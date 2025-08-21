Baltijas balss logotype
В Латвии начнут штрафовать местных жителей с «неправильными» паспортами РФ

Наша Латвия
Дата публикации: 21.08.2025
BB.LV
В Латвии начнут штрафовать местных жителей с «неправильными» паспортами РФ
ФОТО: dreamstime

«С 15 июля вступило в силу постановление, согласно которому для въезда Латвию будут признаваться действительными только паспорта граждан РФ с биометрическими данными.

У меня российское гражданство, в Латвии проживаю на основании постоянного вида на жительство. Свой паспорт я получила в сентябре 2022 года.

Мои вопросы:

  1. Как понять, какой у меня паспорт – с биометрическими данными или нет?

  2. Что будет, если паспорт без биометрических данных и его не поменять?

  3. Относится ли постановление ко всем российским гражданам, в том числе и к тем, кто проживает в Латвии постоянно?

  4. Это только латвийское «ноу-хау» или в других странах такое требование тоже введено? Читательница bb.lv»

Согласно разъяснению Управления гражданства и миграции, которое получил портал bb.lv, речь идет о паспортах Российской Федерации, которые выдает посольство России. Данная норма относится ко всем лицам, имеющим гражданство России – в том числе к тем, которые живут в Латвии постоянно, без возрастных ограничений.

Паспорта граждан Российской Федерации без биометрических данных не могут использоваться как действительные документы для въезда и пребывания в Латвии, для подачи заявления на получение визы, для оформления вида на жительство и т. д.

Важный момент: до 15 января 2026 года предусмотрен переходный период, в течение которого граждане России с выданными Латвией долгосрочными визами и видами на жительство смогут продолжать въезд и пребывание в стране. Чтобы иметь возможность находиться в Латвии и после этой даты, необходимо до 15 января 2026 года заменить прежний паспорт на новый – с биометрическими данными.

Таким образом, граждане России с видами на жительство, выданными в Латвии до 15 июля 2025 года, и не имеющие биометрический паспорт, смогут пребывать в Латвии до 15 января 2026 года. После этой даты продолжение пребывания будет возможно только при наличии паспорта с биометрическими данными.

В настоящее время, помимо Латвии, паспорта РФ без биометрических данных также не признают Дания, Чехия, Франция, Эстония, Литва. В других странах ЕС возможность принятия аналогичного решения находится в стадии рассмотрения; актуальную информацию можно проверить на сайте.

Нарушение закона

Также важно отметить, что после замены паспорта на биометрический менять вид на жительство не потребуется, если персональные данные (ФИО, дата рождения) остаются прежними. Повторная регистрация ВНЖ до 15 января 2026 года возможна и с паспортом без биометрии, однако после окончания переходного периода для продления понадобится паспорт с биометрическими данными.

Если после окончания переходного периода у гражданина России, находящегося в Латвии, не будет действующего паспорта РФ (то есть биометрического), это будет нарушением Закона об иммиграции ЛР, поскольку закон требует наличия не только визы или ВНЖ, но и действительного документа, удостоверяющего личность. **За отсутствие такого документа может быть наложен административный штраф. **

Простой и биометрический: в чем разница?

  • Паспорт РФ нового образца (биометрический): срок действия – 10 лет; обязательное снятие отпечатков пальцев; фото на документ делает сотрудник МВД (посольства); количество страниц – 46; нельзя внести информацию о детях.

  • Паспорт старого образца: срок действия – 5 лет; снятие отпечатков пальцев не нужно; количество страниц – 36; можно внести информацию о детях до 14 лет.

С порядком оформления биометрического паспорта в Латвии можно ознакомиться на сайте посольства Российской Федерации в Латвийской Республике.

Кстати, стоимость нового паспорта составляет 90 долларов США. Так что платить придется по любому: либо России - за паспорт, либо Латвии - штраф.

#спрашиваете - отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го августа

    Это оно конечно, следует использовать любую возможность для наложения штрафа.

    116
    6

