Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«В Швеции подготовка к школе - 3 евро» - «зато теряете идентичность» - спор в соцсетях 2 1470

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2025
kasjauns.lv
«В Швеции подготовка к школе - 3 евро» - «зато теряете идентичность» - спор в соцсетях

История латыша, живущего в Швеции, вызвала бурную зависть в соцсетях: его подготовка дочери к школе обошлась всего в три евро, потому что все необходимое выдала муниципальная школа.

В Латвии родители в конце августа традиционно тратят значительные суммы на школьные товары — пеналы, тетради, школьную форму и рюкзаки. Однако мужчина по имени Гинтс рассказал в социальной сети X, что подготовка его пятиклассницы к новому учебному году обошлась всего в три евро. Эти деньги он потратил лишь на замочек для шкафчика, а все остальные вещи — канцелярия, тетради и даже завтраки в школе — предоставляются за счет муниципалитета. Объяснение простое - семья мужчины сейчас живет не в Латвии, а в Швеции. "Никаких пеналов, никаких тетрадей, в школе всем дают одинаковое. Коммунистическая Швеция", - делится мужчина.

Он добавил, что поделился этой историей не для того, чтобы похвастаться, а чтобы показать латвийским родителям и политикам, что такая система могла бы работать и в Латвии. "Зачем я об этом пишу? Не для того, чтобы хвастаться, а чтобы вызвать в Латвии позитивную зависть, которая подействовала бы на "твиттерных политиков", и латвийские родители потребовали бы то же самое как абсолютную норму. Ведь реально нет ни одной причины, почему так не может быть и в Латвии", — написал он в X.

Комментарии к его записи разделились. Одни напоминали, что в Швеции очень высокие налоги, другие утверждали, что детям полезно самим выбирать пенал и тетради, чтобы иметь "свои вещи". Были и более критические мнения: что бесплатное образование в итоге означает государственный контроль над воспитанием и ценностями ребенка.

"Поэтому налоги минимум 50%. Чтобы коммунизм продолжался. А если серьезно, то лучше уж самому купить пенал, чем мигрант убьет твоих детей".

"Очень правильный подход. Одежду, спортивный костюм, обувь, рюкзак — пусть мама идет и покупает".

"Каким жлобом надо быть, чтобы хвалиться, что нам это стоит на 20 € больше. Твои дети станут шведами, и вы потеряете латышскую идентичность".

"В детстве (и сейчас) меня радовало ходить в канцтовары. Грустно отнимать радость выбрать пенал и тетрадь такого цвета и рисунка, какие ребенку нравятся".

"Не знаю, моему ребенку пришлось купить рюкзак и пенал, свои письменные принадлежности, которые он хотел, ведь это приятно — иметь свои вещи. Все остальное школа дала. Не вижу, на что жаловаться".

"Уехавшие хвастаются тем, что им что-то дают бесплатно. Зачем ты это пишешь? Ты понимаешь, что, чтобы в бюджете появились дополнительные средства, нужно сделать сотни других шагов — честно платить налоги, повышать производительность труда, иметь нефтяные месторождения, некоррумпированную судебную систему и т. д."

"Да, Швеция даст пенал и карандаши, но взамен потребует монополию на формирование сознания ребенка. Когда ребенок принесет домой учебник биологии с "менструирующими людьми", тогда вы поймете, что лучше купить пенал самому. Ведь говорят: если что-то бесплатно, то товар — это ты сам".

Читайте нас также:
#мнения #школа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го августа

    Решил приготовить глинтвейн, но из спиртного была только водка. Из специй только чёрный перец, а их цитрусовых только репчатый лук.

    12
    1
  • Д
    Дед
    25-го августа

    Так в Латвии социальный налог 35.09% плюс подоходный 21%. То, что в Швеции 50%, это ерунда, по сравнению с Латвией. Интересно, а шведы тоже врача годами ждет.

    45
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 234
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 252
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 263
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 515

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 50
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 25
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 18
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 28
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 135
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 65
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 50
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 25
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео