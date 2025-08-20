Baltijas balss logotype
Ученый изучил, что сейчас думают русскоязычные Латвии о войне РФ и Украины

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2025
BB.LV
Ученый изучил, что сейчас думают русскоязычные Латвии о войне РФ и Украины
ФОТО: dreamstime

Устойчивая неопределённость в войне между Россией и Украиной усилила неспособность русскоязычных жителей Латвии занять определённую позицию по этим вопросам, заявил в интервью Латвийскому радио ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс, пишет LETA.

Он сослался на проведённые исследователями замеры, которые свидетельствуют о том, что среди латвийских русскоязычных в последнее время снизилась поддержка Украины, но при этом выросла неопределённость — то есть неспособность встать на одну из сторон конфликта. В то же время, по словам исследователя, нельзя утверждать, что среди русскоязычных Латвии усилилась уверенность в том, что стоит поддерживать распространяемые Кремлём нарративы.

О том, что среди русскоязычного населения Латвии не растёт вызывающая поддержка российской агрессии против Украины, свидетельствует и проведённый Службой государственной безопасности анализ. Однако, как отметил Капранс, на сегодняшний день большая часть русскоязычных Латвии по вопросу войны России против Украины заняла нейтральную позицию — они не поддерживают ни Россию, ни Украину.

Из этого он сделал вывод, что устойчивая неопределённость в этом конфликте усиливает неспособность русскоязычных Латвии занять чью-либо сторону — вместо этого они стараются не вникать в суть конфликта и живут с мнимым равнодушием ко всему, что с ним связано.

В то же время исследователь подчеркнул, что "температура" этнических отношений в Латвии ни в коем случае не снизилась.

По мнению Капранса, латвийское общественное мнение движется в сторону того, что русскоязычные жители Латвии должны демонстрировать лояльность и в вопросе российско-украинской войны, однако в стране при этом не наблюдается выраженных признаков этнического конфликта.

Касаясь поднятого вице-мэром Риги Эдвардом Ратниексом (Национальное объединение) вопроса о страхе перед нелегальными иммигрантами, исследователь ЛУ сделал вывод, что это могут быть субъективные ощущения и наблюдения политика, на которых не следует основывать планирование государственной политики.

По словам Капранса, данные социологических исследований показывают, что в латвийском обществе в последнее время не увеличился страх перед нелегальными иммигрантами.

#война рф и украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(28)
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    20-го августа

    Зачем вообще спорить с упоротой ватой

    4
    59
  • Мп
    Мимо проходил
    Аня Тейлор-Джой
    20-го августа

    Инфапнтилочка, с тобой и не спорит никто. Просто пытаемся поставить таких, как вы, перед зеркалом, чтобы вы, наконец, увидели свою ущербность. Но вы завязали себе глазки радужными платочками, позатыкали все дырки, кроме рта, фаллоимитаторами, и вещаете какую-то редкостную хрень. А всех несогласных с вами вы готовы преследовать так, что палачи Ежова-Ягоды просто стонут от зависти. "Да какой же, боатие, в вас вселился демон? Это ж ДЕРЬМОкратия, а совсем не ДЕМО"...

    42
    3
  • С
    Сарказм
    Аня Тейлор-Джой
    21-го августа

    Вот то-то ты свое дерьмо тут льешь тоннами и пока никакая берия с ежовым за тобой не пришли. С чего бы? Или ты считаешь себя таким умным, что ни одному кулхацкеру с доступом ко всем логам и данным (каковой есть у спецслужб) тебя не вычислить? Должен тебя огорчить, просто ты и тебе подобные как тот Джо, нахрен никому не сдались. В отличие от той же РФ, где за любое отклонение от официальной линии и даже за неправильный лайк экстремизм с фейками паяют только так, с последующим отъездом лет на 5. Но ты этого в зеркале не видишь, болезный, наверное, зрение плохое, поэтому росиянская демократия тебе вполне норм, а латвийская - прям очень не удовлетворяет

    0
    16
  • Мп
    Мимо проходил
    Аня Тейлор-Джой
    21-го августа

    Дурашка, что ты знаешь о том, за кем и когда приходили? Обожаю таких диванных экспертов, которые свято уверены, что мир крутится исключительно вокруг их куцых мозгов... Знаешь, почему я никогда не комментирую статьи о квантовой физике? Потому что ни фига в ней не понимаю. Но ты же у нас всё знаешь и всё понимаешь, как та кухарка в правительстве. Ладно, вякай дальше, скорбный на голову, стращай. Даже смешно становится от твоего непрерывного голоса - ну прям соседский шпиц...

