В Риге песнями и танцами отметили День независимости Украины

Наша Латвия
Дата публикации: 24.08.2025
BB.LV

В честь Дня Независимости Украины в воскресенье днем в Риге сотни людей приняли участие в марше поддержки «Дорога подсолнухов», а также участвовали в концертах.

Объединенный латвийско-украинский хор исполнил гимны Украины и Латвии. Затем к участникам обратились спикер Сейма Даига Миеpиня, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, мэр Риги Виестурс Клейнбергс и другие официальные лица.

В своей речи Миеpиня выразила уверенность, что украинский народ сможет освободиться «от когтей врага и отмечать свою свободу каждый день». Глава парламента отметила, что Латвия видит Украину в ближайшем будущем полноправным членом ЕС. Она похвалила реформы, проводимые в управлении Украины.

Посол Куцевол в своей речи сказал, что у украинцев сегодня есть лишь одна мечта — земля, свободная от врага, и для этого делается всё возможное.

Клейнбергс признался, что это для него самая трудная речь с момента вступления в должность мэра Риги, и отметил, что рад небольшому дождю, так как он помогает скрыть эмоции.

Тем временем в крупнейшем заведении общепита Латвии «Lido» прошли выступления украинцев, проживающих в разных городах Латвии.

Отметим, что на конец июня в Латвии проживало 47 035 беженцев из Украины.

#украина
(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го августа

    Обычно дорогами подсолнухов, называют заплёванные шелухой от вылущенных семечек городские тротуары.

    2
    1
  • F
    FOXBAT
    24-го августа

    Стадо идёт, а клоуны остаются....

    40
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    24-го августа

    Смотрю, веселье плещет через край и народу аж не протолкнутся... 🤣

    74
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го августа

    пляски в Аду

    54
    3
  • З
    Злой
    24-го августа

    Нелпу- ваши запреты не работают, всё показывает, сейчас идёт 2 звезды.

    28
    3
