«Деньги следуют за учеником» уходит в прошлое: школы ждёт новая модель финансирования

На данный момент высшим приоритетом в сфере образования является внедрение новой модели финансирования школ "Программа в школе", заявил в четверг в интервью TV3 новый директор Департамента образования Министерства образования и науки (МОН) Рудольф Калванс, пишет LETA.

По его словам, документы по этой реформе в настоящее время ещё согласовываются с партнёрами, но осенью их планируется подать на утверждение.

Реформа оплаты труда педагогов была анонсирована ещё в 2023 году с целью устранить неравенство среди учителей, поскольку в существующей модели "Деньги следуют за учеником" повышение зарплаты зависит от числа детей в самоуправлениях.

Новая модель предусматривает, что целевую государственную дотацию на зарплаты педагогов в полном объёме получат те самоуправления, в которых школьная сеть приведена в соответствие с установленными МОН критериями по численности учеников. Минимальное число учащихся в группе классов будет определяться с учётом концепции "оптимального класса", то есть количества учеников в классе в зависимости от местоположения учебного заведения, четырёх групп классов и географии учебного заведения.

Калванс подчеркнул, что только после внедрения "Программы в школе" можно будет приступать к другим реформам, предложенным им ранее, например, пересмотру сети гимназий. По его словам, на данный момент существует "полный стол" актуальных вопросов, поэтому нет смысла начинать ещё одну масштабную реформу.

Говоря о государственных гимназиях, бывший директор Государственной гимназии Сигулды отметил, что необходимо определить цель гимназий — либо это образовательное превосходство, либо дополнительная цель, связанная с внедрением образовательного содержания. Возможно, стоит изменить соотношение между сетью средних школ и гимназий, а также предусмотреть, чтобы обучение во всех гимназиях начиналось только с 10 класса.

Что касается широко обсуждаемой этим летом в Риге доступности средних школ, Калванс не считает это серьёзной проблемой. По его мнению, нет необходимости срочно создавать больше мест в общеобразовательных средних школах, так как в целом мест в среднем образовании достаточно, включая профессиональное образование, которое, кроме того, не является обязательным. Установление ограничительных критериев, по его убеждению, не является решением этой проблемы.