    13
    1
  • С
    Сарказм
    Аня Тейлор-Джой
    21-го августа

    Дурашка, если б ты комментировал только то, в чем ты понимаешь, тебе не было бы нужды регистрироваться на сайте, ну а воздух в мире был бы куда чище без того словесного мусора, которым ты его засоряешь, на к сожалению.... Храбрая вата, к которой приходят, либо засовывают язык в задницу и сидят тихо под плинтусом, либо ищут лодочку для переправы через Зилупе, так что не изображай из себя пламенного борца, смело строчащего свои глупости наперекор репрессиям "кровавого латвийского режима", такое только у соловьева прокатит.

    0
    7
  • SG
    Sergey Gavrilov
    20-го августа

    Андрей браво! Это точно газетная статья,все правильно и по полочкам. Позор профессору,зря объедает нас дурнее исследования я ещё не видел

    32
    3
  • SG
    Sergey Gavrilov
    20-го августа

    Русские как поддерживали Россию так и поддерживают.просто скажи что поддерживаеш и схлапочеш наказание.зачем русскому поддерживать терроризм? Это доля обарегенов они поддерживали Гитлера,создали Аль-Каида,ИГИЛ,зачем это русским они по-другому воспитаны.а учёному нечем заняца так как в Латвии нет науки

    29
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    20-го августа

    гражданская война -

    HACKERS Breach Ukraine Military; 1.7 MILLION TROOPS Lost so far in War! halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/world-news/hackers-breach-ukraine-military-1-7-million-troops-lost-so-far-in-war

    6
    1
  • А
    Андрей
    20-го августа

    "вместо этого они стараются не вникать в суть конфликта и живут с мнимым равнодушием ко всему, что с ним связано." Интересно, а как он это узнал? Или придумал? Потому что именно таких результатов кому-то надо.
    Кто ему ответит прямо? И по какой причине? Даже если не брать во внимание, что за "непрвавильный ответ" можно угодить за решётку, тема настолько перезрела, что на провокационные вопросы русские перестают отвечать в принципе. Ибо не с кем дискутировать! Даже Арестович, выбравшись за пределы зоны поражения, запел по иному. Не ясно врёт он или вправду так думает, но хотя бы у него логичные концепты всплывают. А тут скукота!!

    "В то же время исследователь подчеркнул, что "температура" этнических отношений в Латвии ни в коем случае не снизилась."

    Русские по этническому составу могут быть очень разные - от славян до монголов или даже негров (все побежали смотреть фильм "Внук Гагарина". похоже, что профессор ничего не понимает ни в сути конфликта на территории Украины/Малороссии/Новороссии/и-т-д-и-т-п, ни в этносах, ни в культурах.

    "По мнению Капранса, латвийское общественное мнение движется в сторону того, что русскоязычные жители Латвии должны демонстрировать лояльность и в вопросе российско-украинской войны, однако в стране при этом не наблюдается выраженных признаков этнического конфликта."

    Кто встретит автора задайте ему вопросы: 1--- "латвийское общественное мнение" - что это за зверь? Кто эти люди, что претендуют на такую должность? А мнение русских/русскоязычных (что не одно и то же) - в это латвийское мнение включаются? Или их априори выносят за скобки, как объект изучения?

    2--- "русскоязычные жители Латвии должны демонстрировать лояльность" А латышскоязычные - не должны? Кому лояльность: Бандере? Или Пушкину? Или Путину? или кому ещё? И почему они должны? Они в долг брали?

    3-- "при этом не наблюдается выраженных признаков этнического конфликта." Да что вы говорите? С Лангой-Бокшей поговори! Украли образование на родном языке и ничего не наблюдается... Не наблюдается - не значит нет. Впрочем для умных людей понятно, что это не этнический конфликт. А конфликт умных и скромных с малограмотными крикунами. Как минимум. Конфликт тех, кто живёт на свои с ворами и жуликами и такими продажными профессорами, которые за небольшой гонорар готовы писать всякую чушь. Устали люди ощущать себя в дурдоме. Не с кем поговорить по человечески!

