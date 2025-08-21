Baltijas balss logotype
Женщина из Бауски простояла в очереди 12 часов, чтобы получить подарочную карту на 30 евро

Наша Латвия
Дата публикации: 21.08.2025
kasjauns.lv
Женщина из Бауски простояла в очереди 12 часов, чтобы получить подарочную карту на 30 евро

Как сообщают представители сети, на торжественное открытие магазина собралось около 100 человек. Первая покупательница простояла в очереди почти 12 часов, что стало новым рекордом для открытия магазинов Lidl в Латвии.

По традиции первые три покупателя в очереди получили подарочные карты на 30 евро. Жительница Бауски Эмилия, которая заняла очередь уже в 19:52 накануне, рассказала, что планирует потратить карту на покупку фруктов, овощей, хозяйственных товаров и чего-нибудь вкусного.

Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го августа

    С учетом, что вся Бауска - тысяч 10, толпа собралась неописуемая (или неописанная?). А вообще насколько надо нищенствовать, чтобы полсуток давиться за подарочной картой... Здравствуй, латышская демократия!

    21
    1

