Не стать вам колбасками: африканская чума свиней подкралась к Риге 1 590

Наша Латвия
Дата публикации: 21.08.2025
LETA
Не стать вам колбасками: африканская чума свиней подкралась к Риге

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) в Бабитской волости Марупского края констатировала вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на ферме с 65 свиньями, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

На ферме проводятся мероприятия по контролю и сдерживанию заболевания, а также ведется эпидемиологическое расследование.

Чтобы устранить очаг вспышки и не допустить дальнейшего распространения болезни, все содержащиеся в птичнике свиньи будут ликвидированы.

Вокруг пораженной АЧС фермы установлена карантинная зона. ПВС усилит на фермах на этой территории проверки состояния здоровья свиней и соблюдения требований биобезопасности. Запрещается перемещение свиней с фермы на ферму, а также вывоз свиней и свинины за пределы этой территории.

ПВД напоминает, что единственный способ защитить домашних свиней от заражения вирусом - это обеспечить строгую биобезопасность на ферме.

Таким образом, в этом году в Латвии зарегистрировано уже пять вспышек АЧС на фермах домашних свиней.

Как сообщалось, первая в этом году вспышка АЧС среди домашних свиней в Латвии была обнаружена на ферме с 36 свиньями в Джукстской волости Тукумского края в начале мая, затем в начале июля - на ферме с шестью свиньями в Глудской волости Елгавского края, а в конце июля - в Росме Иецавской волости Баускского края, где содержались 55 свиней. В августе этого года вспышка АЧС была констатирована на ферме ООО "Nygaard International" в Гибульской волости Талсинского края, где содержались 4900 свиней.

В популяции кабанов в этом году зарегистрировано 959 случаев АЧС в 26 краях.

С июня 2014 года, когда в Латвии впервые была зарегистрирована АЧС, вирус был выявлен у 10 670 кабанов.

Оставить комментарий

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    22-го августа

    Опасно ли есть зараженное мясо уничтоженных свиней, никто не пишет.На всякий случай надо переходить на куриное.Скоро все фермы будут уничтожены

    4
    1

