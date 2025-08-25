Все, кто хотел, уже уехали? Неожиданный итог опроса о желающих эмигрировать

По данным последнего опроса Евробарометра, 11 % жителей ЕС хотели бы покинуть свою страну в ближайшие пять лет. Из них 7 % намерены сделать это по собственному желанию, 4 % - по необходимости.

Наибольший процент желающих уехать обнаружен в Португалии и Венгрии (по 16%), далее следуют Франция (15 %) и Греция с Польшей - по 12 %.

Наибольшая доля респондентов, исключающих переезд в ближайшее время, отмечена в Нидерландах (94 %) и Хорватии (90 %).

Интересно, что согласно этому опросу, желающих уехать из Латвии оказалось мало - только 7%.

Как указывает Евробарометр, люди, уезжающие по собственному желанию или по необходимости, делают это главным образом потому, что не могут найти качественную работу или имеют ограниченные экономические возможности (29 %).

Среди желающих уехать двадцать три процента заявили, что их отталкивает отсутствие доверия к политической системе в данной стране. Самый высокий уровень недовольства политической ситуацией среди желающих уехать отмечен в Словакии (50 %), на Мальте (45 %), в Люксембурге (38 %), Хорватии и Венгрии (по 36%).

В Латвии среди сидящих на чемоданах только 8% заявили, что их выталкивает из страны политическая ситуация. Тоже на первый взгляд странная цифра. Впрочем и раньше главным двигателем эмиграции из Латвии была ситуация экономическая, а не политическая.