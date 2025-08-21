Baltijas balss logotype
Какие плюсы имеет Латвия от войны - исследователь 5 2173

Наша Латвия
Дата публикации: 21.08.2025
Diena.lv
Какие плюсы имеет Латвия от войны - исследователь

Директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс в интервью Diena: «Эти три с половиной долгие военные года по меньшей мере для Балтийских государств означали также десоветизацию и дерусификацию в различных смыслах, особенно здесь я имею в виду отключение от энергосетей России, отказ от российских энергоресурсов, снятие памятников, переименование улиц и укрепление государственного языка».

Однако, что будет, если наступит перемирие на фронте, и Трамп отменит санкции, побуждая Европу делать то же самое? «Если Европейский Союз, что, достаточно вероятно, останется вместе с Украиной, не исключено, что Трамп Европе назначит новые тарифы, он уже сказал, что это самое красивое слово в словаре, и действует с ними по принципу зигзага. В Латвии в следующем году идут выборы в Сейм, и мы можем опять соскользнуть в том направлении, что опять появятся политики, которые начнут говорить о дружбе, о том, что экономические санкции слишком большие».

«Валдис Затлерс съездил с визитом в Россию, - напоминает историю полутора десятков лет назад М.Анджанс, - Если прокрутим картинку назад, в то время происходила также дискуссия, что не надо строить Rail Baltica, что надо строить линию скоростного поезда в Москву». Эксперт указывает, что в нашей стране имеется запрос на «попытку экономизации и прагматизации отношений». «Нельзя исключить, что история себя повторит в этом смысле, но в данный миг, мне кажется, мы дальше от этого чем после вторжения России в Грузию в 2008 году». «И это не история только про Латвию, это выраженней может быть даже во многих других государствах, которым, в отличие от Латвии, есть много меньше чего терять...»

#латвия-россия #война на украине #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • NB
    Nose Bose
    23-го августа

    кому вы теперь после санкций нужны на востоке? Ненадежные партнеры - так будут о вас говорить еще не одно десятилетие :) 450млн ЕС, как оказалось, просто никто в геополитике. А сколько было напыщенности :)

    12
    1
  • MK
    Martin Kim
    22-го августа

    Я лично буду протестовать против России, если она когда-нибудь простит Латвию за осквернение памятника Победе и вернётся к сотрудничеству с Латвией. Некоторые мерзости прощать нельзя.

    16
    1
  • З
    Злой
    22-го августа

    Похоже проект Памятника Освободителям Риги не уничтожен, как знать, может и пригодится ещё, когда переобуваться начнут.

    15
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го августа

    Это очень хороший признак, когда крышка котла захлопывается громче крышки гроба.

    23
    1
  • Д
    Дед
    21-го августа

    Плюсы только в ценах на топливо, эл-во, продукты. Плюсы в налогах, очередях на врачей. уехавших на заработки, безработице и долгах Латвии.

    115
    3
Читать все комментарии

