Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Оказалось, что деревянные перроны на Центральном вокзале - на целых пять лет 1 2735

Наша Латвия
Дата публикации: 24.08.2025
press.lv
Оказалось, что деревянные перроны на Центральном вокзале - на целых пять лет

Пассажиров поездов удивляют новые перроны, установленные на Центральном вокзале в Риге: это возвышения из деревянных досок, сделанные для того, чтобы облегчить посадку в новые электрички. Особенно удивлены родители маленьких детей, которым и так неудобно добираться к поездам. Latvijas dzelzceļš поясняет, что эти временные платформы будут здесь стоять как минимум 5 лет, сообщает TV3 Ziņas.

Когда идёшь к поезду, открывается непривычное зрелище, которое не совсем сочетается с новыми поездами: деревянный пандус, перила, которые, впрочем, хорошо сработаны - заноз в руках не должно быть. А дальше - весь перрон деревянный. Это вызывает у людей вопрос: постоянное это решение или лишь временное?

В Latvijas dzelzceļš решили так сделать, поскольку проект Rail Baltica застопорился, а в связи с этим был заморожен и проект по сооружению постоянного возвышения. Южная часть вокзала должна была быть открыта ещё в конце 2023 года. Поскольку неизвестно, насколько перерыв в строительстве затянется, в Latvijas dzelzceļš нашли выход - установить деревянные платформы.

"Учитывая, что проект Rail Baltica в срок не укладывается и на данный момент неясно, когда станут доступны новые перроны, в Latvijas dzelzceļš решили установить временные сооружения. Понятие "временные" здесь условное - срок эксплуатации может длиться 5 лет. Они достаточно надёжные, а самое главное - обеспечивают посадку в новые электропоезда", - рассказала пресс-секретарь Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците.

Строительство одной платформы занимает две недели, к концу года деревянные перроны появятся на 16 станциях и остановочных пунктах. Они крепятся на бетонные блоки.

На вопрос корреспондента TV3, почему нельзя сразу установить платформы из бетона, был дан ответ: "Конечно, значительно дороже, быстрее процесс согласования, быстрее ведутся строительные работы, своими силами, а не закупка у сторонних строителей. Быстрее и дешевле. 16 мест стоят примерно миллион, и эти расходы покрываются из бюджета Latvijas dzelzceļš".

В соцсетях наблюдается ворчание по поводу перронов и сомнения, соответствуют ли те современным требованиям, но на месте люди не слишком волнуются по этому поводу. Доски уложены совсем недавно, ещё не изношены, вполне стабильны.

А что думают по этому поводу туристы? Семье с маленькими детьми аж из Аргентины, с которой пообщалась съёмочная группа TV3 Ziņas, железнодорожная инфраструктура Риги вовсе не нравится.

"Сюда очень трудно добраться с коляской. Нет знаков, мы ушли в другую сторону, пришлось снова идти по лестнице. Впрочем, это лучше, чем разрушенный асфальт", - поделился впечатлениями Хосе.

Открытым остаётся вопрос, как дощатый пол выдержит такое множество людей. К тому же уже сейчас между досками виднеются щели, которые со временем явно углубятся и расширятся. Хорошо хоть, что замена доски делается быстрее, чем заделка ямы на асфальте.

Читайте нас также:
#строительство #вокзал
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
17
2
4
3
1
4

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    24-го августа

    нет ничего более постоянного чем временное !!! Rail Baltic не будет построен никогда ,значит и деревянные пероны навсегда !!!!

    53
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 234
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 252
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 263
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 515

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 38
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 22
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 15
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 26
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 131
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 65
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 38
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 22
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 15

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео