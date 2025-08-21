Baltijas balss logotype
Наша Латвия
Дата публикации: 21.08.2025
«В Риге бы упали со стульев: сколько платят за ту же работу в регионах» - латвийцы

В латвийском сегменте Threads разгорелась оживлённая дискуссия о зарплатах в регионах и Риге. Поводом стало объявление о вакансиях в сфере PR и маркетинга, где предлагались 1200–2000 евро «грязными», что вызвало у многих пользователей недоумение и возмущение.

"Время от времени мне попадается какое-нибудь объявление в моей сфере или близкой к ней — коммуникации, реклама, маркетинг, PR. Месяц назад концертный зал в Цесисе искал руководителя отдела маркетинга. Зарплата? 1350 евро брутто. Недавно появилась вакансия PR-специалиста в самоуправлении Лимбажского края — 1200 евро брутто. Сегодня всплыла вакансия руководителя Научного центра в Цесисе — 2000 евро брутто. И это ещё без упоминания о множестве требований и богатого опыта, который предъявляется кандидатам. Каково ваше мнение о зарплатах в регионах? Отличаются ли они? Почему?" - начала дискуссию Дарта Раса.

Мнения комментаторов разделились. Одни утверждают, что «разницы почти нет»: «Иногда даже вне Риги зарплаты нормальнее, чем в столице, особенно если речь идёт о госструктурах», — отмечает Beatekrischa.

Другие уверены в обратном: «Конечно, отличаются. Но почему — непонятно, ведь цены на продукты везде одинаковые, а аренда в больших городах уже давно не дешевле, чем в Риге», — пишет Laima. Ей вторит Agnese: «В Цесисе цены на аренду почти выше, чем в Риге».

Некоторые признаются, что сравнивая зарплаты и расходы, приходят в отчаяние: «Чувство, что зарабатываю слишком мало, но если смотреть на то, что предлагают в вакансиях, — это вообще катастрофа. Реально ли нормально жить, имея на руки чуть больше тысячи?» — спрашивает ceasarrr_the_cat.

«Заманчиво только для студентов»

Наиболее популярным оказался комментарий Ilze: «С такими зарплатами они могут рассчитывать только на студента первого курса». Другие уточняют: требования в вакансиях слишком высокие, чтобы их мог выполнить новичок, а зарплата явно не соответствует ожиданиям.

Инта напоминает, что по исследованиям, при переезде из региона в столицу доходы обычно увеличиваются минимум на 20%. Однако в Цесисе вакансии всё равно быстро закрываются, даже при скромных предложениях.

«В регионах понимают, что выбор небольшой и работа нужна. Поэтому и берут людей даже за низкие зарплаты. Печально», — резюмирует Darta.

Шок для рижан

«Люди в Риге массово падали бы со стульев, если бы узнали, сколько платят за ту же работу в регионах», — считает Zuzeenc. Ieva добавляет: дело не столько в регионах, сколько в том, что государственный сектор традиционно предлагает очень низкие зарплаты — будь то культура, музеи или библиотеки.

Некоторые напоминают, что уровень доходов зависит от экономической зоны, роста, количества жителей и туристов. «У знакомой отказались утвердить проект просто потому, что в регионе нет экономического роста», — делится Ligabrugе.

«Зарплаты как 15 лет назад»

«Даже бухгалтеру предлагают 1100–2000 евро. Это смешно, учитывая, какая ответственность лежит на этих людях», — возмущается Bmooontha.

«В маркетинге и PR с такими зарплатами работали 10–15 лет назад», — пишет Лига.

Другие добавляют: большинство вакансий с зарплатами около 1200 евро брутто, что даёт лишь около 900 «на руки». «Работодатели уверяют, что это выше минималки, но на деле жить на такие деньги сложно», — пишет Daniela.

В обсуждении почти никто не верит в адекватность предлагаемых зарплат. Многие признаются, что работают на нескольких работах, чтобы свести концы с концами. Другие же отмечают: парадокс в том, что цены на продукты и аренду давно сравнялись с рижскими, а зарплаты в регионах — будто «замёрзли» в прошлом десятилетии.

  • A
    Anim
    21-го августа

    Что характерно - зряплатами возмущены не сантехники, сварщики или электрики, а "руководители", "маркетологи" и "PRщики".

    Скорее бы уже давно обещанные pastalas...

    52
    4
  • Д
    Дед
    21-го августа

    Чем больше безработица, тем ниже зарплаты. В Риге безработица ниже, а в регионах почти половина желающих работать безработные или в англиях.

    53
    1

