со стороны русского, теперь английский. В итоге дети не умеют грамотно писать по-латышски. Даже здесь, в дискуссии, видно, что половина фраз — на латышском, половина — на английском», — написала Никола.

Есть и более спокойные голоса. «Мы договорились, что дома говорим только по-латышски. Но иногда я сама прошу детей говорить со мной по-английски — чтобы не забыть. Мне нравится, что они читают книги на английском и обсуждают серьёзные темы», — делится мама.

По мнению других участников обсуждения, поводов для тревоги нет. «Мы в Евросоюзе, и английский открывает молодёжи двери для путешествий и работы в международных компаниях. Латышский язык никуда не исчезнет — это их идентичность. Настоящая проблема была бы, если бы дети массово переключились на русский», — написал пользователь @zalais_darzs.