«Хотят нагло втиснуться в латышскую нацию»! - Ланга о русских, называющих себя латышами

В Латвии гражданство и национальность обозначаются по-разному. Ушаков снова вводит вас в заблуждение! Он не латыш, а гражданин Латвии. - Пишет у себя в Фейсбуке депутат Рижской думы и муза дерусификации Лиана ланга.

"Почему такие русские, в том числе режиссер Токалов, так настойчиво хотят называть себя латышами? Потому что хотят нагло втиснуться в латышскую нацию"! - Обличает она. И объясняет для тех, кто мечтает стать латышом высшей пробы:

"Напомню, что для того, чтобы быть латышом, необходимо иметь латышских предков в двух предыдущих поколениях по отцовской и/или материнской линии. Если среди предков нет латышей, то в паспорте нельзя указать национальность «латыш». Национальность не выбирается. Если человек из смешанной семьи, то в паспорте PMLP можно выбрать, к какой национальности официально принадлежить.

В комментариях было хорошее напоминание — гражданство можно лишить, а национальность нельзя — она на всю жизнь и неотъемлема".

Другому своему русскоязычному коллеге по думе Лиана втолковывает: А также, пожалуйста, называйте себя «гражданином Латвии», а не «латыш» — это некорректно! Национальность — это не плод частных фантазий! В Латвии гражданство и национальность не являются и не будут синонимами! Не пытайтесь втиснуться в государственную нацию, это невозможно!