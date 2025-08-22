Пенсии в Латвии вырастут: кого ждёт прибавка почти на 50 евро

1 октября этого года будут проиндексированы пенсии или их части, не превышающие 1488 евро, в зависимости от трудового стажа увеличив их от 6,35% до 7,87%, сообщили в пятницу на пресс-конференции представители Министерства благосостояния, пишет LETA.

При индексации пенсий по возрасту будут применяться разные коэффициенты в зависимости от накопленного страхового стажа. Чем больше стаж, тем большее увеличение пенсии можно ожидать. Для людей со стажем до 29 лет коэффициент составит 1,0635 (то есть рост на 6,35%), для стажа от 30 до 39 лет — 1,0686, от 40 до 44 лет — 1,0737, а при стаже от 45 лет и более — 1,0787.

Например, если назначенная пенсия составляет 600 евро, пенсионер со стажем до 29 лет получит на 38,10 евро больше, со стажем от 30 до 39 лет — на 41,16 евро, со стажем от 40 до 44 лет — на 44,22 евро, а при стаже более 45 лет — на 47,22 евро больше.

Размер доплаты за стаж до 31 декабря 1995 года в 2025 году составит 2,58 евро за каждый год стажа, если пенсия была назначена до 31 декабря 1996 года. Если пенсия назначена после этой даты — 1,72 евро за год стажа.

Для остальных государственных пенсий и страховых выплат, а также для расчёта доплат к пенсиям по возрасту и инвалидности за страховой стаж до конца 1995 года будет применяться фактический индекс потребительских цен и 50% от реального прироста суммы зарплат, с которых производились страховые взносы. Это означает, что будет применён коэффициент 1,0635.

При индексации доплат этот коэффициент применят к размерам доплат в 1,62 евро и 2,43 евро за каждый год стажа до 31 декабря 1995 года. Таким образом, те, кто ранее получал 1,62 евро, будут получать 1,72 евро, а те, кто получал 2,43 евро — будут получать 2,58 евро.

Например, пенсионер с назначенной пенсией в размере 610 евро, со стажем 45 лет и доплатой 40,5 евро за 25 лет стажа до 1995 года, с 1 октября будет получать пенсию в размере 658 евро и доплату в размере 43 евро.

Пенсии и выплаты, превышающие 1488 евро, будут индексироваться только до этой суммы — часть сверх неё индексироваться не будет. Конкретное увеличение суммы будет зависеть от размера пенсии и применяемого коэффициента.

Исключения предусмотрены для политически репрессированных лиц, людей с инвалидностью I группы, а также участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В отличие от предыдущих лет, в 2025 году пенсии в полном объёме проиндексируют также тем, кто получил пенсию до достижения установленного законом пенсионного возраста в связи с уходом за ребёнком с инвалидностью или за пятью и более детьми.

Индексации подлежат пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также выплаты, назначенные или пересчитанные до 30 сентября 2025 года.

Одновременно будет увеличен необлагаемый налогом минимум пенсии — с 500 до 1000 евро. Министерство благосостояния обращает внимание, что с общей суммы пенсии и доплаты может удерживаться подоходный налог, что уменьшает фактическую сумму «на руки».

Как заявил на пресс-конференции министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК), ощутимая индексация проводится из-за роста цен на продукты питания и потребительских цен.

"К сожалению, цены в магазинах выше, чем компенсирует индексация", — добавил он.

По его словам, в этой индексации важен "аспект справедливости" — тем, у кого более продолжительный трудовой стаж, применяется более высокий коэффициент. Это означает, что те, кто дольше делал соцвзносы, получат большее увеличение пенсии. Такой подход, по мнению Минблага, позволяет сбалансировать принципы солидарности и заслуг.

Министр отметил, что индексация — в компетенции Минблага, однако задача правительства — снизить цены на продукты в магазинах.

Как уже сообщалось, в соответствии с законом "О государственных пенсиях", 1 октября состоится ежегодная индексация, в ходе которой будет пересмотрен размер государственной пенсии или её части, не превышающей среднюю годовую заработную плату, с которой уплачивались страховые взносы, с учётом фактического индекса потребительских цен и части реального прироста страховых взносов.