    82
    3
  • З
    Злой
    20-го августа

    На Колыме где тундра и тайга кругом.......

    12
    2
  • ЕА
    Евгений Агапий
    20-го августа

    есть 3 вида лжи: 1. Ложь. 2. Наглая ложь. 3. Статистика. Этим все сказано. И в отношение этого псевдоанализа тоже. В наше время в такоей "демократической" стране как эта, разве кто-то скажет настоящее мнение, тем более по телефонному опросу? Те, кто не боялся говорить, или в бегах, или под следствием.

    84
    5
  • С
    Сарказм
    20-го августа

    Совки и социология? Г-н ученый, вы не знаете специфики изучаемой популяции. В них уже генетически встроены двоемыслие и фига в кармане: 70 лет они единогласно и горячо поддерживали курс любимой КПСС, затем так же горячо выступали за перестройку, сейчас вот "не определившись". Это в опросах. На практике же они инфантилы с манией величия и будут топить за любого подонка и палача, который им расскажет, что они хорошие, вяликие и героические в соответствии с заветом Бенкендорфа "Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается до будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение". Причем независимо от фактов "на земле". Так что главный вопрос каков процент ваты в популяции, а там все достаточно четко делится по возрастам: в группе 50+ все безнадежно (примерно 90% на 10%), а далее, чем моложе - тем больше адеквата.

    5
    174
  • Д
    Дед
    Сарказм
    20-го августа

    Звиняйте, вата в Вашем понимании, те, кто против дискриминаций и фашизма, а адекваты, это те, кто хочет "кружевные" трусики, или те, кто учит детишек, что два папы это хорошо, а друг, это с которым не в разведку, а в кровать? Тогда мы в Вашей квалификации к вате, бог с ним с названием, лишь бы не в адекваты. Двумыслие и не желание воевать с властью, это разные вещи. Для изменений в Латвии нужен или бюллетень ( избирательный), или автомат, а убивать людей за идею очень многие не готовы, они уже это прошли в 90-е. Каждая революция для людей делает только хуже, а меняются только морды на экранах.

    190
    6
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    20-го августа

    Дед, с чего вы взяли, что за Путина, за агрессивную, захватническую войну, концлагеря, право сильного пеерчерчивать границы и в процессе товрить фактически все упомянутые в Нюрнбергском приговоре военные преступления и преступления против человечности (в частности убивать людей за свои завиральные идеи, а те, кто "против дискриминации" - бурно им аплодируют у экранов ТВ)- это против фашизма? Имхо дело обстоит как раз диаметрально противоположным образом. Что касается кружевных трусов - то это смешная пугалка, которыми одни подонки пугают других невежд, причем, что само смешное - что и те и другие уже настолько престарелы, что им эти самые кружевные трусы только вместо слюнявчика пригодятся. Но вот залезть в койку к другим и рассказать "как надо, а как не надо" - тут они большие мастера.

    6
    108
  • AE
    Al Ekses
    Сарказм
    20-го августа

    Сарказм, прекращай. Все умеют читать разные новости и знают что предшествовало определённым событиям. Всё прекрасно помнят о «чемодан-вокзал» тут и «москаляку на гиляку» там, а так же оскорбления в нашу сторону и смех Зеленского во время серьёзных переговоров. Я понимаю ты из несчастной неньки, сбежал от бусификаторов, но не надо тут рассказывать о вкусе устриц тем, кто их ел. Не было б русофобии, не было б героизации нацистов, не было б заигрываний с нато на исконно русской земле, то ничего бы и дальше не было. Надоел ты уже.

