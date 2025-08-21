Baltijas balss logotype
Российская журналистка: почему латыши всегда «на мрачняке»?

Наша Латвия
Дата публикации: 21.08.2025
press.lv
Российская журналистка: почему латыши всегда «на мрачняке»?

-Я уже привыкла к тому, что латыши всегда на мрачняке, пишет в Фейсбуке Божена Рынска, российский публицист, ныне проживающая в Латвии.

Она уточняет: "Мне от них жарких объятий не нужно. Мне нужно, чтобы они в воскресенье не сверлили. Говно за собаками убирали. И мусор не бросали в лесу. Тут мы сходимся, — им от меня нужно все то же самое. Но для меню сюрприз, что латыши кажутся неприветливыми даже немцам. Немецкой журналистке, проехавшей всю Польшу и Балтию на поездах, показалось, что только латыши молчат в поезде нарочно. Демонстративно".

Дальше Божена Рынска поясняет, откуда пошла тема (на своей странице в телеграме):

-Немецкой журналистке, которая ехала на поездах из Берлина по странам Балтии показалось, что латыши не просто молчат в поезде, а молчат демонстративно. Нарочно.

Моим американским гостям точно также казалось вначале. Что латыши молчат с ними нарочно. Что официанты ненавидят их personally. Что кассиры хотят, чтобы они поскорее убирались из их страны. И что у всех латышей на лбу написано: дохлебывай и уё...вай. (На самом деле, конечно, нет).

Да, это национальная черта — ходить с выражением лица, будто у них хронический запор. Просто латыши твердо знают, что жизнь ничем хорошим не заканчивается.

И как по мне, так лучше уж пусть пассажиры демонстративно молчат, чем говорят по громкой связи.

#латвия #мнения
Оставить комментарий

(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го августа

    Если девушка знает себе цену, значит она не раз её называла.

    13
    1
  • 21-го августа

    Рупор бытовой проституции (с) опять подала голос. Журналисты, может пора уже перестать обращать хоть какое-то внимание на мнение ничего не значащего человека? Она ж на самом деле уже никто. Просто грязноротый человек, каких тьма.

    43
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го августа

    Если эта ушибленная шлагбаумом женщинка - "журналист и публицист", то я Папа римский. Ну или балерина (с моим пузом - архиэстетичное зрелище).

    64
    4
  • Д
    Дед
    21-го августа

    У латышей всемирная боль, а она прожив в Латвии такое время, все удивляется. их Там, когда то их оккупировали, но почему то за это они проголосовали сами, и вот у них боль. Думу думают, как же так получилось.

    63
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    21-го августа

    Возрастает год от года Боль латышского народа. Говорят, что эту боль Лечит только алкоголь...

    47
    4
  • ID
    Irina Dubova
    21-го августа

    У г-жи Рынской базарное воспитание. Могла бы обойтись без абсценной лексики. Вообще женщине в ее почтенном возрасте надо быть скромнее

    50
    4
Читать все комментарии

Видео