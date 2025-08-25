«В Швеции подготовка к школе - 3 евро» - «зато теряете идентичность» - спор в соцсетях

История латыша, живущего в Швеции, вызвала бурную зависть в соцсетях: его подготовка дочери к школе обошлась всего в три евро, потому что все необходимое выдала муниципальная школа.

В Латвии родители в конце августа традиционно тратят значительные суммы на школьные товары — пеналы, тетради, школьную форму и рюкзаки. Однако мужчина по имени Гинтс рассказал в социальной сети X, что подготовка его пятиклассницы к новому учебному году обошлась всего в три евро. Эти деньги он потратил лишь на замочек для шкафчика, а все остальные вещи — канцелярия, тетради и даже завтраки в школе — предоставляются за счет муниципалитета. Объяснение простое - семья мужчины сейчас живет не в Латвии, а в Швеции. "Никаких пеналов, никаких тетрадей, в школе всем дают одинаковое. Коммунистическая Швеция", - делится мужчина.

Он добавил, что поделился этой историей не для того, чтобы похвастаться, а чтобы показать латвийским родителям и политикам, что такая система могла бы работать и в Латвии. "Зачем я об этом пишу? Не для того, чтобы хвастаться, а чтобы вызвать в Латвии позитивную зависть, которая подействовала бы на "твиттерных политиков", и латвийские родители потребовали бы то же самое как абсолютную норму. Ведь реально нет ни одной причины, почему так не может быть и в Латвии", — написал он в X.

Комментарии к его записи разделились. Одни напоминали, что в Швеции очень высокие налоги, другие утверждали, что детям полезно самим выбирать пенал и тетради, чтобы иметь "свои вещи". Были и более критические мнения: что бесплатное образование в итоге означает государственный контроль над воспитанием и ценностями ребенка.

"Поэтому налоги минимум 50%. Чтобы коммунизм продолжался. А если серьезно, то лучше уж самому купить пенал, чем мигрант убьет твоих детей".

"Очень правильный подход. Одежду, спортивный костюм, обувь, рюкзак — пусть мама идет и покупает".

"Каким жлобом надо быть, чтобы хвалиться, что нам это стоит на 20 € больше. Твои дети станут шведами, и вы потеряете латышскую идентичность".

"В детстве (и сейчас) меня радовало ходить в канцтовары. Грустно отнимать радость выбрать пенал и тетрадь такого цвета и рисунка, какие ребенку нравятся".

"Не знаю, моему ребенку пришлось купить рюкзак и пенал, свои письменные принадлежности, которые он хотел, ведь это приятно — иметь свои вещи. Все остальное школа дала. Не вижу, на что жаловаться".

"Уехавшие хвастаются тем, что им что-то дают бесплатно. Зачем ты это пишешь? Ты понимаешь, что, чтобы в бюджете появились дополнительные средства, нужно сделать сотни других шагов — честно платить налоги, повышать производительность труда, иметь нефтяные месторождения, некоррумпированную судебную систему и т. д."

"Да, Швеция даст пенал и карандаши, но взамен потребует монополию на формирование сознания ребенка. Когда ребенок принесет домой учебник биологии с "менструирующими людьми", тогда вы поймете, что лучше купить пенал самому. Ведь говорят: если что-то бесплатно, то товар — это ты сам".