    112
    3
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    20-го августа

    Уху, плавали, знаем. Кстати, Адольф Алоизыч также оправдывал захват Чехословакии: мол, нестерпимо страдают и притесняются немецкие меньшинства в Судетах. И чо? Да и начало песенки ты как-то подзабыл: Крым там наример, с "вежливыми людьми", совершенно непонятно откуда взявшимися, братская помощь опричниками на Майдане, непонятно откуда материализовавшиесяголоворезы Стрелкова-Гиркина, по сути начавшие войну и т.д. И да, тут то вдруг, внязапно, откуда не возьмись, удивительнейшим образом русофобия возникла. Впрочем, у всех сосоедей по кругу она возникала на протяжении веков точно таким же образом. Может, для начала надо перестать быть свиньями с загребущими копытами, охреневшими от собственного воображаемого величия? Глядишь и русофобия с "оскорблениями" как-то уменьшится...

    5
    90
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    20-го августа

    И кстати, вместо того, чтобы устриц жрать, лучше б почитал, что стало с теми самыми немецкими меньшинствами в Чехословакии, Польше и Пруссии, которыми Гитлер прикрывал свою агрессию и которые верещали про "исконно немецкие земли" и кидали зиги в полном восторге от вставания с коленок после войны, как их отблагодарило за это все местное население под чутким рукоовдством товарищей из Москвы. Там, знаешь ли картинки, любой фильм ужасов отдохнет, герр Эйхман от зависти свою шляпу сжрал бы, если б узнал, что так было можно. Так что будь готов.

    3
    66
  • 010725
    010725
    Сарказм
    20-го августа

    В 2003 - третьем году Латвия

    1. напала на Ирак, который:
    • находится за 4 000 километров от ее границ
    • на нападал на Латвию и ее граждан
    1. убила самым зверским образом 1,5 миллиона человек - это как теперешнее население самой Латвии
    2. разграбила национальное культурнре наследие Ирака, которому 3500 тысячи лет - это 400 с лишним сроков существования Латвии

    и после всех этих заходов еще и морализаторством занимается ? однако !

    42
    2
  • Д
    Дед
    Сарказм
    20-го августа

    Я не за Путина, а против латвийского фашизма, и попробовав его на вкус, против украинского фашизма. Мне абсолютно поровну, кто свернет голову фашизму в Латвии. Пока я вижу, что только Путин уважает право человека на другую национальность. Возможно, если Трампу будет выгодно, и он поучаствует, и призовет Латвию к законности и уважении собственной конституции.

    42
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    20-го августа

    Ну тк вы как раз из тех, кто по опросам "сохраняет нейтральность", а на самом деле в каком то бреду углядели "латвийский фашизм", и выдумали "уважение Путиным другой национальности" (три раза ха), то есть по факту вата, одобряющая развязанную войну. ЧТД

    1
    37
  • З
    Злой
    20-го августа

    Нефтепровод Дружба отремонтирон и нефть пошла, респект!

    75
    3
  • З
    Злой
    20-го августа

    Говорят про нейтральную позицию......так ведь нельзя занять свою позицию, поскольку можно занять только сторону украины, за другую сторону просто уголовная статья, поэтому говорить правду в латвии просто нельзя!

    185
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го августа

    "... учёный изучил...". После такого "стихосложения" саму статью можно уже и не читать. ВВ! Вы действительно считаете что русскоязычное население Латвии настолько же тупое как и авторы Ваших статей? Если это так, то грош цена редакторам(если конечно они не хохлы).

    179
    3
  • bt
    bory tschist
    20-го августа

    o чем большинство русскоязычных Латвии сейчас может ещё думать, если – знаменитая шинель уже в их руках, и пора идти домой (!)

    7
    112
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    20-го августа

    Дурашка, мы и так дома - на территории Лифляндской губернии. А вот тебя родные канадские березки явно заждались...

    156
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    20-го августа

    Русскоязычные в Латвии не идиоты - поскольку в этом оплоте демократии могут посадить даже "за невосторженный образ мыслей". Так что не льстите себе, "исследователи"...

    157
    2
  • ТК
    Тото Кутунио
    bory tschist
    20-го августа

    Так бери шинель и вперёд защищать Нэньку! Сцикотно? Ухилянт 😁

    110
    5
  • ВП
    Вася Пупкин
    20-го августа

    "Анализ, проведенный СГБ Латвии..." А опрос проводился в застенках Службы Безо́пасности? Даже не захочешь, а скажешь "правду". И ещё: кто - то считает, что Россия может проиграть? И что через год будет существовать это недоразумение - Латвия?

    103
    9
