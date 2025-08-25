Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С какой зарплатой в Латвии жить хорошо: дискуссия 3 2593

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2025
BB.LV
С какой зарплатой в Латвии жить хорошо: дискуссия

Какая зарплата в Латвии считается нормальной? Возможно ли это вообще подсчитать? Одни скажут — хотя бы две минимальные зарплаты, другие уверены, что без 3000 евро в месяц прожить невозможно. Разумеется, при поиске новой работы именно размер оплаты труда становится решающим фактором. Эта тема вызвала бурные дискуссии и в соцсетях.

«Иногда мне попадаются вакансии в моей сфере или близких к ней — коммуникации, реклама, маркетинг, PR. Месяц назад концертный зал в Цесисе искал руководителя маркетингового отдела. Зарплата? 1350 евро брутто. Недавно появилось объявление о вакансии PR-специалиста в самоуправлении Лимбажского края — 1200 евро брутто. Сегодня — вакансия руководителя Научного центра в Цесисе — 2000 евро брутто. И это при огромном списке требований и опыта! Как вы считаете, зарплаты в регионах отличаются? Почему?» — пишет в Threads Дарта.

В комментариях люди активно делятся своим мнением:

• «Меня поражает диапазон зарплат бухгалтеров — от 1100 до 2000 евро (даже в Риге). Учитывая ответственность, это смешные деньги», — пишут пользователи.

• «Зарплаты в Латвии ужасные. Я бы никогда не вернулась назад именно из-за зарплат», — отмечает Лита.

• «С такими зарплатами они могут рассчитывать только на студентов первого курса», — возмущается Илзе.

• Другая женщина замечает: «Да, в регионах уровень зарплат и стоимость жизни отличаются. Есть исследования: при переезде из региона в столицу доходы вырастают минимум на 20%. Но я слышала, что в Цесисе все вакансии и так быстро закрываются, даже с таким окладом».

• Эвелина добавляет: «Это не только про регионы. В Риге в последних объявлениях те же самые зарплаты. Но требования — просто космос! Надо и снимать, и монтировать, и чуть ли не в шпагат садиться…».

• Иева считает, что дело не в регионах, а в государственном секторе: «В сфере культуры, в музеях зарплаты всегда низкие».

• Селга говорит прямо: «Зарплаты неадекватные. Очень низкие, поэтому я даже не смотрю на такие объявления и довольна, что у меня несколько мест работы. Да, это сложно и психологически тяжело, но зато можно заработать нормальные деньги».

• Даниэла добавляет: «Практически во всех вакансиях зарплата — те самые несчастные 1200 евро брутто (около 900 евро на руки). Да, это выше минималки, как любят подчеркивать работодатели, но если брать отрасль, то средняя зарплата там уже давно должна быть около 1400 евро "чистыми"».

• Лига подытоживает: «В маркетинге и PR за такие деньги работали 10-15 лет назад!»

Читайте нас также:
#зарплата
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
0
0
2
0
3

Оставить комментарий

(3)
  • ES
    Ella Stroika
    25-го августа

    В нашей стране беззаботно живут только госслужащие и их пристроенные близкие. И напрягаться не надр и премию себе можно нарисовать, и медицина дрступна.

    32
    1
  • lo gos
    lo gos
    25-го августа

    Хорошие зарплаты - это те, которые назначили себе депутаты.

    82
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го августа

    Лита, Илзе, Эвелина, Иева, Селга, Даниела, Лига, - одни латышские имена и все недовольны? И что интересно, ни одного русского имени, наверное потому, что русских на эти вакансии не приглашают или может быть они сами не хотят лишний раз портить себе нервы?

    56
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 234
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 252
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 263
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 515

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 46
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 24
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 18
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 27
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 134
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 65
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 46
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 24
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео