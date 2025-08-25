Baltijas balss logotype
Все, кто хотел, уже уехали? Неожиданный итог опроса о желающих эмигрировать 4 870

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2025
kasjauns.lv
Все, кто хотел, уже уехали? Неожиданный итог опроса о желающих эмигрировать
ФОТО: LETA

По данным последнего опроса Евробарометра, 11 % жителей ЕС хотели бы покинуть свою страну в ближайшие пять лет. Из них 7 % намерены сделать это по собственному желанию, 4 % - по необходимости.

Наибольший процент желающих уехать обнаружен в Португалии и Венгрии (по 16%), далее следуют Франция (15 %) и Греция с Польшей - по 12 %.

Наибольшая доля респондентов, исключающих переезд в ближайшее время, отмечена в Нидерландах (94 %) и Хорватии (90 %).

Интересно, что согласно этому опросу, желающих уехать из Латвии оказалось мало - только 7%.

Как указывает Евробарометр, люди, уезжающие по собственному желанию или по необходимости, делают это главным образом потому, что не могут найти качественную работу или имеют ограниченные экономические возможности (29 %).

Среди желающих уехать двадцать три процента заявили, что их отталкивает отсутствие доверия к политической системе в данной стране. Самый высокий уровень недовольства политической ситуацией среди желающих уехать отмечен в Словакии (50 %), на Мальте (45 %), в Люксембурге (38 %), Хорватии и Венгрии (по 36%).

В Латвии среди сидящих на чемоданах только 8% заявили, что их выталкивает из страны политическая ситуация. Тоже на первый взгляд странная цифра. Впрочем и раньше главным двигателем эмиграции из Латвии была ситуация экономическая, а не политическая.

#миграция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го августа

    Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную, нормальную жизнь.

    9
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    25-го августа

    Далеко не у всех есть возможность уехать. Куда поедет нищий пенсионер (или предпенсионер), без достаточного знания иностранных языков, хворый и с такой же хворой семьёй? Такие нигде не нужны.

    63
    3
  • З
    Злой
    25-го августа

    Гедпу, сейчас иБаринов выступает, ваши запреты не действуют, вы придурки, застряли в прошлом веке

    4
    5
  • пк
    полосатый конь
    25-го августа

    Интересно, где это они так бодро всех опрашивают ? Лично моего мнения ни разу ни кто не спросил.

    57
    1
Читать все комментарии

