Государственная канцелярия, что расположена в одном и том же здании с колоннами, где и Кабинет министров, сняла с себя функции противодействия бардаку в управлении страной и решила криминализировать все проблемы, передав их в ведение спецструктуры. Интересно, справится ли с этим знаменитый KNAB.

Шесть лет сообщений в инстанции

Вообще–то все должно было бы уже давно наладиться. Ведь еще с 1 мая 2019 года в Латвии действует Закон о поднятии тревоги, фигурантов коего именуют также "возмутителями спокойствия". Благодаря данному акту неравнодушные граждане с активной жизненной позицией получили возможность невозбранно жаловаться в инстанции, в т. ч. и на свое непосредственное начальство. Но куда бежать с заявлениями?

Совещание государственных секретарей внесло полную ясность — с 1 января 2026 года "контактный пункт" всех "возмутителей спокойствия" будет в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Хотя это напоминает борьбу с насморком при помощи гильотины — ибо далеко не все недостатки в работе учреждений Латвии можно объяснить такой преступной практикой, как коррупция.

В видении госсекретарей БПБК является вторым по величине компетентным органом в понимании Закона о поднятии тревоги, и он накопил значительный опыт работы с "тревожниками". При этом бюро исторически "имеет большой опыт работы с сообщениями", поддерживает платформу для онлайн–оповещения, мобильное приложение и телефон доверия. Так, в 2022 году поступило 55 сообщений "тревожников". Бюро также имеет возможность привлекать следователей и должностных лиц по предотвращению конфликта интересов.

Добро пожаловаться!

В этом году Общество за открытость Delna опубликовало детальный обзор, как работает в Латвии вышеуказанное законодательство. "Тревожники" бывают внутренними и внешними. Первые действуют внутри своего учреждения (или компании, ведь закон распространяется и на частный сектор), поднимая шум по поводу разного рода недостатков ("как действий, так и бездействия"). Вторые, что называется, выносят сор из избы, распространяют и публикуют. Против тех и иных могут применяться репрессии… Что ныне категорически запрещено!

Фактически любая работа — от депутата Сейма и судьи до практиканта и волонтера — может дать материал для "поднятия тревоги". Delna подчеркивает, что надо распространить его также и на негосударственный сектор — мало ли что в добровольческих организациях, предположим, делается… Закон о поднятии тревоги гласит, что физическое лицо имеет право "предоставлять информацию о возможном нарушении, могущем нанести вред общественным интересам". Понятие, конечно же, широчайшее.

У нас зря не сажают!

"Кроме того, информацию могут предоставлять также лица, чьи трудовые (должностные, служебные) отношения прекратились, но они эту информацию получили при выполнении рабочих (должностных) обязанностей, а также лица, находящиеся в фазе учреждения таких отношений…"

При этом, подчеркивает Delna, "неважно, получена ли информация, физически находясь на рабочем месте или будучи вне его". "У лица, желающего поднять тревогу, может не быть специфических знаний, например, юридических понятий, чтобы точно квалифицировать наблюдаемое действие как нарушение конкретной нормы, — отмечается в отчете Delna. — Однако у лица может быть достаточное основание полагать, что это действие может рассматриваться как нарушение и является предотвращаемым, ибо оно породило, порождает или потенциально может породить какую–то угрозу. В этих случаях поднимающий тревогу может добропорядочно ошибиться и в результате проверки может не констатироваться нарушение".

Всяко бывает, разумеется: как говорят, разобрались — выпустили, у нас зря не сажают! Кстати — о сроках: "тревожникам" о получении их сообщений должны отвечать строго в течение семи дней, а еще в течение семи дней принимать решение о продолжении расследования.

"Полагание на конфиденциальность"

Delna уверена, что именно сокрытие важных источников тревожной информации является "одним из стимулов" и "основным гарантом защиты от возможных репрессий". В частности, Закон о поднятии тревоги предполагает, что "личные данные заявляющего лица псевдонимизируют". Имена и контактные сведения "тревожников" являются особо охраняемыми — причем скрывать следует и обстоятельства, наводящие на круг возможных источников.

Так или иначе, подписываться все–таки под сигналами обязательно. "Закон о поднятии тревоги на данный момент не предусматривает возможность подачи тревоги анонимно, — признает Delna. — Хотя рассмотрение анонимных заявлений также может способствовать возможному устранению нарушений и могут существовать также такие системы оповещения, которые допускают анонимные сообщения".

Нужен "диалог между поднимающим тревогу и получателем этого сообщения", учит нас Delna. Ну а в будущем, предполагают общественники, "законодателям надо было бы предусмотреть возможность предоставлять сообщения поднимающих тревогу анонимно и установить обязанность такие сообщения рассматривать". "Также была бы указана обязанность образовать приспособленные для анонимных сообщений каналы" (стр. 47 доклада Delna).

А что скажет Евросоюз?

Между тем подобные призывы могут войти в известное противоречие с теми нормами права, которые нам вменяет ЕС. В материалах государственных секретарей, которые регламентируют новации в "тревожном" деле, указано, что со стороны Брюсселя вопросом заняты Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и еще целый ряд институтов вроде Европейского агентства морской безопасности (EMSA), Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), Европейского учреждения ценных бумаг и рынков (ESMA), Европейского лекарственного агентства (EMA). И всюду можно жаловаться, кунги! Это ж какой открывается простор. А имеется еще и Европейская прокуратура (EPPO). Это как в советские времена прямо — не решили вопрос в твоем ЖЭКе — пишешь жалобу в ЦК КПСС!

Однако государства Старого Света в своей истории XX века тоже прошли немалую — тяжелую историю, связанную с доносительством. И в той же Испании или Греции десятки тысяч людей подвергались заключению, пыткам, а то и казням в годину диктаторских режимов. Так что если в маленьких государствах на северо–востоке Европы вновь попробуют пойти по двусмысленному пути анонимного стукачества, то, будем надеяться, старшие товарищи нас поправят. Хотя, если честно, надежд на это остается все меньше.

НАКАЗАНИЕ

Законодательство устанавливает денежные штрафы за преследование "тревожников", их родственников и связанных с ними лиц в широчайшем диапазоне от 30 до 14 000 евро.