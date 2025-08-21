Baltijas balss logotype
IShowSpeed высветил расизм в латвийском обществе – эксперт о визите знаменитости 3 1662

Наша Латвия
Дата публикации: 21.08.2025
BB.LV
IShowSpeed высветил расизм в латвийском обществе – эксперт о визите знаменитости
ФОТО: LETA

Визит интернет-звезды IShowSpeed в Латвию высветил существующий в обществе расизм, прокомментировала директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Иева Егере в подкасте tv3.lv «Piķis un ģēvelis!».

«На мой взгляд, мы сделали всё правильно. При тех обстоятельствах, которые были, сложно было предсказать другой сценарий, ведь мы его не приглашали и ничего не организовывали. Когда узнали, то поняли, что должны предложить какие-то точки остановки, чтобы в его истории, транслируемой в интернете, было хоть какое-то содержание», – сказала Егере.

Глава ЛАИР продолжила: «Памятник Свободы — конечно, я осуждаю, как это всё обернулось, но я понимаю обстоятельства: это были соображения безопасности, по которым нужно было туда подняться, и это никоим образом не было проявлением неуважения. А что это высветило в нашем обществе? К сожалению, то, насколько в нашей стране расизм всё ещё существует. Именно это и было транслировано, и все остальные это увидели. Тогда встаёт вопрос: чему мы учим своих детей».

Как сообщалось ранее, визит интернет-звезды IShowSpeed обошёлся Латвии в 30 тысяч евро. По словам Егере, в ЛАИР пока ещё не получили счёт.

Читайте нас также:
#общество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    23-го августа

    Что это? Кто это? 🙄

    1
    1
  • Д
    Дед
    21-го августа

    А разве только расизм? А национализма разве нет, вы же им гордитесь?

    37
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го августа

    пока ещё не получили счёт. -- Счёт за что, за глумливые кривлянья заезжего обезьяна около памятника Свободы? За то, что залез ногами на балкон с которого выступал 4 Президент Латвии Карлис Улманис?

    44
    5
Читать все комментарии

