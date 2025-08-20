Ученый изучил, что сейчас думают русскоязычные Латвии о войне РФ и Украины

Устойчивая неопределённость в войне между Россией и Украиной усилила неспособность русскоязычных жителей Латвии занять определённую позицию по этим вопросам, заявил в интервью Латвийскому радио ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс, пишет LETA.

Он сослался на проведённые исследователями замеры, которые свидетельствуют о том, что среди латвийских русскоязычных в последнее время снизилась поддержка Украины, но при этом выросла неопределённость — то есть неспособность встать на одну из сторон конфликта. В то же время, по словам исследователя, нельзя утверждать, что среди русскоязычных Латвии усилилась уверенность в том, что стоит поддерживать распространяемые Кремлём нарративы.

О том, что среди русскоязычного населения Латвии не растёт вызывающая поддержка российской агрессии против Украины, свидетельствует и проведённый Службой государственной безопасности анализ. Однако, как отметил Капранс, на сегодняшний день большая часть русскоязычных Латвии по вопросу войны России против Украины заняла нейтральную позицию — они не поддерживают ни Россию, ни Украину.

Из этого он сделал вывод, что устойчивая неопределённость в этом конфликте усиливает неспособность русскоязычных Латвии занять чью-либо сторону — вместо этого они стараются не вникать в суть конфликта и живут с мнимым равнодушием ко всему, что с ним связано.

В то же время исследователь подчеркнул, что "температура" этнических отношений в Латвии ни в коем случае не снизилась.

По мнению Капранса, латвийское общественное мнение движется в сторону того, что русскоязычные жители Латвии должны демонстрировать лояльность и в вопросе российско-украинской войны, однако в стране при этом не наблюдается выраженных признаков этнического конфликта.

Касаясь поднятого вице-мэром Риги Эдвардом Ратниексом (Национальное объединение) вопроса о страхе перед нелегальными иммигрантами, исследователь ЛУ сделал вывод, что это могут быть субъективные ощущения и наблюдения политика, на которых не следует основывать планирование государственной политики.

По словам Капранса, данные социологических исследований показывают, что в латвийском обществе в последнее время не увеличился страх перед нелегальными иммигрантами.