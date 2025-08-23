Baltijas balss logotype
«Хотят нагло втиснуться в латышскую нацию»! - Ланга о русских, называющих себя латышами 22 11169

Наша Латвия
Дата публикации: 23.08.2025
соцсети
«Хотят нагло втиснуться в латышскую нацию»! - Ланга о русских, называющих себя латышами

В Латвии гражданство и национальность обозначаются по-разному. Ушаков снова вводит вас в заблуждение! Он не латыш, а гражданин Латвии. - Пишет у себя в Фейсбуке депутат Рижской думы и муза дерусификации Лиана ланга.

"Почему такие русские, в том числе режиссер Токалов, так настойчиво хотят называть себя латышами? Потому что хотят нагло втиснуться в латышскую нацию"! - Обличает она. И объясняет для тех, кто мечтает стать латышом высшей пробы:

"Напомню, что для того, чтобы быть латышом, необходимо иметь латышских предков в двух предыдущих поколениях по отцовской и/или материнской линии. Если среди предков нет латышей, то в паспорте нельзя указать национальность «латыш». Национальность не выбирается. Если человек из смешанной семьи, то в паспорте PMLP можно выбрать, к какой национальности официально принадлежить.

В комментариях было хорошее напоминание — гражданство можно лишить, а национальность нельзя — она на всю жизнь и неотъемлема".

Другому своему русскоязычному коллеге по думе Лиана втолковывает: А также, пожалуйста, называйте себя «гражданином Латвии», а не «латыш» — это некорректно! Национальность — это не плод частных фантазий! В Латвии гражданство и национальность не являются и не будут синонимами! Не пытайтесь втиснуться в государственную нацию, это невозможно!

Оставить комментарий

(22)
  • lo gos
    lo gos
    24-го августа

    цыганская морда ланга-швабра

    22
    1
  • AS
    Antons Sobakins
    24-го августа

    Мне вот интересно если потомок шведов, с днк шведа истино верит что он латыш и его язык общения и фамилия латышская, то будет ли он латышем? И наоборот если русскоязычный с латышским днк Н1Ц1 захочет стать в паспорте латышем то он несможет. Кто же тогда из этих двух людей живёт на земле своих предков? А это реально правда, у меня днк латыша, но меня считают приезжим 😶

    10
    1
  • AS
    Antons Sobakins
    24-го августа

    Я по днк латыш а по фамилии и языку общения русский, а вот вопрос кто она, не Якутка ли?😁

    11
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го августа

    не пора ли эту бешенную хутор бабу обратно в Дурку?

    43
    1
  • A
    Anim
    24-го августа

    Успокойся уде.. Ниодин адекватный человек не захочет в это ни втиснуться, ни даже вступить.

    112
    3
  • З
    Злой
    Anim
    24-го августа

    Полно таких, они обычно полицаями становятся в военное время

    22
    1
  • A
    Aleks
    24-го августа

    Притом R пишет в Делфи и на бб.лв,поэтому то фамилия известна,но он же трусливый шакал,боится ее назвать публично ,а я до его уровня не опущусь,но помню..,👽🔯 Кстати,фамилия моей бабушки Моисеева,так что запомни это поц.👽

    14
    11
  • A
    Aleks
    24-го августа

    Объявился еврейский фашист R., ,Мало вас повешали после войны?! Так ещё ж и трусливый как шакал,а хочет казаться волком.🔯👽

    7
    15
  • ks
    kokorins sergejs
    24-го августа

    Вот.такие.умные.люди.дорвались.до.власти.какая.тут.экономика.здравохранение.образование.это.уродство.в.выборе.депутатов.

    48
    0
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    24-го августа

    США многонациональная страна, но независимо от национальности все - американцы, такая же история я Швейцарии и других странах. В России 160 национальностей и они не русские, они россияне. И в латышскую нацию втиснулась именно Ланга, а жители Латвии других национальностей (белорусы, поляки, русские и др.) - латвийцы и они совсем не желают втискиваться в латышскую нацию.

    123
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Olga Zakarauskiene
    24-го августа

    Никогда русский старообрядец не станет латышом, нам это просто не нужно. Жили мои предки на этой территории 350 лет, когда и Латвии никакой не было - русскими людьми, сохраняя веру и будем жить всегда.

    86
    1
  • П
    Процион
    24-го августа

    Латыши! Кого вы избрали в Рижскую Думу? Вы что, ненормальные?

    153
    2
  • VV
    Vladlat Vladlat
    Процион
    25-го августа

    А разве они выбирали? Вы хоть посмотрите какой скандал был по этому поводу? Американка даже получила за это нехилую сумму...

    0
    0
  • A
    Aleks
    23-го августа

    Юдин,Буров,Книгин-это русские?!Могу таких же латышей перечислить массу, начиная аж с 1991 года😀😎

    75
    4
  • R
    R.
    Aleks
    23-го августа

    А Aleks, в миру Александр Драпеко -это русский ? Фамилия Драпеко происходит, предположительно, от украинского слова "драбина" (или "драпина"), что означает "тряпка", "лоскут", "вещество для протирки".

    45
    7
  • VV
    Vladlat Vladlat
    23-го августа

    Так Шланга вообще то якутка по деду... Хотя в Латвии возможно всё: гляньте что хотя бы Силиня вытворяет (Злые языки утверждают что та пишет автобиогрофический парнографический роман "В постеле с Клопом")...

    107
    7
  • ТК
    Тото Кутунио
    23-го августа

    Пойдём дальше. Запретим называться латышами и полукровкам. Что скажешь Ланга?

    173
    2
  • Е
    Ехидный
    23-го августа

    если икать латешей по Ланге , то их не больше сотни наберется !!!предки в двух поклениях латыши - как у нацистов при вступении в СС !!! ей первой придется пятую графу поменять !!!!

    157
    2
  • З
    Злой
    23-го августа

    Ты, дура, страшная свой Родник вспомни лучше как на русском писала!

    140
    1
  • З
    Злой
    23-го августа

    Нелпу- сейчас в эфире Эх, разгуляй..

    25
    2
  • DD
    Diavolo Diavolo
    23-го августа

    Ну ты же воткнулась,старая карга.

    133
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го августа

    В этом вопросе ничего невозможного нет, ведь как-то шланга втиснулась.

    168
    1
Читать все комментарии

