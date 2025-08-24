В честь Дня Независимости Украины в воскресенье днем в Риге сотни людей приняли участие в марше поддержки «Дорога подсолнухов», а также участвовали в концертах.

Объединенный латвийско-украинский хор исполнил гимны Украины и Латвии. Затем к участникам обратились спикер Сейма Даига Миеpиня, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, мэр Риги Виестурс Клейнбергс и другие официальные лица.

В своей речи Миеpиня выразила уверенность, что украинский народ сможет освободиться «от когтей врага и отмечать свою свободу каждый день». Глава парламента отметила, что Латвия видит Украину в ближайшем будущем полноправным членом ЕС. Она похвалила реформы, проводимые в управлении Украины.

Посол Куцевол в своей речи сказал, что у украинцев сегодня есть лишь одна мечта — земля, свободная от врага, и для этого делается всё возможное.

Клейнбергс признался, что это для него самая трудная речь с момента вступления в должность мэра Риги, и отметил, что рад небольшому дождю, так как он помогает скрыть эмоции.

Тем временем в крупнейшем заведении общепита Латвии «Lido» прошли выступления украинцев, проживающих в разных городах Латвии.

Отметим, что на конец июня в Латвии проживало 47 035 беженцев из Украины.