Процесс поступления в высшие учебные заведения в нашей семье исследован до мельчайших подробностей, благодаря тому, что абитуриенты-2025, к которым принадлежал и мой младший сын, играли с государством в своеобразную онлайновую лотерею.

Количество соискателей на бюджетные места постоянно прыгало – молодые люди меняли свои приоритеты, ведь некоторые просились сразу на десяток специальностей. Вот что уже нельзя было изменить от слова «совсем» – так это отметок, полученных в заключительный школьный год.

В этом смысле настоящая система приема в вузы существенно безжалостней той, со вступительными экзаменами, которую запомнили навсегда люди старшего поколения. Хотя, вне всякого сомнения, сегодняшний процесс куда более прозрачен...

Латвийский университет: 88 человек на место

Вне всякого сомнения, самый статусный национальный вуз предлагает респектабельные академические программы – это, что называется, априори. Но в историческое здание Латвийского университета, и в стены новейшего кампуса в Торнякалнсе народ поспешил отнюдь не за ученой карьерой. Самый высокий конкурс – 441 заявка на 5 бюджетных мест, имелся по специальности бакалавра «Финансовый менеджмент» на факультете экономики и социальных наук. 285 молодых людей стремились на 5 бюджетных, дневных, академических мест «Бухгалтерия, анализ и аудит». Также 1004 заявки на 31 учебное место наблюдалась по бакалаврской специальности «Управление бизнесом».

Астрономические конкурсы, открывающие дорогу в предпринимательство, только оттеняли умеренное количество соискателей на факультет точных наук и технологий. Судите сами: специальность «Компьютерные науки» покоряли 785 пытливых молодых умов, для которых широкой рукой было открыто 220 бюджетных мест. То есть возможностей для поступления было на порядок больше, чем шансов протиснуться в игольное ушко бизнеса.

Но и в гуманитарной сфере были мощные конкурсы. Так, поразительной была тяга нашей молодежи к экзотике – в ЛУ открылся академический конкурс «Корееведение». Изучать Страну утренней свежести поспешили 92 человека, хотя имелось только 4 места!

РТУ. Тяга к деньгам и к железу

Несмотря на название – Рижский технический университет все-таки пальму первенства по конкурсам также отдал специальностям, сами названия коих как бы гарантировали высокую, быструю прибыль. «Предпринимательская деятельность и управление» на инженерно-экономическом и управленческом факультете обрела 520 абитуриентов на 16 мест. «Логистика предпринимательской деятельности» – 288 на 18. «Управление недвижимым имуществом» – 303 на 30.

Разумеется, высока была конкуренция на всевозможные инженерные специальности. «Компьютерные системы» собрали конкурс 695:109; «Информационные технологии» – 501:115; «Авиационный транспорт» – 296:55; «Инженерная техника, механика и машиностроение» – 196:30; «Химия и химические технологии» – 248:53.

Воистину удивило отсутствие тяги молодежи в океан – в Морскую академию, которая также подчинена РТУ, на бюджетную специальность «Морской транспорт – судовая электроавтоматика» – подали 23 заявки на 30 мест, причем приняли только 9 человек. По направлению «Морской транспорт – управление судном» пожелал выучиться 61 человек на 60 мест, а приняли только 48.

По странным критериям последних лет, Министерство образования и науки позволяет вузам заводить любые программы, даже далеко отходящие от их изначального профиля. И вот в РТУ также введено «Обучение европейским языкам и культуре», причем в... Лиепае! На эту бюджетную специальность бакалавра стремились 60 человек на 25 мест.

В этом году РТУ открыл лишь одну бюджетную специальность «Руководитель строительных работ» в Лиепае, куда на 25 мест поступило 22 заявки, а конкурс выдержало всего 6 человек. Все прочие строительные специальности были платными, краткого курса.

ЛУБТ. Кто подымет сельское хозяйство?

Тройку лидеров хотелось бы завершить нерижским вузом, а славным Латвийским университетом бионаук и технологий. Расположенный в Елгаве, на живописном острове, во дворце постройки зодчего Растрелли научно-образовательный комплекс, вроде бы изначально заточен под агропром. Но и тут результаты конкурсов-2025 показывают чрезвычайный меркантилизм поступающих...

В частности, по специальности «Коммерческая деятельность и руководство предприятием» пожелали учиться 136 человек на 9 мест. Конечно же, конкурса 14 человек на место во времена оные, когда елгавская Сельхозакадемия занималась озимыми, коровками да мелиорацией, и быть не могло. Но сейчас абитуриенты, точнее их семьи, вероятно, предполагают, что, по получении в 20+ лет диплома с упоминанием там терминов «коммерция» или «бизнес», молодые люди сразу же начнут получать немереные тыщи.

Именно поэтому даже тот профиль, по коему в столице были высокие конкурсы, в Елгаве проходит довольно спокойно. Так, с «Компьютерным управлением и компьютерными науками» пожелали подружиться 181 человек на 60 мест. Тройной конкурс всего лишь – в наше время это без фанатизма.

Умеренно выглядят профессиональные специальности бакалавров: «Руководство питанием и гостиницами» - 66:35; «Сельское хозяйство» - 134:60; «Лесопереработка» - 52:20. То есть, молодые люди из провинции все же желают поступать по профилю, который близок реальной жизни — но их рвение в этой связи далеко позади тех, кто рвется через игольное ушко, в предпринимательское сословие.

Естественно, индикаторы кампании по приему в вузы Латвии будут скорректированы уже первой учебной сессией – и в начале 2026 года произойдет радикальный пересмотр как числа студентов, так и их распределения по бюджетным/платным специальностям. Счастливые и наиболее упорные подтвердят уже не выданную авансом, но – заработанную в академических боях стипендию, а неудачники осядут грузом на семейном бюджете.

В любом случае, в Министерстве образования и науки, руководимом Даце Мелбарде («Новое Единство»), уже обратили внимание на проблему отсева – и потому спешно разрабатывают для вузов новую модель финансирования, которая в скором будущем предложит студентам своего рода гибридную модель, смесь бюджетной и платной систем.