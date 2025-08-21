IShowSpeed высветил расизм в латвийском обществе – эксперт о визите знаменитости

«На мой взгляд, мы сделали всё правильно. При тех обстоятельствах, которые были, сложно было предсказать другой сценарий, ведь мы его не приглашали и ничего не организовывали. Когда узнали, то поняли, что должны предложить какие-то точки остановки, чтобы в его истории, транслируемой в интернете, было хоть какое-то содержание», – сказала Егере.

Глава ЛАИР продолжила: «Памятник Свободы — конечно, я осуждаю, как это всё обернулось, но я понимаю обстоятельства: это были соображения безопасности, по которым нужно было туда подняться, и это никоим образом не было проявлением неуважения. А что это высветило в нашем обществе? К сожалению, то, насколько в нашей стране расизм всё ещё существует. Именно это и было транслировано, и все остальные это увидели. Тогда встаёт вопрос: чему мы учим своих детей».

Как сообщалось ранее, визит интернет-звезды IShowSpeed обошёлся Латвии в 30 тысяч евро. По словам Егере, в ЛАИР пока ещё не получили счёт.