С какой зарплатой в Латвии жить хорошо: дискуссия

Какая зарплата в Латвии считается нормальной? Возможно ли это вообще подсчитать? Одни скажут — хотя бы две минимальные зарплаты, другие уверены, что без 3000 евро в месяц прожить невозможно. Разумеется, при поиске новой работы именно размер оплаты труда становится решающим фактором. Эта тема вызвала бурные дискуссии и в соцсетях.

«Иногда мне попадаются вакансии в моей сфере или близких к ней — коммуникации, реклама, маркетинг, PR. Месяц назад концертный зал в Цесисе искал руководителя маркетингового отдела. Зарплата? 1350 евро брутто. Недавно появилось объявление о вакансии PR-специалиста в самоуправлении Лимбажского края — 1200 евро брутто. Сегодня — вакансия руководителя Научного центра в Цесисе — 2000 евро брутто. И это при огромном списке требований и опыта! Как вы считаете, зарплаты в регионах отличаются? Почему?» — пишет в Threads Дарта.

В комментариях люди активно делятся своим мнением:

• «Меня поражает диапазон зарплат бухгалтеров — от 1100 до 2000 евро (даже в Риге). Учитывая ответственность, это смешные деньги», — пишут пользователи.

• «Зарплаты в Латвии ужасные. Я бы никогда не вернулась назад именно из-за зарплат», — отмечает Лита.

• «С такими зарплатами они могут рассчитывать только на студентов первого курса», — возмущается Илзе.

• Другая женщина замечает: «Да, в регионах уровень зарплат и стоимость жизни отличаются. Есть исследования: при переезде из региона в столицу доходы вырастают минимум на 20%. Но я слышала, что в Цесисе все вакансии и так быстро закрываются, даже с таким окладом».

• Эвелина добавляет: «Это не только про регионы. В Риге в последних объявлениях те же самые зарплаты. Но требования — просто космос! Надо и снимать, и монтировать, и чуть ли не в шпагат садиться…».

• Иева считает, что дело не в регионах, а в государственном секторе: «В сфере культуры, в музеях зарплаты всегда низкие».

• Селга говорит прямо: «Зарплаты неадекватные. Очень низкие, поэтому я даже не смотрю на такие объявления и довольна, что у меня несколько мест работы. Да, это сложно и психологически тяжело, но зато можно заработать нормальные деньги».

• Даниэла добавляет: «Практически во всех вакансиях зарплата — те самые несчастные 1200 евро брутто (около 900 евро на руки). Да, это выше минималки, как любят подчеркивать работодатели, но если брать отрасль, то средняя зарплата там уже давно должна быть около 1400 евро "чистыми"».

• Лига подытоживает: «В маркетинге и PR за такие деньги работали 10-15 лет назад!»