Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Деньги следуют за учеником» уходит в прошлое: школы ждёт новая модель финансирования 2 7934

Наша Латвия
Дата публикации: 21.08.2025
BB.LV
«Деньги следуют за учеником» уходит в прошлое: школы ждёт новая модель финансирования

На данный момент высшим приоритетом в сфере образования является внедрение новой модели финансирования школ "Программа в школе", заявил в четверг в интервью TV3 новый директор Департамента образования Министерства образования и науки (МОН) Рудольф Калванс, пишет LETA.

По его словам, документы по этой реформе в настоящее время ещё согласовываются с партнёрами, но осенью их планируется подать на утверждение.

Реформа оплаты труда педагогов была анонсирована ещё в 2023 году с целью устранить неравенство среди учителей, поскольку в существующей модели "Деньги следуют за учеником" повышение зарплаты зависит от числа детей в самоуправлениях.

Новая модель предусматривает, что целевую государственную дотацию на зарплаты педагогов в полном объёме получат те самоуправления, в которых школьная сеть приведена в соответствие с установленными МОН критериями по численности учеников. Минимальное число учащихся в группе классов будет определяться с учётом концепции "оптимального класса", то есть количества учеников в классе в зависимости от местоположения учебного заведения, четырёх групп классов и географии учебного заведения.

Калванс подчеркнул, что только после внедрения "Программы в школе" можно будет приступать к другим реформам, предложенным им ранее, например, пересмотру сети гимназий. По его словам, на данный момент существует "полный стол" актуальных вопросов, поэтому нет смысла начинать ещё одну масштабную реформу.

Говоря о государственных гимназиях, бывший директор Государственной гимназии Сигулды отметил, что необходимо определить цель гимназий — либо это образовательное превосходство, либо дополнительная цель, связанная с внедрением образовательного содержания. Возможно, стоит изменить соотношение между сетью средних школ и гимназий, а также предусмотреть, чтобы обучение во всех гимназиях начиналось только с 10 класса.

Что касается широко обсуждаемой этим летом в Риге доступности средних школ, Калванс не считает это серьёзной проблемой. По его мнению, нет необходимости срочно создавать больше мест в общеобразовательных средних школах, так как в целом мест в среднем образовании достаточно, включая профессиональное образование, которое, кроме того, не является обязательным. Установление ограничительных критериев, по его убеждению, не является решением этой проблемы.

Читайте нас также:
#образование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
4
2
2
8

Оставить комментарий

(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    21-го августа

    Фуевертят всё, фуевертят... неостановимо...🙄 Как и медицину, с таким же результатом.

    7
    4
  • Д
    Дед
    21-го августа

    Ура! Новая реформа в школе! Каждая новая реформа располовинивает количество школ. Значит школ станет меньше, учеников еще меньше, учителей меньше, рабочих мест и квалифицированных работников еще меньше. Только танцоров все больше и больше в процентном соотношении.

    34
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 230
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 250
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 260
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 512

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 15
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 12
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 19
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 120
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 62
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 68
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 15
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 12
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео