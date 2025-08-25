Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Если простые беженцы проникают через границу, то как быстро это сделает спецназ? - Портал 5 1167

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2025
press.lv
Если простые беженцы проникают через границу, то как быстро это сделает спецназ? - Портал
ФОТО: LETA

На портале taisniba.com об этом размышляет анонимный автор и делает грустный вывод, что граница у нашей страны дырявая, сравнивая её с "проходным двором".

"Вопрос, заданный в заголовке, риторическим не является. Это вопрос практического характера с целью понять, насколько безопасна и защищена восточная граница Латвии.

Учитывая толпы нелегальных мигрантов, которых в Латвию проникает всё больше и больше, ясно, что восточная граница Латвии - как проходной двор. Если нелегальные мигранты, которые не являются специально обученными бойцами, сравнительно легко перебираются через латвийскую границу, насколько легко это сделать бойцу российского спецназа, обученному проводить спецоперации? Для профессионального бойца это элементарно выполнимая задача, поскольку восточная граница Латвии защищена слабо.

В течение последних месяцев уже не удавалось скрывать, в каких количествах в Латвию проникают нелегальные иммигранты, угрожающие безопасности жителей Латвии. Это вызывает много вопросов. Как они перебираются через границу? Есть два варианта. Либо у нас на восточной границе имеются большие незакрытые дыры, либо на границе имеет место коррупция, в результате чего пограничники "не видят" или не совершают активных действий, чтобы предотвратить проникновение иммигрантов в страну. Оба варианта - очень плохие. Конечно, существует и третий вариант, сочетающий оба названных выше.

Удивление вызывает равнодушие политиков, СМИ и общества по отношению к этому вопросу. Наша граница не тянется на тысячи километров. Это сравнительно короткая и контролируемая территория. В наши дни доступны очень хорошие технологии, с помощью которых можно мониторить события на границе 24 часа в сутки. Доступны дроны, которые могут висеть в воздухе 24 часа, или различные датчики, реагирующие на движение. В наши дни уже не надо задействовать человеческий ресурс на каждом километре. Как мы видим, на латвийской границе это в лучшем случае происходит в ограниченном объеме.

Вообще-то в Латвии существует такой министр внутренних дел, который должен бы в мирное время нести ответственность за безопасность границы. Похоже, что глава МВД Рихард Козловскис так "наступил на пробку", что даже имитировать деятельность уже не в состоянии. Его безответственность не только угрожает безопасности страны, но уже дошла до той стадии, когда она её буквально подрывает. У премьера Эвики Силини к своему старому приятелю Козловскису, конечно, нет никаких претензий, так как он на протяжении многих лет успешно прикрывал огромную коррупцию, царящую в ведомстве внутренних органов. Это и есть причина, почему он может беспрепятственно вести вегетативное существование на своём посту.

О коррупции в Госпогранохране не знает лишь величайший дурак, поскольку Латвия - одна из самых знаменитых стран наркотрафика в Европе. Без соучастия погранохраны это не было бы возможно!

А теперь вернёмся к вопросу, заданному вначале.

Насколько легко бойцу русского спецназа проникнуть в Латвию? Увы, ответ - очень легко. Так что стоит сделать выводы, насколько легко России начать здесь совершать активные действия как до конвенционального вторжения, так и в случае этого вторжения. Давайте будем честными: русский спецназ тут уже, скорее всего, сидит и ждёт стартового сигнала, чтобы начать действовать. Если уж толпы нелегальных иммигрантов спокойным шагом добираются до границы Риги, то русскому боевику это легче лёгкого.

Когда смотришь на эту ситуацию, шутовство министра обороны Андриса Спрудса с садом из бетонных блоков у восточной границы выглядит, как плохая комедия. От чего бетонные блоки Спрудса защищают границу Латвии? Для русских боевиков это не преграда. Ещё меньше это преграда для русских "шахедов".

Оборона Латвии - это пародия: министр внутренних дел спился и позволяет толпам иммигрантов валить через границу, а министр обороны транжирит деньги на бетонные блоки, которые не защищают ни против одной серьёзной попытки российского вторжения.

Обществу пора отреагировать и громко потребовать активных действий правительства по обороне страны. В данный момент мы смотрим и просто игнорируем то, что оборона нашей страны всё больше напоминает пародию и имитацию деятельности. Последствия будут ужасными".

Читайте нас также:
#граница
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
23
2
0
0
1
0

Оставить комментарий

(5)
  • A
    Aleksandr
    25-го августа

    Попробуйте ка такую же риторику, которую используете против России, использовать против Литвы или Эстонии. Не то что границу придётся закрыть, но ракет никаких не хватит, чтобы от них защищаться. А почему, например, спецназу надо сюда соваться. Если вы здесь попадаете в криминальную разборку, то достаточно знать какого нибудь генерала в Москве, чтобы решить проблему. И это уже сейчас работает на территории Латвии!

    0
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го августа

    угрожающие безопасности жителей Латвии -- Туповатые эксперДы даже не в состоянии понять, что беженцы всегда идут своими путями и никогда не пересекаются с местными жителями.

    26
    2
  • lo gos
    lo gos
    25-го августа

    Какая нафиг граница, пидоры просто зарабатывают, это бизнес, 35 лет уже зарабатывают, они больше ничего не умеют, как воровать.

    43
    2
  • Л
    Лёва
    25-го августа

    Только недалёкий ИксПэрд латвийской деревни задаётся вопросом о том, как высокотехнологичная армия будет "раскрывать" себе путь пешком. И на велосипедах. Пусть даже подготовленными бойцами. Хотя лично у меня и это не вяжется с пешими прогулками по границе. И тем более сравнение с беженцами.

    Как быстро? Очень быстро. И не спасут никакие заборы

    Вы совсем уже не отдупляете, как именно всё работает? Какая техника и какие ресурсы задействованы?. Печально. Таких людей нельзя печатать, чтобы не засоряли мозги молодому поколению. Средний город РФ равен населению всей Латвии. Столица РБ 2 миллиона. Латвия вся - 1.7 официально. Не официально меньше.

    И мотивированности в лр ноль.правящие уже самолёты приготовили. Ланги с мэрами огре- если не сдуют- понятно что с ними станет, половина населения встанет тоже понятно на какую сторону. И? Что вы тут мусолите? Страшно? А вы не пакостите! Вас ещё за все это время не то, что не трогали, -даже не смотрели в вашу сторону. Как бы инфаркта не было. А кот знает, чье сало съел.

    44
    1
  • ВП
    Вася Пупкин
    Лёва
    25-го августа

    Лёва., как же я с Вами согласен!!! Стопятьсот лайков!!!!

    2
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 234
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 252
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 263
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 515

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 43
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 23
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 18
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 27
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 134
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 65
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 43
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 23
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео