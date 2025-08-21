Российская журналистка: почему латыши всегда «на мрачняке»?

-Я уже привыкла к тому, что латыши всегда на мрачняке, пишет в Фейсбуке Божена Рынска, российский публицист, ныне проживающая в Латвии.

Она уточняет: "Мне от них жарких объятий не нужно. Мне нужно, чтобы они в воскресенье не сверлили. Говно за собаками убирали. И мусор не бросали в лесу. Тут мы сходимся, — им от меня нужно все то же самое. Но для меню сюрприз, что латыши кажутся неприветливыми даже немцам. Немецкой журналистке, проехавшей всю Польшу и Балтию на поездах, показалось, что только латыши молчат в поезде нарочно. Демонстративно".

Дальше Божена Рынска поясняет, откуда пошла тема (на своей странице в телеграме):

-Немецкой журналистке, которая ехала на поездах из Берлина по странам Балтии показалось, что латыши не просто молчат в поезде, а молчат демонстративно. Нарочно.

Моим американским гостям точно также казалось вначале. Что латыши молчат с ними нарочно. Что официанты ненавидят их personally. Что кассиры хотят, чтобы они поскорее убирались из их страны. И что у всех латышей на лбу написано: дохлебывай и уё...вай. (На самом деле, конечно, нет).

Да, это национальная черта — ходить с выражением лица, будто у них хронический запор. Просто латыши твердо знают, что жизнь ничем хорошим не заканчивается.

И как по мне, так лучше уж пусть пассажиры демонстративно молчат, чем говорят по громкой связи.