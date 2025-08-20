Baltijas balss logotype
Соцсети бурлят: латышские дети общаются на английском на детских площадках 4 1861

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2025
press.lv
Соцсети бурлят: латышские дети общаются на английском на детских площадках

В латвийском сегменте социальных сетей снова разгорелась дискуссия о языковых привычках детей. Родители всё чаще замечают, что на детских площадках и в компании друзей дети разговаривают между собой не на латышском, а на английском языке. Обсуждение началось после публикации пользовательницы @Madry_lv в Threads:

«Знаю, мамы подростков меня сейчас “съедят”, но что происходит? Почему детские площадки полны латышских детей, которые между собой говорят по-английски? Мы боялись, что латышский язык “съест” русский, а теперь надвигается другая крайность», - написала обеспокоенная родительница.

Мнения родителей разделились. Одни признают, что дома строго поддерживают латышский, но за пределами семьи дети выбирают английский. «Моя дочь 9 из 10 книг читает по-английски — даже Шекспира и Хемингуэя. Дома — только латышский, но на улице я этого проконтролировать не могу», — рассказала одна из мам.

Для других это повод для радости. «Моим детям 9 и 4 года, и они тоже часто играют, разговаривая по-английски. Я считаю это отличной возможностью — свободный английский очень пригодится в будущем», — отметила Виктория.

Однако часть родителей видит риски. «Сначала была угроза со стороны русского, теперь английский. В итоге дети не умеют грамотно писать по-латышски. Даже здесь, в дискуссии, видно, что половина фраз — на латышском, половина — на английском», — написала Никола.

Есть и более спокойные голоса. «Мы договорились, что дома говорим только по-латышски. Но иногда я сама прошу детей говорить со мной по-английски — чтобы не забыть. Мне нравится, что они читают книги на английском и обсуждают серьёзные темы», — делится мама.

По мнению других участников обсуждения, поводов для тревоги нет. «Мы в Евросоюзе, и английский открывает молодёжи двери для путешествий и работы в международных компаниях. Латышский язык никуда не исчезнет — это их идентичность. Настоящая проблема была бы, если бы дети массово переключились на русский», — написал пользователь @zalais_darzs.

#английский язык #латышский язык #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • БТ
    Бесс Толковый
    22-го августа

    Дети всегда подражают взрослым и уже с малолетства начинают понимать, что бы скорей удрать отсюда, желательно знать английский.

    9
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    22-го августа

    Английский язык гораздо большем русского, латыши так бежали от медведя что прибежали к Дяде Сэму, он был очень ласков, сначала. Будь как дома путник, я ни в чём не откажу… Но что произошло с индейскими племенами в Новом Свете знают все. США не даёт шанса ни малым народам ни их языкам. Другой подход. Национальные республики в составе РФ со своими языками есть, а есть ли в США штаты с языками коренных народов в качестве второго используемого? Или только резервации где 90% не говорят на языке предков? Так что всё уже закончено к сожалению, два поколения и латышский останется только в этнографическом музее.

    12
    1
  • Д
    Дед
    21-го августа

    А спросите у латышей, а чем русский хуже английского, никто ответить не может, а умные и образованные латыши дают детям и русский и английский. Русский конечно не афишируя и постоянно ругая.

    9
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го августа

    Одни признают, что дома строго поддерживают латышский, -- Однако это вряд-ли поможет. Вам русский был поперёк горла, на так получите ему замену. И вообще, латыши перестаньте жаловаться и канючить, привыкайте к мировым тенденциям.

    33
    1
Читать все комментарии

